Carolina España: "Sánchez gobierna para Puigdemont, esta creando comunidades de primera y de segunda"

La economía andaluza avanza viento en popa y hay un abanico de datos que lo demuestran. La comunidad autónoma cerró 2024 con un aumento del 3,2% de las afiliaciones, con el número de empresas inscritas en máximos y con un PIB que crece por encima de la media nacional. La estadística refrenda la gestión de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, mano derecha de Juanma Moreno en la parcela económica. Malagueña de nacimiento y economista de formación, España repasa las actuaciones que han llevado a Andalucía a convertirse en un foco de atracción de inversión. Y carga contra la gestión del Gobierno central, por la gestión de los fondos europeos y, sobre todo, por las peligrosas cesiones al independentismo catalán.

Andalucía se está consolidando como una de las regiones más atractivas para invertir. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Andalucía se está transformando, se está consolidando como un referente, como un lugar atractivo para que vengan empresas y que se genere empleo. Es una tierra donde hay estabilidad política, institucional, presupuestal. Cada año tenemos un presupuesto, el más alto de España, casi 49 000 millones de euros. Hay seguridad jurídica y hay confianza. Hemos hecho una revolución fiscal. Hemos pasado de ser un infierno fiscal a la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente, donde menos impuestos se pagan solo por detrás de Madrid.

Hemos puesto en marcha también procesos de simplificación administrativa para reducir burocracia. Había una maraña de trámites que dificultaban la inversión. En definitiva, estamos sembrando, creando ese ecosistema perfecto para atraer inversión. Y al final las empresas vienen a Andalucía. Según últimos datos, ocho de cada 10 nuevas las empresas inscritas en la Seguridad Social en 2024 eran andaluzas. Esto es muy importante. Por ejemplo, Moeve ha puesto en marcha más de 3.000 millones de euros de inversión en energías renovables en Andalucía, entre Huelva y Cádiz, que suponen más de 10 000 empleos vinculados al Valle del Hidrógeno Verde. Nos hemos convertido en una tierra atractiva para la inversión. Ahí están los datos de captación de inversión extranjera. En en los últimos cinco años se ha incrementado un 88%, cuando nivel nacional se redujo un 8%.

Ustedes se reúnen con inversores para impulsar proyectos. ¿Se percibe inquietud por lo que está ocurriendo en España? ¿Hay sensación de inseguridad jurídica?

Andalucía es una isla de estabilidad. Cuando una empresa va a tomar una decisión de inversión mira la estabilidad política, si hay presupuestos. El hecho de que no haya Presupuestos Generales en España genera incertidumbre y rechaza la inversión. Que no sepamos, por ejemplo, si se va a poner un impuesto a las energéticas genera inseguridad jurídica y al final ahuyenta la inversión.

Eso no ocurre en Andalucía. Nosotros hemos hecho seis bajadas de impuestos. Lo que queremos es que las empresas vengan, inviertan, creen empleo. Bajando los impuestos hemos demostrado que se puede recaudar más. De hecho, hemos recaudado 14.000 millones más en los últimos cinco años en relación con los cincoanteriores. Y lo hemos hecho porque tenemos en el IRPF 778.000 declarantes más. Al final ese es el 'milagro' económico en Andalucía. Lo que hemos conseguido es una tierra que estaba vinculada a la imagen de los EREs o a la corrupción, ahora es lo está a la imagen de seguridad, de estabilidad, de emprendimiento.

¿Están fluyendo los fondos europeos en Andalucía? ¿Cuál es el balance a poco más de año y medio de la fecha límite para la ejecución?

En primer lugar habría que recordar que, por un lado, están los fondos tradicionales (Feder y Fondo Social Europeo). El marco 2014-2020 terminó en diciembre de 2023. Eran 8.500 millones y hemos gastado hasta el último euro. Eso nos ha obligado a multiplicar por cinco la ejecución de los fondos, porque cuando llegamos el Partido Socialista lo tenía bastante ralentizado. Ahora estamos trabajando en el nuevo marco (2021-2027) y lo ejecutaremos también al 100%.

Por otro lado, están los NextGeneration. Estos fondos tienen un problema, porque el diseño que hizo el Gobierno fue inadecuado. Lo hizo sin contar con las comunidades autónomas, ni con la iniciativa privada, ni con los ayuntamientos. Se hizo un diseño demasiado encorsetado. Así se dan casos como el de Andalucía, que con los NextGeneration no podemos, por ejemplo, hacer inversiones en infraestructuras hidráulicas, con el problema de sequía que tenemos. Hemos pedido modificarlo y no nos dejan. ¿Realmente están dando solución al problema para el que se se crearon? Pues no, porque el diseño ha sido nefasto. En cualquier caso, nosotros hemos puesto en marcha el 83% de los fondos y nos gastaremos hasta el último euro.

