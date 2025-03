Indra lidera el proyecto de I+D europeo que revolucionará la aviónica militar

- El proyecto NG MIMA, que reúne a más de 20 grandes empresas, universidades y centros de investigación, abre una nueva era para la aviación con el desarrollo de una novedosa aviónica modular integrada adaptada a las necesidades futuras de las aeronaves militares

- Con un presupuesto total de 30 millones de euros, este proyecto es clave para fomentar la soberanía y autonomía tecnológica europea en aviónica modular integrada militar, un elemento clave de los futuros sistemas de combate aéreo

- La arquitectura de referencia escalable resultante de este proyecto puede considerarse un primer paso hacia un futuro estándar europeo de aviónica para todo el continente, lo que fortalecerá la interoperabilidad de los ejércitos aliados europeos

Indra está coordinando el proyecto NG MIMA (Next Generation Military Integrated Modular Avionics), una de las iniciativas de I+D más importantes de Europa para impulsar una nueva generación de aviónica modular preparada para responder a los requisitos de las plataformas aéreas militares del futuro.

Impulsado por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Defensa, este proyecto está integrado por 21 grandes empresas, centros de investigación y universidades de todo el continente y cuenta con un presupuesto estimado de 30 millones de euros.

Su objetivo es revolucionar completamente la aviónica militar, identificando nuevos principios de arquitectura de alto nivel para operaciones y seguridad de máxima exigencia, estudiando tecnologías clave capaces de soportar el elevado intercambio y procesamiento de datos derivados de las demandas de los nuevos entornos operativos.

El consorcio liderado por Indra trabajará en el diseño de una arquitectura de referencia escalable lista para ser utilizada en diferentes plataformas militares europeas.

Esto dotará a las plataformas militares tripuladas y no tripuladas de una flexibilidad sin precedentes, facilitando su evolución y adaptación a nuevas demandas a lo largo de su ciclo de vida. Dispondrán de sistemas de aviónica con arquitecturas abiertas, modulares e interoperables que se convertirán en el estándar a largo plazo para toda la industria y los ejércitos.

NG MIMA afronta ahora el desafío de desarrollar una arquitectura lo suficientemente flexible para integrar tecnologías que aún no existen, cumpliendo, entre otros, con requisitos de seguridad y ciberseguridad extremadamente exigentes. Las mayores empresas y los mejores investigadores del continente trabajarán en ello durante tres años, aplicando todo su conocimiento en sistemas de computación, nube y ciberseguridad.

Todo este trabajo es clave para mejorar la capacidad de los ejércitos aliados para interoperar y llevar a cabo operaciones multidominio que involucren acciones simultáneas en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético. Desarrollar esta arquitectura modular también ayudará a Europa a invertir de manera más inteligente y eficiente en defensa y, por lo tanto, adquirir una mayor soberanía tecnológica y estratégica

Acerca NG MIMA

NG MIMA (Next Generation Military Integrated Modular Avionics) es un proyecto financiado por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Defensa con un plazo de ejecución de tres años en el que trabajan de forma conjunta más de 20 empresas de nueve países coordinadas por la empresa Indra.

Más en concreto participan en él: Airbus Defence and Space GMBH (Alemania), Airbus Defence and Space SA (España), Arctur Racunalniski Inzeniring Doo (Eslovenia), Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputación (España), Clue Technologies SL (España), Data Machine Intelligence Solutions GMBH (Alemania), DIEHL Aerospace GMBH (Alemania), Elettronica SPA (Italia), ESG Elektroniksystema und Logistik GMBH (Alemania), GMV Aerospace and Defence SA (España), Honeywell International SRO (República Checa), Indra (España), ISD Lyseis Olokliromenon Systimaton Anonymos Etaireia (Grecia), Leonardo Societa Per Azioni (Italia), Office National d’Études et de Recherches Aerospatiales (Francia), Politécnico di Milano (Italia), Rockwell Collins Deutschland GMBH (Alemania), Saab Aktiebolag (Suecia), Safran Electronics & Defence (Francia), Scioteq (Bélgica) y Thales AVS France SAS (Francia).

Esta publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea bajo el Grant Agreement 101167828. Los contenidos son responsabilidad exclusiva del consorcio NG-MIMA y no necesariamente reflejan la visión de la Unión Europea.