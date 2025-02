Felipe Lería: "Preferimos EE.UU. a Europa, tanto en renta fija como en renta variable, e India frente a China"

Entraste en UBP en 2006, diez años más tarde te nombran director en Iberia y Latam de la gestora.¿Cuáles han sido los momentos más y menos dulces en este período en UBP?



En la industria hubo un antes y un después con la crisis financiera global. Las cosas se hacían de una manera a nivel de marketing, eventos, fees…había una regulación distinta. Se suele decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, en este caso no estoy de acuerdo y creo que es miópico mirarlo desde esa perspectiva. Los momentos dulces, en general, son los años en que conseguimos batir los objetivos de forma considerable, como fue 2024. Cada año empezamos de cero, para lo bueno y para lo malo, y cualquier año que batas tus objetivos de forma importante será un año dulce. Y los peores momentos son aquellos años en los que quedan por debajo de los objetivos marcados para ese año en concreto. Afortunadamente, ha habido más de los primeros que de los segundos.



2024 fue bueno en general y se cumplieron los objetivos ¿De cara a 2025, cuáles son las previsiones?



2024 nos ha ido francamente bien pues no sólo hemos batido objetivos sino que los hemos multiplicado por dos. Y 2025, en el caso de UBP España, creemos que va a ser tanto o mejor de lo que fue 2024, donde vimos un claro cambio hacia las estrategias de gestión activa. Nosotros vendemos gestión activa y creemos que vamos a conseguir los tres objetivos que tenemos: diversificar clientes, ampliando la base de clientes que tenemos; diversificar productos, tener más estrategias con cada uno de los clientes y, por último, diversificar el mercado.



Desde aquí llevamos también Portugal y Latinoamérica, regiones en las que vamos de la mano con partnership, y buscamos ampliar la base de clientes que tenemos en cada uno de estos países. Después del Covid empezamos en Latinoamérica, en Chile, de una forma más concreta en las famosas AFP´s (Administradoras de fondos de pensiones), que han estado abriendo ventanas de liquidez y hemos empezado a ver flujos interesantes en uno de nuestros productos - - el fondo de High Yield global solution - que en diciembre marcó los segundos mayores flujos de todas las entidades que estamos operando y esperamos que en 2025 se potencie mucho. Y en Portugal empezamos el año pasado con un acuerdo con una compañía local que se llama Atrium, estamos muy contentos y también será un mercado importante para nosotros en 2025.



Y este crecimiento, viene la parte de mayor captación por un lado, pero entiendo que también viene de revalorización de muchos productos que tenéis por efecto mercado...



El efecto mercado nos ha afectado a todos. El 2024 fue un año muy bueno a todos los niveles y ha habido un incremento de volumen por el efecto mercado pero, cuando digo que hemos doblado objetivos es en captación neta. Y, de hecho, en lo que llevamos de año vemos que se mantiene la tendencia.



¿En qué productos? Tenemos productos en casi toda la gama, lo que más interés está generando es renta fija pero también equity. En renta fija tenemos fondos de flotantes, UBAM - Dynamic Euro Bond y UBAM - Dynamic US Dollar Bond, son fondos que tienen muy pocos competidores. También tenemos un fondo de corporativos medium term que es investment grade de Estados Unidos, tenemos básicamente un competidor en España, y en renta fija tenemos nuestros fondos UBAM - Global High Yield Solution y UBAM – Global High Yield Solution Extended Duration, el primero siendo que es el producto más grande tenemos en la casa. Entre las dos estrategias estamos gestionando entorno a 6 billion, que es un patrimonio importante y una parte de eso está en España. Nosotros ofrecemos un producto único y diferenciador: tenemos la solución más líquida, probablemente también la más barata de las de gestión activa y ofrecemos una solución que pasa por la inversión a través de índices CDSs. Es muy simple, básicamente liquidez.



En equity tenemos un par de productos que están haciéndolo muy bien: UBAM - 30 Global Leaders Equity, que es una estrategia de crecimiento de Equity Global, donde hay más competidores evidentemente, pero estamos en la parte alta del pelotón digamos. Y el UBAM - Positive Impact Emerging Equity, de inversión de impacto en mercados emergentes. Competidores hay pocos, con activos bajo gestión bastante interesantes para que los clientes nos empiecen a apreciar.