Llama la atención que, pese a identificar los fallos de diseño, ese 'encorsetamiento', no se hayan tomado medidas. ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno?

Otros países recibieron asesoramiento. En España, se hizo todo desde el Gobierno y no se dejó aconsejar. Lo peor, efectivamente, es que teniendo perfectamente identificados los problemas, como el exceso de burocracia, la falta de comunicación, no se haya corregido. Este es el Gobierno de la prepotencia y del orgullo. Permanentemente lo vemos con temas donde sería fácil rectificar. Por ejemplo, las infraestructuras hidráulicas. A lo mejor en Galicia no las necesitan, pero en Andalucía sí, y las estamos haciendo a pulmón con nuestros recursos. Nos vendrían muy bien los fondos NextGeneration para esas infraestructuras, porque el agua es vital, no solo para para la agricultura, que es uno de los motores esenciales de Andalucía, sno también para el turismo o la propia industria.

La Generalitat está elevando la presión para que el Gobierno cumpla su promesa de condonar parte de la deuda. ¿Lo ve factible?

Lo que estamos viendo es que este Gobierno gobierna para Puigdemont. Él es el que manda en España, lo acabamos de ver con el decreto ómnibus. Es un chantaje permanente y una humillación para el Gobierno de España y para todos los españoles. ¿Qué puede pasar? Pues todo. Todo es posible con este Gobierno que no gobierna, que vive en Moncloa y lo único que hace es ceder al chantaje de un prófugo de la Justicia. El problema es que se está erosionando la calidad democrática, los contrapoderes del Estado se están deteriorando. Vemos cómo se está atacando al sistema judicial, a los medios de comunicación. Quieren arrasar con todo. Ya no solo colonizan las instituciones, sino también las empresas privadas, como hemos visto con Telefónica. Es preocupante la deriva que está tomando este país, solo y exclusivamente porque el Gobierno quiere permanecer unos meses más en la Moncloa.

Da por hecho entonces que se materializarán las cesiones prometidas a Cataluña, empezando por el cupo

Todo puede ocurrir. Dijeron que no se iba a producir la amnistía y al final se produjo, y lo mismo pasó con los indultos. El cupo catalán es absolutamente inconstitucional. Sacar a una comunidad autónoma del régimen común no está previsto en la Constitución. Sí lo está que País Vasco tenga su régimen fiscal, pero el resto no. Con Cataluña tendrían que modificar la Constitución, la ley orgánica de las comunidades autónomas, mucha normativa. Parece que esto es lo normal, pero no lo es.

Ademas, se está privilegiando privilegiar las comunidades a unas comunidades que además son las más ricas. Eso no es progresista ni socialista, rompe totalmente con la igualdad de los españoles.

¿Se podría afirmar que para el Gobierno hay comunidades autónomas de primera y de segunda?

María Jesús Montero y los socialistas que están todo el día de ricos y pobres, precisamente, lo que están es creando es comunidades ricas y pobres, de primera y de segunda. Por ejemplo, se le dan 6.300 millones a Cataluña para los Rodalies y no se le da a otra comunidad autónoma. ¿Por qué se le va a dar el 100% de la recaudación? ¿Y las pensiones y los gastos comunes los pagamos el resto de los españoles? ¿Dónde se ha visto esto? Al PNV se le va a dar el 50% para la dependencia y a las demás comunidades el Gobierno solo aporta el 33%. ¿Es que nuestros mayores son de peor calidad que los los vascos? El Gobierno está creando un enfrentamiento entre entre españoles.

¿El PP va a tener una posición común sobre la condonacion de la deuda?

Los impuestos los pagan las personas, no los territorios, y la condonación se pone en marcha porque lo reclama Cataluña. Llevan mucho tiempo hablando de la condonación, pero aquí pasan los meses y no llega. En julio dijo la señora Montero que tenía una oferta estupenda para Andalucía, pero nunca se habló más. Qué es lo que ocurre. Que, claro, Cataluña tiene un problema de deuda, una de las más altas de España. Entonces, no puede salir a los mercados a financiarse y tiene un volumen de intereses que pagar anualmente bastante elevado. Ese no es el caso de Andalucía, que tiene una deuda por debajo de la media, del 19% del PIB, y que se sitúa entre 12 y 17 puntos por debajo de la de Cataluña. Salimos a los mercados y estamos muy reconocidos, Standard and Poor's nos ha elevado el ráting financiero. No necesitamos esa condonación de la deuda.

