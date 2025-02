Grandes inversores alertan del impacto de la condonación de la deuda en el rating de España

La proyectada condonación de 83.252 millones de deuda a las Comunidades Autónomas por parte del Estado está ya motivando nuevas líneas de actuación en torno a España entre distintos inversores internacionales. El quid de la cuestión está en el eventual impacto en el llamado riesgo soberano que varios fondos y bancos de inversión descuentan a medio plazo, a raíz de las medidas planteadas por el Gobierno español a los gobiernos regionales.

"Entendemos que las agencias de rating acabarán factorizando esta cuestión a la hora de calificar la deuda asociada al Reino de España", trasladan a Vozpópuli fuentes cercanas a grandes fondos de inversión estadounidenses. "El escenario de una posible bajada del rating de la deuda española podría motivar que no pocos inversores empiecen a mirar a otros sitios", añaden informantes consultados sobre la percepción que deslizan potenciales compradores de deuda soberana.

Una versión que contrasta con la tesis defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha reivindicado que la condonación no tendrá impacto en el rating del Reino de España apoyándose en el hecho de que la deuda del Gobierno de España y la de las comunidades autónomas forman parte de la misma ratio de deuda total.

Salvo que hagan magia negra, la medida tendrá un impacto crediticio en la capacidad de España para acceder a los mercados"

"Estamos abordando esta propuesta -de condonación- fruto de la buena situación económica que tiene el Gobierno de España, de la reputación que tiene en los mercados financieros y, por supuesto, de las conversaciones que tenemos que mantener con esos mercados para que esta condonación no se perciba como un elemento de turbulencia", ha incidido Montero.

"Salvo que hagan magia negra, la medida tendrá un impacto crediticio en la capacidad de España para acceder a los mercados", señalan por contra fuentes financieras consultadas por este medio. En la misma línea, alertan del riesgo que entraña la quita en la línea de una creciente preocupación por el efecto llamada a más deuda por parte de las comunidades autonómas, el "riesgo moral", como lo ha definido ya en una ocasión la agencia Moody's, una de las principales a nivel mundial.

Riesgo crediticio

Que se "desincentive" la prudencia fiscal a nivel autonómico con un sistema "asimétrico" podría redundar en una mayor presión sobre las finanzas del Estado y, por tanto, en un aumento del riesgo político asociado al Reino de España, ponen de relieve las fuentes consultadas. Como ha informado este periódico, el Acuerdo premia el gasto y las subidas de impuestos y no tiene en cuenta criterios de eficiencia en el gasto.

Informantes cercanos a agencias de calificación inciden en que será medular a la hora de valorar una posible modificación del rating del Estado español la letra pequeña final del acuerdo de condonación, que cada Comunidad Autónoma deberá decidir si suscribe o no. Para las comunidades, la quita de deuda podría, por contra, tener un impacto más o menos positivo en función del trato que acaben recibiendo.

Las cantidades de deudas susceptibles de ser condonadas que el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa rebasan las previsiones con las que venían trabajando algunas las principales agencias de calificación a nivel internacional

En este sentido, inciden las fuentes consultadas, serán también relevantes los compromisos que se acaben exigiendo a las autonomías, aunque los inversores consultados descuentan que no serán especialmente duros. El Acuerdo que Hacienda pretende que las comunidades firmen este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no detalla condiciones para las comunidades más allá de que es una medida excepcional, voluntaria y que la absorción de deuda no computará a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

La ministra Montero espera tener aprobada antes de que finalice el año la ley orgánica para la condonación, el escenario más optimista.

Por lo pronto, las cantidades de deudas susceptibles de ser condonadas que el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa rebasan las previsiones con las que venían trabajando algunas las principales agencias de calificación a nivel internacional, lo que a ojos de algunos de los inversores consultados, aboca a las calificadoras a una posible revisión del rating de España a medio plazo.