Y en hedge funds tenemos la gama de Hedge Funds UCITS bastante potente y estamos teniendo mucho éxito con U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS, un producto de retorno absoluto CTA, y con U Access (IRL) Brigade CreditLong/Short UCITS, que es un producto de crédito de Long Short nos está yendo francamente bien. Paralelamente a eso tenemos acuerdos con gestoras independientes. Donde no llegamos podemos hacer dos cosas: contratar a un equipo y, si no lo conseguimos, ver quién tiene un producto muy bueno que no tenga presencia en Europa y llegamos a un acuerdo para distribuir ese producto, bien bajo marca UBP o el producto de forma directa. Esto lo hacemos en productos más de nicho, tipo CatBonds. Aquí tenemos siete estrategias ahora mismo y todas menos una están mandatadas pero con producto UBP





De los temas que están impactando en la industria están la gestión pasiva y el tema de alternativos. ¿Cómo lo estáis viendo y qué tipo de exposición tenéis?



UBP es una casa de gestión activa. La gestión pasiva ha sido, y sigue siendo, un gran beneficiado de un entorno en que las comisiones han caído de forma masiva. Ese es uno de los principales cambios de la industria en los últimos 10 años. De este modo, las casas que ofrecemos gestión activa nos hemos obligado a 1) Bajar las comisiones, de hecho ya partíamos de productos con comisiones algo más bajas; 2) Ofrecer productos verdaderamente diferenciadores y que aporten. Ha habido muchos productos de gestión activa en la industria que tristemente no han conseguido batir a los índices, no es nuestro caso.



De los productos de los que hablamos, tanto Dynamic, como high yield y el Medium Term están en lo más alto de los ranking. El 30 Global Leaders tiene un histórico bastante bueno y hemos aportado la gestión que se espera de una casa que vende gestión activa. Creemos que el mercado está cambiando, ya en la última parte de 2024 se vio más diversificado, con subidas en más sectores y valores que los 7 Magníficos, y va a ser importante tener productos que sepan identificar cuáles son los pockets de valor.



¿Nos puedes explicar algo más en qué consiste el UBAM Global 30 Global Leaders Equity?



Es el producto quizás más fácil de explicar que tenemos en la casa. Y el propio nombre explica en qué consiste: 30 líderes globales en crecimiento medidos por cash flow. Para nosotros lo fundamental aquí es que sean compañías que tengan un cash flow elevado, de dos dígitos sobre todo, que es donde los gestores marcan la diferencia sostenible en el tiempo. Porque identificar hoy qué compañías tienen un cash flow elevado es muy fácil pero identificar qué compañías de esas que son líderes hoy van a seguir siendo líderes a cinco años vista, eso ya es más complicado y es lo que han sabido hacer con éxito los gestores. Una cartera con un sesgo más de crecimiento, que no se diferencia mucho tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial del índice de referencia, que es el MSCI mundial, pero que sí se diferencia en cuanto a las acciones finales que componen en esa cartera.



¿Para qué tipo de clientes estáis tratando de vender las estrategias de hedge fund? ¿Estáis intentando abrir la oferta?



Es lo que estamos intentando. Nuestro principal cliente en España y Portugal siempre ha sido el cliente institucional. Es cierto que España está considerado un mercado de distribución, pero el tipo de producto y las soluciones que ofrecemos son más nicho y ha hecho que el interés principalmente estuviera en la parte de cliente institucional puro y duro, compañías de seguros, fondos de fondos, fondos de pensiones…que son nuestros principales clientes. Sí es cierto que ya el año pasado empezamos a tener una mejor penetración en bancas privadas - cliente medio- donde- donde hay casas muy potentes y EAFIs muy grandes…y ahí sí estamos consiguiendo entrar sobre todo con productos como el de flotantes o el de high yield además del 30 Global Leaders y con Campbell, que son las cuatro estrategias que mejor están sonando entre los clientes de banca privada. Son fondos que están los primeros en los ranking de Morningstar o Bloomberg y que han ido francamente bien.



Con el tema de los mandatos que estabas comentando ¿seguirá siendo una tendencia creciente la industria?



