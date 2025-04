Primer 'Global Grids Index': las redes en España deben mejorar para cumplir con los objetivos de electrificación

- El Índice mide y compara las conexiones a la red, la digitalización y el almacenamiento en los 10 principales mercados de energías renovables, revelando que todos los países aún tienen un camino por recorrer para estar preparados para la transición energética

- España ocupa el tercer lugar en el Índice, lo que pone de manifiesto que el país necesita trabajar en su marco regulatorio y en el desarrollo de red para satisfacer la demanda de electrificación prevista

- El análisis está en línea con las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía de que afirman que la inversión debe duplicarse para 2030 y, al menos, igualarla a la de las energías renovables

Las conclusiones del 'Índice Global de Redes', el primero de su tipo, muestran que las redes eléctricas de todo el mundo, incluida España, están muy por debajo de lo que se necesita para electrificar con éxito la economía y conectar la escala de energías renovables necesaria para alcanzar el cero neto.

El Índice, elaborado por Bloomberg Media, utilizando datos de BloombergNEF, analiza la preparación de la red de los diez países del mundo con mayor capacidad renovable ya instalada. Las variables medidas incluyen la inversión en redes por país en comparación con el nivel de inversión anual, y su capacidad disponible de almacenamiento de energía, entre otras variables.

España, líder mundial en energías renovables y en despliegue de contadores inteligentes, ocupa el tercer lugar en el Índice. Sin embargo, el rápido crecimiento de las energías renovables en el país y, más recientemente, la demanda adicional de solicitudes de conexión ha puesto a prueba su red y muestra una persistente falta de inversión en los últimos años.

El estudio pone de manifiesto que la necesidad de ampliar y mejorar la red de distribución y transporte en España es urgente en un contexto donde la capacidad para futuras conexiones es muy limitada en varias regiones y donde en muchos otros casos ya se están negando las conexiones.

El país necesita, además, trabajar en su marco regulatorio y en los procesos de desarrollo de la planificación de su red para satisfacer la demanda de electrificación planificada y desplegar generación adicional de energía renovable.

En concreto, la regulación debe facilitar la transición energética, y se deben revisar los límites actuales a la inversión en redes si se quiere construir una red moderna, digitalizada y robusta, en línea los requisitos de transición energética.

En cuanto a las energías renovables, el país ha realizado una fuerte inversión en energías renovables, permitiendo conectar más de 50 GW de capacidad eólica y solar para 2023. Además, hay planes para añadir aún más potencia en los próximos años, pero la oportunidad de mejora de la competitividad y el progreso económico que ofrecen las energías renovables en España solo se materializará si hay un desarrollo suficiente de las redes de distribución y transporte.

Como aspecto positivo a resaltar, España tiene el nivel más alto de penetración de contadores inteligentes de todos los países del Índice, aunque su baja puntuación en almacenamiento de energía sugiere que hay margen de mejora en esta área.

Los avances observados en los países que encabezan el índice incluyen progresos en una combinación de diferentes factores, como la digitalización, las conexiones renovables y el desarrollo de red. Los problemas que afectan a los países con peor puntuación incluyen la lentitud de los procesos de concesión de permisos y la falta de inversión en redes de transmisión y distribución para conectar no solo las instalaciones renovables planificadas, sino también el aumento de la demanda de electricidad industrial y residencial.

Los resultados del Índice refuerzan las afirmaciones de la Agencia Internacional de la Energía en cuanto a que la inversión en redes eléctricas debe duplicarse con creces a nivel global hasta 2030 para integrar el gran volumen de capacidad renovable que se está instalando y descarbonizar áreas de la sociedad como el transporte, la industria y la vivienda, con el fin de alcanzar las cero emisiones en 2050.

Para ver el Índice Global visite tinyurl.com/yzvry7a7 o puede descargar un PDF aquí: tinyurl.com/yj5rbexv.