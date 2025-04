Hooters se declara en quiebra mientras concreta su reestructuración con franquiciados

Hooters of America, propietario de la cadena estadounidense de restaurantes popular por sus alitas de pollo y el uniforme de las camareras, ha presentado una solicitud ante los tribunales para acogerse a la protección de la Ley de Quiebras al tiempo que ha concretado un acuerdo de reestructuración con sus principales franquiciados para abordar las dificultades del negocio. Asimismo, la sociedad subrayó que las operaciones de franquicia de la compañía, incluyendo sus sucursales fuera de Estados Unidos, no se ven afectadas por el proceso de quiebra bajo el Capítulo 11 y continuarán siendo operadas por sus socios. De este modo, la compañía ha anunciado un principio de acuerdo con un grupo de franquiciados propietarios en conjunto de más del 30% de los locales Hooters franquiciados a nivel nacional, incluyendo 14 de los 30 restaurantes con mayor volumen de ventas, y entre los que se hallan Hooters Inc., los fundadores de la cadena de restaurantes. Junto con la propuesta de venta de los locales propiedad de la compañía, y con el apoyo de sus principales accionistas, que canjearán parte de su deuda por acciones de la empresa, Hooters presentó solicitudes voluntarias de quiebra ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas.

"La compañía espera avanzar con rapidez en este proceso, con el objetivo de salir del capítulo 11 en aproximadamente 90 a 120 días", indicó la empresa, que mantiene abiertos sus restaurantes con normalidad durante el procedimiento.

Para financiar las operaciones de Hooters sin interrupciones durante el proceso, Hooters busca la aprobación de una línea de financiación de 40 millones de dólares (37 millones de euros) por parte de algunos de sus prestamistas actuales, incluyendo 35 millones de dólares (32 millones de euros) de capital nuevo. En este sentido, una vez completado el proceso del Capítulo 11, todas las sucursales de Hooters pasarán a ser propiedad de franquiciados.

"Fortalecer la base financiera de Hooters"

"El anuncio de hoy marca un hito importante en nuestros esfuerzos por fortalecer la base financiera de Hooters y seguir ofreciendo la experiencia de hospitalidad centrada en el cliente y la deliciosa comida que nuestros clientes y comunidades esperan", declaró Sal Melilli, consejero delegado de Hooters of America.

"De cara al futuro, nos comprometemos a restaurar la marca Hooters a sus orígenes y a simplificar las operaciones de HOA mediante la adopción de un modelo de franquicia pura que maximice el potencial de crecimiento sostenible a largo plazo", ha señalado en nombre de los compradores Neil Kiefer, consejero delegado de Hooters Inc.