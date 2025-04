Un experto de Bloomberg desata el pánico en las criptomonedas: ¿caída de Bitcoin a los 10.000 dólares?

El reconocido estratega macroeconómico de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, en una reciente entrevista con Cointelegraph, ha encendido las alarmas en el criptomercado al advertir sobre una posible caída de Bitcoin hasta los 10.000 dólares. En medio de una significativa agitación del mercado y crecientes temores de una recesión global, McGlone analiza los desafíos que enfrentan los activos digitales y la economía mundial, poniendo en tela de juicio las esperanzas de una rápida recuperación.

McGlone describe un panorama sombrío para los activos de riesgo. Según sus análisis, tanto el mercado de valores como el criptoespacio se encuentran en un mercado bajista, mientras que los activos refugio tradicionales como los bonos y el oro están experimentando un mercado alcista. Esta divergencia, en su opinión, señala un entorno táctico de trading complejo y sugiere que aún estamos en las etapas iniciales de una corrección más profunda.

Una de las predicciones más impactantes de McGlone es la posibilidad de que Bitcoin regrese al nivel de los $10.000. Recuerda que ya hizo esta predicción en 2020, cuando Bitcoin se encontraba en ese precio, anticipando un posterior aumento a $100.000. Ahora, argumenta que una reversión a la media es un escenario plausible. McGlone también señala que las políticas implementadas durante la administración Trump generaron un exceso masivo de oferta y una especulación excesiva en el mercado de criptomonedas, comparándolo con la burbuja de las puntocom, lo que requiere una necesaria "purga".

¿El fin del "oro digital"?

El estratega de Bloomberg también cuestiona la narrativa de Bitcoin como "oro digital". Señala que, en lo que va del año, Bitcoin ha experimentado una caída de aproximadamente el 20%, mientras que el oro ha subido alrededor del 16%. McGlone anticipa que esta disparidad continuará, sugiriendo que Bitcoin se está revelando más como una "beta apalancada" del mercado de valores que como un verdadero activo refugio.

Ante el escepticismo sobre su predicción de los 10.000 dólares para Bitcoin, McGlone se mantiene firme. Asevera: "nope, I wouldn't make it if I didn't believe it" ("no, no la haría si no lo creyese de verdad"). Insiste en que el mercado de criptomonedas necesita una purga similar a la que experimentó la burbuja de las puntocom a principios de siglo. Además, advierte que el rally de las criptomonedas ha estado estrechamente ligado al del mercado de valores, el cual ahora está comenzando a retroceder, ejerciendo presión sobre todos los activos de riesgo.

McGlone también aborda la expectativa de que la Reserva Federal de EE.UU. podría intervenir para rescatar la economía, como se vio en 2020 durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se muestra escéptico sobre la probabilidad de una rápida recuperación en forma de V en esta ocasión. Argumenta que las lecciones aprendidas sobre el exceso de liquidez y la inflación han cambiado el panorama, y que la Fed podría verse obligada a permitir una corrección del mercado para poder flexibilizar su política monetaria.

En definitiva, Mike McGlone presenta una visión cautelosa y bajista del mercado de criptomonedas y de la economía en general. Su predicción de un Bitcoin a $10.000 subraya los desafíos significativos que enfrenta el sector de los activos digitales en un entorno macroeconómico global cada vez más incierto. Solo el tiempo dirá si su pronóstico se materializa, pero sus argumentos basados en análisis históricos y las condiciones actuales del mercado sin duda generarán un intenso debate y mantendrán en vilo a los inversores.