Al final lo que quieren es blanquear otros chantajes más para el independentismo, quieren blanquearlo y darlo a todos por igual. Por el sistema de financiación actual, Andalucía pierde cada año 1.522 millones de euros desde el año 2009, lo que supera ya los 22.000 millones, por cierto, un sistema de financiación que pactó Esquerra Republicana con el Partido Socialista. Esos son muchos empleos y mucha actividad económica que podríamos haber realizado. Entonces, primero, que nos paguen lo que nos deben.

Y en segundo lugar, se debe reformar el sistema de financiación y que sea justo, no solo con Andalucía, sino con las otras tres comunidades que también están infrafinanciadas.

Lo que pasa es que ahora, claro, son capaces de decir una cosa y la contraria el mismo día y a la misma hora, porque Montero decía que a Andalucía le faltaban más de 1.000 millones de euros cada año y le siguen faltando 1.522 como dice Fedea. Por lo tanto, debe habilitarse un fondo transitorio de compensación y reformar el sistema, pero a nosotros en principio la condonación no nos soluciona el problema.

Porque realmente al final, ¿qué es lo que están planteando? Que la deuda de las comunidades autónomas pase al Estado y la paguemos todos los españoles.

¿Cómo marcha la entente con Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha por el fondo de compensación?

No es justo que cuatro estemos infrafinanciadas. No es normal que Andalucía reciba 183 euros menos que la media por cada ciudadano o 214 menos que un ciudadano catalán. ¿Porque no se corrige ya? Si resulta que la señora Montero, que lo denunciaba cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, ahora que tiene la capacidad de dar una solución a su tierra traiciona a Andalucía... ¿Para qué? Pues para ceder al chantaje para apoyar al independentismo con tal de seguir un día más en la Moncloa. La señora Montero tiene un reto que es dejar de ser la delegada del sanchismo en Andalucía, que al final en eso se ha convertido. El Partido Socialista en Andalucía siempre ha sido un partido que ha tenido voz propia y ahora están todos callados. Los parlamentarios socialistas andaluces son cómplices de este maltrato permanente que se hace por parte del tándem Sánchez-Montero, son cómplices de este maltrato en Andalucía.

Han formado parte de los Gobiernos de los ERE, que ahora los quieren blanquear también, pero que existieron y que los andaluces los recuerdan muy bien porque los jubilaron, los andaluces jubilaron al Gobierno de los ERE. Es una persona que tiene mochila y una mochila cargada, bastante cargada y pesada porque destrozó la sanidad pública, que fue el inicio del fin del socialismo en Andalucía. Una persona que de lunes a viernes está defendiendo al prófugo Puigdemont, está concediendo privilegios, privilegios al independentismo y maltratando a Andalucía, y viene los fines de semana a hacer andalucismo de fin de semana, a pegar tres voces y regañarnos a los que estamos ahí todos los días defendiendo a los andaluces y transformando nuestra tierra, que ya no es la tierra que dejó de ricos y pobres y la tierra del paro, esto ya es otra Andalucía.

¿Se ha acallado por completo la oposición al cupo catalán en el PSOE y en el PSOE andaluz?

En Andalucía hubo críticas, ahora están todos ya bajo el yugo. Es una sucursal del sanchismo y están todos callados y aplaudiendo. ¿Quién se atreve a decir algo? Está firmado y lo que estamos viendo es que se le va a dar todo a Puigdemont. Se va a acceder al chantaje porque realmente es el que gobierna en España. Él pone la hora del Consejo de Ministros, como se vio el martes pasado. Él decide lo que está en el BOE y lo que no.

Por lo tanto, esta señora que ahora ha dicho que por supuesto que se va a presentar como candidata a las elecciones andaluzas es la que aseguraba que no iba a haber una financiación privilegiada para Cataluña, y lo que nos queda todavía que ver. No se entiende que en el Decreto Ómnibus teniendo gratis los votos del Partido Popular hayan accedido al chantaje. ¿Cuánto nos va a costar?

