Estos son los requisitos que deberán cumplir los autónomos para no usar la factura electrónica

El verano de 2025 promete cambios en cuanto a materia laboral se refiere para autónomos y empresas, siendo la adopción de la factura electrónica uno de los cambios más revolucionarios que llegará a partir del mes de julio, tal y como informamos ya en Vozpópuli. Esta ha sido una medida que no se ha alejado de la polémica y las críticas, al ser un gran número de autónomos que ven esta medida con recelo y que no están muy de acuerdo, llegándose a especular que se pueda retrasar la implementación de esta medida, aunque por ahora no hay nada confirmado al respecto.

Como en todo, hay distinciones. Y es que según la información proporcionada en el Real Decreto 1007/2023, existen algunas excepciones a la aplicación de este reglamento, lo que podría implicar que ciertas empresas o autónomos no estarían obligados a tener sus sistemas de facturación adaptados a los requisitos establecidos a partir del 1 de julio de 2025.

Requisitos para seguir usando la factura en papel

Las excepciones identificadas en el Real Decreto para seguir usando las facturas de siempre son:

● Entidades exentas del Impuesto sobre Sociedades: no están sometidas a las obligaciones establecidas en este real decreto las entidades exentas a que se refiere el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

● Entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades: estas entidades solo están obligadas por las operaciones que generen rentas que estén sujetas y no exentas del Impuesto.

● Contribuyentes que llevan los libros registros en los términos establecidos en el apartado 6 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido: el presente Reglamento no se aplicará a estos contribuyentes.

● Operaciones específicas: el reglamento no se aplicará a las siguientes operaciones:

Operaciones por las cuales la obligación de expedir factura se entienda cumplida mediante la expedición del recibo en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. Las incluidas en las letras b), c) y d) del artículo 3.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en el supuesto de que, conforme a dicho Reglamento, no se deba expedir factura. Las que se refieren a las disposiciones adicionales tercera y sexta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Las documentadas en facturas por operaciones realizadas a través de establecimientos permanentes que se encuentren en el extranjero.

● Solicitud de no aplicación: la persona titular del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa solicitud, podrá resolver la no aplicación de este Reglamento en relación con:

Sectores empresariales o profesionales o con contribuyentes determinados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales o administrativas del sector o para evitar perturbaciones económicas. Operaciones respecto de las cuales se aprecien circunstancias excepcionales de índole técnico que imposibiliten el cumplimiento. Estas resoluciones podrán ser temporales y condicionadas a la realización de las adaptaciones necesarias.

Es importante recalcar que estas excepciones se refieren a la obligación de utilizar sistemas informáticos que cumplan con los requisitos del Real Decreto 1007/2023. Aunque este reglamento está estrechamente ligado a la digitalización de la facturación, la fuente no especifica directamente exenciones de la factura electrónica como tal para autónomos a partir del 1 de julio de 2025. Sin embargo, si una empresa o autónomo se encuentra dentro de alguna de estas excepciones, presumiblemente no estaría obligado a adaptar sus sistemas informáticos de facturación a la normativa para esa fecha.

De igual modo, se recomienda revisar la normativa específica sobre la obligación de facturación electrónica, que puede ser distinta de este real decreto que se centra en los requisitos de los sistemas informáticos de facturación.