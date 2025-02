"Europa puede ser una de las sorpresas positivas no descontada por el mercado"

La llegada de Donald Trump en este segundo mandato ha generado bastante exaltación por sus políticas fiscales. Entre ellas están la rebaja de impuestos y la desregulación, pero ¿cómo puede influir esto en cuanto al crecimiento económico del país? ¿Crees que estas medidas pueden generar un crecimiento sostenido a largo plazo?



Todo lo que tiene que ver con desregulación y bajada de impuesto en general son factores positivos y es el gran argumento que está soportando al mercado y ayudando a tener un buen comienzo de año. Ahora bien, el tema fiscal generó en un primer momento preocupación, vimos las Tires que se han ido normalizando y si uno analiza cuál es la estructura de la deuda americana tampoco se considera que vaya a haber un problema de financiación, -es cierto que a medio y largo plazo esto incentiva la visión de un dólar algo más débil, que vendría bien a la economía americana para controlar inflación, pero en general todo lo que tiene que ver con impuestos y desregulación son factores positivos que ayudan al crecimiento de EEUU.



Considerando el contexto de la guerra comercial global y las tensiones con China, ¿qué efectos podría tener un aumento significativo de aranceles, como los mencionados en el plan de Trump, sobre la economía global y las relaciones comerciales internacionales?



Desde Pictet AM seguimos muy de cerca esas medidas, el 60% para China, 20% para Europa y socios importantes e históricos como pueden ser México o Canadá. Del dicho al hecho hay un trecho y el escenario de probabilidades que pudiera haber deterioro brusco por esas medidas ya sea por 1) que no se apliquen parcial o totalmente y 2) la Administración Trump siempre ha tenido mucha orientación de negocio y apenas se sitúan en el tramo bajo del 10-15%. Esperamos niveles del PIB del 1,9% bajando desde el 2,7% del año pasado pero son medidas que no aplicación en su totalidad y son un punto de salida de negociación pero la Administración Trump tiene como objetivo mantener el crecimiento y en estos primeros meses del ejercicio no consideramos que sea una amenaza.



¿Cómo crees que las políticas fiscales expansivas de Trump, como el gasto fiscal a gran escala, podrían afectar la inflación y la sostenibilidad de la deuda pública en EE. UU. en el futuro cercano?



Puede haber un repunte de inflación pero no es un repunte que sea de ninguna manera descontrolado. Seguimos con un escaro de inflación por debajo del 3% y la FED ralentizando su bajada de tipos irá compensando ese posible repunte inflacionista que tendría que ejecutarse en su totalidad y que a largo plazo puede ser más significativo pero en los cortos la expectativa es que no se dispare por encima del 3%, que la FED compense y que no suponga un giro brusco respecto a la política de la FED. Respecto a las políticas fiscales, por cómo están estructurados los vencimientos de la FED tampoco es una amenaza aunque Yellen ya ha dicho que a largo plazo si puede ser una amenaza.



Con el contexto que tenemos ahora de bajada de tipos, uno de los sectores beneficiados es el bancario... ¿Hay algún otro sector que tengamos que tener en cuenta en este 2025? ¿Qué factores consideras que podrían favorecer el crecimiento del sector bancario y los servicios públicos en 2025, y qué riesgos podrían enfrentar estos sectores debido a las políticas de Trump y las condiciones económicas globales?



En este escenario de tipos de interés los bancos siguen teniendo mucho banco y, en EEUU por desregulación y en Europa porque están muy bien capitalizados y los niveles de morosidad son muy bajos, es un sector muy interesante para seguir monitorizando En tanto en cuanto se pudieran ver bajadas de tipos de interés todo el sector de utilities o la parte de IA más ligada a anuncios., comunicación digitalización también se vería muy favorecida. Es verdad que las tensiones geopolíticas están creciendo en Estados Unidos pero creo que son los tres sectores más beneficiados en este entorno de tipos y el factor riesgo a seguir es la guerra geopolítica por el liderazgo en tecnología.



En relación con la renta variable emergente, ¿cómo prevés que las políticas de Trump y las tensiones comerciales puedan afectar la rentabilidad de los mercados emergentes, especialmente en Asia, durante 2025?



Se ha descontado un escenario muy negativo y, porque hay bajada de tipos de interés beneficia a muchos emergentes, por el lado de la deuda, y lo que es interesante es que es momento para empezar a hacer los deberes. En Latinoamérica los fondos de pensiones están trabajando en que ha sido tal el negativismo con China, llevándolo hasta el nivel no invertible y en Europa, empezar a buscar o mirar que para las segunda parte del año puede ser una de las sorpresas positivas no descontada por el mercado es parte del asset allocation en el medio plazo que tiene Pictet.



