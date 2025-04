El fin de lo 'woke': las multinacionales ceden ante Trump y diluyen las políticas de diversidad e inclusión

El fin de lo 'woke' empezó a fraguarse un miércoles de enero. El día 22, concretamente, en el despacho más famoso del planeta. Donald Trump firmó una "histórica orden ejecutiva" para laminar las medidas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión. Los tres sustantivos forman el acrónimo DEI, muy popular en las grandes multinacionales, que han impulsado en los últimos años políticas dirigidas a favorecer a determinados colectivos

Son esas mismas multinacionales las que están emprendiendo ahora el camino de vuelta. No es que hayan cancelado sus políticas DEI, pero algunas sí han comenzado a suavizar las metas auto impuestas. Una decisión muy simbólica que demuestra el grado de presión que está ejerciendo la Casa Blanca, para imponer la visión de la sociedad y de la empresa que tiene su principal inquilino.

Trump es el promotor del "Fact Sheet" publicado el 22 de enero. El documento parte de una premisa clara: los derechos civiles y la igualdad de oportunidades chocan frontalmente con los principios DEI. El líder republicano los considera "radicales" e "ilegales", razón por la cual adopta medidas para combatirlas. La primera consiste en obligar a los proveedores de la Administración a suprimir sus objetivos de diversidad, equidad e inclusión.

La imposición trasciende de las fronteras estadounidenses, ya que las embajadas también forman parte del Gobierno federal. La orden emitida ese día a los embajadores es clara: cualquier proceso de contratación debe recompensar "la iniciativa, las habilidades, el desempeño y el trabajo duro individual", pero no, "bajo ninguna circunstancia", los requisitos relacionados con la DEI. Ello implica que ninguna empresa proveedora puede adoptar medidas para "equilibrar su fuerza laboral en función de su raza, sexo, identidad de género, preferencia sexual o religión".

La orden ejecutiva de Trump se trasladó inmediatamente a las embajadas, que, a su vez, enviaron cartas a las empresas que les suministran materiales o servicios. Esas misivas llegaron a las sedes de un puñado de compañías españolas. Se recordaba a los administradores lo ordenado por el presidente americano y se exigiá la firma de un impreso garantizando el cumplimiento.

Por una cuestión de confidencialidad, la identidad de los suministradores no puede ser revelada. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que el número de afectados no es elevado. Por un lado, se acota a quienes trabajan para la embajada. Por otro, aún no está claro si la orden de la Casa Blanca surtirá efecto, ya que las normativas europea y española tienen prevalencia sobre la estadounidense. Y tanto la UE como el Gobierno español tienen sus propias 'reglas' DEI.

Fuentes de la Embajada de Estados Unidos en España señalan que el procedimiento sigue su curso, al tratarse de una orden del Gobierno federal. A la vista de la firmeza con la Trump está abordando el asunto y de que le queda todo el mandato por delante, es previsible que, tarde o temprano, se vean salpicadas las grandes compañías españolas. Algunas empresas del Ibex aplican políticas de inclusión y presumen de ellas, con las dos mayores a la cabeza.

Empresas del Ibex comprometidas

Inditex, la mayor compañía cotizada, fomenta, por ejemplo, la contratación de personas con discapacidad y de colectivos en riesgo de exclusión, y apoya la diversidad cultural. Iberdrola, la segunda del Ibex, también tiene un compromiso firme con la diversidad cultural y de género, y forma parte del Bloomberg Gender-Equality Index (una referencia en este área).

"Dentro de nuestros principios de Liderazgo del Grupo incorporamos el de diversidad, equidad e inclusión con el fin de comprometer e involucrar activamente a nuestro top management en este asunto", señala, por su parte el Santander, que incorpora "criterios ESG" en sus procesos de evaluación y compensación. BBVA, Telefónica o Ferrovial son otros grandes del Ibex que aplican las medidas que tanto disgustan al presidente de Estados Unidos.

La Casa Blanca está impulsando una corriente de la que resulta difícil escapar. Trump ya ha conseguido una primera ronda de victorias. Desde que publicó el primer "Fact Sheet", un buen puñado de conocidas multinacionales estadounidenses han reconocido públicamente que rebajan sus ambiciones en materia de diversidad, equidad e inclusión.

Tienda de Louis Vuitton en Nueva York, el Día del Orgullo Gay.

La primera fue Google. A principios de febrero, su matriz (Alphabet) anunció que deja de introducir criterios DEI en su política de contratación. Poco después, Amazon confirmó lo que ya había insinuado tras la victoria electoral de Trump. El informe anual presentado ante la autoridad bursátil (SEC), ya no reflejaba el tradicional apartado dedicado a las medidas de inclusión y diversidad.

Hay muchos más ejemplos. Desde los gigantes del entretenimiento Disney y Warner Bros Discovery, al mayor banco de América, JPMorgan Chase. Su CEO, Jamie Dimon ha llegado a manifestar su hartazgo por tener que gastar dinero "en algunas de estas estupideces". BlackRock, otro gigante financiero, también ha suprimido las referencias a la 'lucha DEI' en su informe anual. La omisión es harto simbólica, habida cuenta de que su fundador, Larry Fink aseguró pocos años antes que ese compromiso debía impregnar todos los movimientos del fondo de inversión.

Otros dos de los grandes suministradores de la Administración y las embajadas estadounidenses han dado su brazo a torcer. Según informó Bloomberg, tanto Coca-Cola como PepsiCo ya han admitido que están trabajando en el cumplimiento de la orden federal.

Por si había alguna dudas de que Trump va en serio, la Casa Blanca emitió un segundo "Fact Sheet". El 18 de marzo, el mandatario firmó un memorándum para eliminar cualquier criterio DEI en la contratación de personal por parte su inmensa red en el extranjero (Foreign Service). De nuevo, la máxima es asegurar que no se establezcan filtros por motivos de sexo o color a la hora de incorporar trabajadores a la plantilla pública.

Iniciativas de la Comisión Europea

La campaña 'anti diversidad' de Trump garantiza un nuevo choque con la UE, que aflorará cuando amaine el temporal que han provocado los aranceles. "​La Comisión Europea está firmemente comprometida con la promoción de la diversidad y la inclusión, tanto en sus políticas internas como en las iniciativas que impulsa en la UE", señala el 'statement' oficial de Bruselas. El objetivo: "fomentar un entorno laboral inclusivo y diverso".

El Ejecutivo comunitario despliega desde hace tiempo estrategias concretas para apoyar a colectivos subrepresentados. Ejemplos de esa política son las denominadas Estrategia para la Igualdad de Género, el Plan de Acción Antirracismo, el Marco Estratégico sobre las Personas de Etnia Gitana o la Estrategia sobre los Derechos de las Personas LGBTIQ.​ Contra todos ellos arremeterá la corriente creciente propulsada desde la Casa Blanca, donde sobran ganas y tiempo. Las guerras de Trump acaban de comenzar.