Yo creo que sí. Y es la otra cara de la moneda de la bajada de comisiones. Estamos viendo que, quizá, las 10 casas con más activos bajo gestión a nivel europeo se están llevando prácticamente todos los mandatos con todos los bancos. No quiere decir que la puerta esté cerrada para nosotros y hemos estado en algunos, más como un tema oportunístico, pero no vamos a poner los esfuerzos y la esperanza en que nos salga un mandato así. Nosotros ofrecemos un calidad en la gestión en toda una gama de productos que podría hacer fácilmente que nos dieran un mandato, por ejemplo en renta fija, pero la realidad es que las grandes entidades de este país han tenido preferencia por gestoras grandes que manejan un volumen importante de activos.





¿Y cómo estáis viendo el proceso de concentración precisamente de estos distribuidores, principalmente?



Eso ha ocurrido más en España. Evidentemente el mercado se ha hecho mucho más complejo. De hecho, en el año 2000 había alrededor de 70 entidades financieras entre bancos y cajas y ahora estamos hablando de 9 entidades. Ha habido una consolidación muy fuerte y eso ha traído consigo efectos negativos para las gestoras, principalmente de tamaño medio como somos nosotros. Además, porque la consolidación trae consigo carteras más grandes y éstas traen necesidades de fondos subyacentes más grandes. Y donde hace 10 años podrías tener un fondo con 300 millones para la parte de equity, ahora te dicen que si el fondo no tiene 1000 millones de activos bajo gestión, no entrará en mandato. Y por suerte para nosotros también, y gracias a la buen performance que comentábamos que han tenido nuestros productos, tenemos varias estrategias por encima del billón. No podemos quejarnos pero sí es cierto que la industria se ha concentrado mucho, no sólo en los grandes jugadores sino también en los grandes fondos.



¿Cómo estáis diversificando entre vuestros clientes para no caer en ese riesgo?



Desarrollando el cliente medio. Nosotros tenemos 17 clientes nuevos en este segmento, entendiendo como nuevos que bien es cliente que ya tenía un producto nuestro y que ha comprado otro producto o que es un cliente nuevo que ha invertido en alguno de nuestros productos una cantidad significativa de dinero. El listón aquí lo hemos puesto en 3 millones, es decir, tenemos 17 clientes que han invertido más de 3 millones en alguno de nuestros productos por primera vez. La verdad es que para nosotros es un éxito y creemos que tendrá tirada también por lo menos dos años más.



A nivel de mercados, vuelve Trump, seguimos con la renta variable cerca de máximos, en Europa problemas estructurales a nivel político….¿Tenéis visión de la casa sobre las previsiones para este año?



2025 va a ser un poco parecido a lo que fue 2024 con dos salvedades. La primera es que va a haber más volatilidad y quizá menos rentabilidad. Estamos empezando el año con unas expectativas de beneficio por acción del 14% para EE.UU y del 8 % para Europa. Con lo que el momentum para estrategias más de riesgo tanto en equity como renta fija va a seguir.



Para 2025 esperamos que la economía mundial siga creciendo a tasas muy parecidas a las del año pasado, en el orden del 2,5%. No debemos olvidar que los medidores de sentimiento inversor están en máximos, hay un apetito por el riesgo como no lo habido en una décadas y eso va a seguir. En cuanto a qué nos gusta más o menos y qué estamos haciendo nosotros a nivel banco, tenemos preferencia por EE.UU, tanto en renta fija como en renta variable frente a Europa. En emergentes, tenemos preferencia por India frente a China pues creemos que el BPA estimado para el año que viene está en el orden del 18%, que justifica sus valoraciones. Y podríamos hablar de los mismos términos para el equity de Estados Unidos, las valoraciones están altas pero justificadas por los BPA. Sí creemos que va a haber mucha dispersión, no va a estar tan concentrado en los 7 Magníficos, con lo que habrá más diversificación. Nos sigue gustando la tecnología, todo lo relacionado con Inteligencia Artificial y software, que es la segunda derivada de todo esto.



También nos gusta el sector medios, el sector financiero y sanidad. En la parte de renta fija, creemos que el apetito por el riesgo está justificado, los spread son reducidos y creemos que las estrategias high yield y de corta duración siguen teniendo mucho sentido. Dentro de la renta fija nos sigue gustando la deuda subordinada y en Hedge Funds nos gustan las estrategias CTA que lo hacen francamente bien en un escenario como el actual con tendencias marcadas. También nos gusta el crédito long/ short. Y, si entramos en materias primas, nos gusta la plata y el oro.



