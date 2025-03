The Core lleva la formación audiovisual del futuro a Aula 2025 con experiencias inmersivas "únicas"

The Core, la escuela de audiovisuales perteneciente a la red de educación Planeta Formación y Universidades, aterriza en la feria de educación y orientación académica Aula del 26 al 30 de marzo con una propuesta "disruptiva que fusiona tecnología y formación como nunca se ha visto".

The Core ofrecerá a los visitantes en su stand una experiencia inmersiva, acercando las herramientas más innovadoras del sector audiovisual y demostraciones de proyectos en vivo al talento del futuro. "Aula es una oportunidad única para vivir de primera mano lo que significa formarse en The Core. Invitamos a todos los apasionados del audiovisual a visitar nuestro stand y descubrir cómo la innovación y la tecnología pueden transformar su futuro profesional. No se trata solo de aprender, sino de experimentar, crear y conectar con la industria desde el primer día”, explicó Mercedes Agüero, decana de The Core.

Entre los principales reclamos y experiencias de The Core en Aula 2025, destacan la zona de croma interactiva, un espacio en el que los visitantes podrán experimentar y grabarse en diferentes entornos virtuales en tiempo real; las gafas de realidad mixta con un viaje a través de una experiencia de realidad extendida que lleva la inmersión audiovisual a otro nivel; y el simulador de conducción, una experiencia interactiva que permitirá a los visitantes vivir la sensación de conducir en un entorno virtual.

Con esta propuesta, The Core señaló que reafirma su compromiso con la formación de las nuevas generaciones a través de la integración de las herramientas más avanzadas de la industria en el proceso de aprendizaje, como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada.

Considera que Aula 2025 será el escenario perfecto para mostrar "cómo la educación en el sector audiovisual está evolucionando hacia un enfoque más práctico, inmersivo e innovador, en línea con las demandas que ahora mismo traslada el mercado laboral".

Ubicada en Madrid Content City, el mayor hub audiovisual de Europa, The Core destaca su apuesta por su "enfoque práctico", su conexión con la industria y sus instalaciones "de vanguardia", que incluyen 20.000 m² de platós, salas de realización, estudios de radio y laboratorios especializados.

Añade que su metodología formativa, centrada en la empleabilidad y en el aprendizaje práctico, se basa en colaboraciones con empresas líderes como Atresmedia, Grupo Secuoya, PlayStation Talents y Banijay.

Por su parte, Aula es la mayor feria de educación y orientación académica de España, celebrada anualmente en Ifema Madrid. Reúne cada año a más de 140.000 visitantes, y cuenta entre sus expositores con centros educativos, universidades y entidades formativas de distintos ámbitos, ofreciendo a estudiantes, docentes y familias información sobre opciones académicas, salidas profesionales e innovaciones en metodologías de enseñanza