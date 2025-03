Guerra patronal: el presidente de Cepyme 'abronca' a Sánchez en presencia de Garamendi

No hay visos de tregua en la guerra patronal. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva ha evidenciado sus diferencias con el líder de CEOE, Antonio Garamendi, en un acto celebrado en Madrid. El representante de las pymes ha aprovechado la presencia en el auditorio de Pedro Sánchez para reprocharle las trabas que ha impuesto a los empresarios desde que gobierna.

Cuerva avanza así por la senda que ha abierto una profunda brecha entre las dos organizaciones empresariales. El presidente de Cepyme ha optado por un discurso duro contra la coalición, por decir 'las verdades' a la cara. Y la mejor prueba de ello ha sido su intervención de este miércoles delante del propio presidente del Gobierno, en la entrega de los Premios Cepyme.

"Querido presidente, estas empresas representan a un colectivo que lo está pasando realmente mal por decisiones del Gobierno", le ha espetado en la sede de la filial española del Santander. Cuerva ha enumerado un puñado de esas decisiones, desde la reducción de la jornada, hasta la subida del salario mínimo, pasando por el incremento de las cotizaciones.

"No me lo podría perdonar si no le diera voz al clamor de los empresarios", ha confesado el presidente de Cepyme. "Probablemente, me iría mejor si mantuviera una posición en público más tibia -ha señalado-, pero creo que nuestras acciones son importantes, me creo que a cada uno de nosotros le toca jugar un papel". Una referencia que buena parte del auditorio ha interpretado con la clave de la guerra interna que sufre CEOE.

Cuerva ha insistido en que su responsabilidad es "defender a los empresarios que tienen poca voz" y que seguirá "defendiendo mientras pueda a las pymes españolas". También le ha recordado a Sánchez que es respetable presumir de datos 'macro', pero que "la economía real", la que vivien cientos de miles de empresarios, no tiene tanto brillo.

Tanto el mensaje como el tono hay que entenderlo en el contexto de la actual batalla que libra Cuerva contra Garamendi ante las próximas elecciones de Cepyme. El actual presidente no tiene el respaldo de su jefe de filas, puesto que la patronal de las pymes cuelga de la estructura de CEOE. Cuerva ha llegado a acusar al equipo de Garamendi de presionar a las organizaciones empresariales para torpedear su candidatura para la reelección como presidente.

Mensaje de Garamendi

La diferencia de 'talante' se ha reflejado en el discurso posterior del líder de CEOE. Garamendi se ha mostrado mucho más dialogante, recordando a Pedro Sánchez el papel fundamental que juegan los pequeños y medianos empresarios "para afrontar los desafíos de España". "Merecemos el respeto y la valoración", le ha recordado al líder socialista. Garamendi tamibén ha reivindicado el papel de los agentes sociales y la importancia del diálogo social.

Posteriormente, ha aprovechado para lanzarle un mensaje -sin nombarle- a Cuerva: "Es fundamental la unidad, todos estamos en el mismo barco. Ahora toca tener responsabilidad y dejar de lado los intereses personales".

Al presidente del Gobierno le ha tocado entregar los premios y clausurar el acto. Sánchez ha seguido el guión habitual en sus últimas intervenciones con empresarios, enumerando los logros de la coalición en materia económica. Ha citado el buen ritmo de la afiliación, la buena salud del PIB o la reducción de la brecha salarial. "Somos un éxito como país", ha asegurado.