Ahora que se habla también mucho de los activos digitales con Trump, monedas digitales… ¿cómo os posicionáis?



De momento, nos posicionamos no posicionándonos. Es una realidad que existe pero a nosotros nos gustaría esperar a que hubiera algún banco central de peso que aceptara y validara algunas criptomonedas para lanzar algún producto que pudiera interesar al inversor. Hay muchas otras gestoras que ya lo están haciendo. Pero de momento creemos que no es nuestra guerra.

Estamos muy impactados por la tecnología, no sólo a nivel de mercados sino a nivel particular.¿Cómo estáis usando la IA en vuestros procesos internos como gestora?



Estamos haciendo cosas. A finales del año pasado compramos la plataforma Door, que es una plataforma bastante conocida a nivel de integración y estandarización de due diligence de producto.Estamos ofreciendo también a nuestros clientes institucionales un modelo de gestión de riesgo de carteras que se llama PRIM, Portfolio Risk Modelling, en el que el cliente nos dice qué cartera tiene y nosotros vemos dónde tiene el riesgo y cuáles son los contribuidores más altos del mismo y , en una segunda fase, intentamos proveer al cliente con soluciones, UBP por supuesto pero no necesariamente, que desplacen la frontera eficiente o reduzcan el riesgo para mantener o incrementar la rentabilidad.



Sobre Mifid 3, ¿qué expectativas tenéis o qué problemas debería solucionar?



Mifid 3 ahonda más en la protección al inversor final. La gran cuestión está en el tema de retrocesiones. A mi me hubiera gustado que el paso hubiera sido más firme en cuanto a que no hubiera retrocesiones porque, si bien no las hay, existen algunas salvedades. Llevamos dos o tres años en que las instituciones cada vez más están fortaleciendo sus equipos, sobre todo los de Gestion de Carteras discrecionales o de asesoramiento. En esta línea, la eliminación de las retrocesiones, aunque de forma parcial, favorece al cliente final en la medida en que el producto que le vayan a ofrecer depende más de la calidad del producto en sí.



Y luego hay un tema, que se ha demonizado mucho pero en otros países y en el resto de Europa están acostumbrados a pagar por asesoramiento. En este país no queremos pagar por nada, no queremos pagar comisiones…y muchas veces el cliente final no se da cuenta de que una comisión razonable en un modelo de asesoramiento puede hacer que, con la misma cartera de producto, termine pagando menos porque solo el hecho de pagar una comisión de asesoramiento permite acceder a las clases limpias, que en muchos casos tienen comisiones más bajas. Quizás es un tema de formación pero esto al cliente final no se le ha hecho ver. Con lo que bienvenido Mifid 3 y todo lo que vaya encaminado a proteger al cliente.



¿Cómo integráis en vuestros productos el tema de la sostenibilidad?



Es un tema importante que ha llegado para quedarse y va a seguir desarrollándose, tanto desde la gestora como en el cliente final. Las nuevas generaciones están mucho más sensibilizadas con el tema aunque es verdad que las rentabilidades de los productos con sesgo ESG no han conseguido batir a sus homónimos no ESG y eso ha afectado de forma importante a los flujos.



La realidad es que a día de hoy no hay una demanda importante de productos ESG en este país. Según datos de Morningstar a cierre de noviembre, los activos bajo gestión en fondos de artículo nueve se han reducido los últimos 11 meses en casi 18000 millones, que es una caída de un 5 %. Mientras los calificados como artículo ocho, que sí que ha habido un re-rating de muchas casas de nueve a ocho, han visto incrementar sus activos bajo gestión en 98.000 millones. Esa falta de rentabilidad ha ido en detrimento de la captación. Pero aún así es una realidad que ha llegado para quedarse. En UBP estamos muy sensibilizados con ese tema.



Tenemos no sólo un comité de ESG, sino también un comité de inversiones de impacto. De una manera u otra, la mayor parte de los activos que gestionamos en la gestora están afectados por controles a nivel ESG y lo utilizamos también a nivel banco y a nivel empleado propio. Es decir, nosotros tenemos un objetivo para este año de tener una emisión net zero para el banco. Hacemos de todo: somos paper free, app que monitoriza los desplazamientos, vehículos que usamos… eso se monitoriza y tiene incluso un impacto en la retribución que percibimos para la parte de bonus.