Esto no es un Decreto-ley, esto es una atraco-ley, ya veremos luego la letra pequeña de lo que nos va a costar a todos los españoles. Están jugando con nuestro dinero, con nuestros recursos. Por eso permanentemente hay subidas de impuestos. Hasta 80. Y las entregas a cuenta, a ver, es que es igual que la actualización las pensiones. Oiga, que eso no es una decisión del Gobierno, está establecido en la ley. Le corresponde a los pensionistas como a las comunidades autónomas, nos corresponden las entregas de cuenta y nos corresponden actualizadas. Lo que pasa es que usted no es capaz, se ha saltado la Constitución y ni ha presentado el Presupuesto, que llevamos ya desde el 23, ya dos años sin Presupuesto.

Nos está reteniendo el dinero de los andaluces, nuestro dinero para los hospitales, para los colegios, para nuestros mayores en dependencia. Resulta que por cada mes que pasa nos está reteniendo 185 millones de euros que son nuestros. Igual que el año pasado, hizo la actualización en junio y la pagó en septiembre. Por cada mes que pasó fueron 150 millones de euros menos, que por seis meses supusieron 900 millones de euros. Las comunidades no estamos para financiar al Gobierno de España, al contrario. Pero bueno, es que no es un gobierno, esto es un desgobierno.

¿Prevén que empresas que se fueron de Cataluña a Andalucía vuelvan como Sabadell?

La mayoría se fueron a Valencia y Madrid. Algunas, a Andalucía. Cuando quitamos el Impuesto de Patrimonio algunas se vinieron también. Hay que destacar un dato que nos ha sorprendido: el 80% de las nuevas empresas inscritas en la Seguridad Social son andaluzas. Elevadísimo, ¿no? Un dato brutal, la verdad.

¿Qué efecto está teniendo el impuesto a grandes fortunas en la inversión?

Hemos quitado ya lo de la elección entre Patrimonio y grandes fortunas vía enmienda en estos Presupuestos porque nos dimos cuenta de que la gente quería pagar en Andalucía. Y entonces decidimos eliminarlo ya directamente.

El impuesto ahuyenta la inversión. Luego habrá mucha inversión que al final se quede, espere y tal, pero de entrada, nada más el simple anuncio ya impacta. Es como lo del castigo fiscal a las compras de vivienda por no residentes. Es matar moscas a cañonazos. Nosotros abordamos el problema de la vivienda con medidas muy potentes, con un tipo de ITP en el 3,5%, lo que ahorra en la compra de vivienda casi un año de hipoteca, y hemos puesto en marcha las garantías para personas físicas de hasta 40 años por un importe de hasta el 20% del precio de referencia de la vivienda, una vez la entidad bancaria haya aprobado la hipoteca del 80.

Y bueno, en definitiva, el castigo a no residentes es matar moscas a cañonazos porque no soluciona el problema de la vivienda y además estamos hablando de personas con un elevado nivel de poder adquisitivo, unas viviendas que tienen un precio alto y que no son las viviendas que se van a comprar los ciudadanos, además de que se ahuyenta la inversión. Y ese tipo de personas también generan mucho empleo. Es totalmente efectista, no vale para nada. Al contrario, tiene más consecuencias negativas porque el dinero se va. La inversión se va a otro sitio donde le den más facilidad, cuando el impuesto a grandes fortunas casi no recauda.

Siguen anclados en el discurso de ricos y pobres. Es tremendo. Cuando luego, en el momento en el que tienen la oportunidad, lo que hacen es dar más a las comunidades ricas y suben los impuestos, que al final los pagamos la clase media de este país. Somos los que estamos soportando las subidas del IRPF y la inflación.

¿Porqué no han deflactado el IRPF como hemos hecho nosotros? ¿Cuántos millones de euros han ganado por la inflación por no deflactar el IRPF? Montero ha extrapolado el infierno fiscal que tenía en Andalucía y se lo ha llevado a todos. Están obsesionados con las subidas de impuestos.

Claro, yo también lo entiendo, que tener unos socios que piden como piden, pues sí, hay que pagarlo.

¿Creen que Montero pretende 'armonizar' ITP-TPO como ha hecho con Patrimonio y grandes fortunas para obligar a las comunidades a subirlo?

No sólo eso. Si la señora Montero lo que quiere es volver a poner el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, que lo diga. Porque es un impuesto injusto que ya lo hemos quitado para padres, hijos y cónyuges gracias a Juan Manuel Moreno, con reducciones para otros grupos. Nosotros desde luego vamos a hacer todo lo posible para que esto no ocurra.

Habla además de armonizar, recentralizar, mientras le está dando independencia a Puigdemont.