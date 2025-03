Fin de semana convulso: Oughourlian da el paso definitivo para distanciar a Sánchez del control de Prisa

El semanario francés Le Point levantaba este sábado la alfombra y revelaba que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, uno de los hombres más próximos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había acudido a París el 12 de febrero para presionar a una empresa privada. No viajó solo. A la Cumbre por la Acción sobre la Inteligencia Artificial fue acompañado por el flamante presidente de Telefónica, Marc Murtra, al que se señala como simpatizante socialista y haber sido colocado a dedo desde La Mocloa. Ambos presionaron al presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, para desplazar a Joseph Oughourlian del consejo de administración de Prisa, ya que el empresario francés controla el 29% del grupo de comunicación español a través del fondo de inversión Amber Capital. Todo ello, según la información de Le Point.

Lejos de conseguir el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez, Oughourlian no solo continúa dentro del consejo de administración de Prisa, sino que además ha sido reforzado con el cargo de nuevo presidente del periódico El país, en manos del grupo mediático Prisa.

El ministro Óscar López y la presión a Vivendi en París

"Vendan su participación en Prisa a los accionistas amigos que les indicaremos o pueden decir adiós al presupuesto publicitario de Telefónica gestionado por su filial Havas", revela el semanario francés que le dijeron los españoles al presidente de Vivendi en febrero en la citada cumbre tecnológica. Una presión que no ha sido bien recibida, no solo por las formas sino también por la injerencia que supone que un Gobierno extranjero esté intentado influir en las decisiones de una empresa privada. Más aún cuando se trata de controlar al grupo mediático más importante de España —El País, Cadena SER…—. Los "accionistas amigos" que se beneficiarían de esta operación serían Global Alconaba —presidida por Andrés Varela Entrecanales y en la que participa José Luis Rodríguez Zapatero—, el empresario naviero Adolfo Utor y el exdueño de una empresa de ambulancias, Diego Prieto.

Este "golpe de presión de Madrid" —dice Le Point— retrata las tácticas usadas por el gobierno de Sánchez para influir en los medios y alejar de ellos a los posibles opositores, como Oughourlian, XXXX. Asegura el periódico de Francia que el objetivo es despedir a Oughourlian y reinstalar a José Miguel Contreras, que ha salido mal de su último proyecto en Prisa, a la que intentaba crear una nueva televisión "que apoye al gobierno socialista". Además, el grupo se desprendería, según esto, de la histórica editorial Santillana para reducir deuda

"Tengo mucha confianza en contar con el apoyo de mis accionistas después de cuatro años en los que los resultados operativos se han triplicado y la deuda se ha reducido", ha dicho Oughourlian. Un apoyo que también se ha evidenciado este domingo, cuando se ha conocido a primera hora que el empresario nacido en París pasa a ser nuevo director de El País, una de las cabeceras más influyentes del mundo, principalmente en la esfera hispanohablante.

La sociedad francesa Vivendi es un grupo mediático con presencia en los mercados de telecomunicaciones, industria discográfica, cinematográfica y televisiva. Ahora mismo posee el 11,9% de Prisa —aproximadamente 40 millones de valor—, pero cederla evitaría perder los 80 millones anuales que recibe Havas del presupuesto de Telefónica. Además, podría fortalecer una alianza con Telefónica y permitir que Canal+ entre en el capital de Movistar+.

López reconoce que se vio con Vivendi, pero no fue "una reunión"

El ministro de Sánchez ha salido este sábado en La Sexta a desmentir "absolutamente" que haya mantenido dicha reunión con el director general del grupo Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Se habría tratado de un hecho de máxima gravedad: "Yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa, por supuesto que no", ha indicado Óscar López a las pocas horas del bombazo de Le Point.

López ha reconocido que coincidió con el directivo de Vivendi "dos minutos" durante la Cumbre sobre la Inteligencia Artificial. Según él fue "un encuentro brevísimo, de saludos, de comentar" y ha desmentido "absolutamente, con toda tranquilidad" la información del semanario francés. "Con medias verdades, se fabrican los bulos", ha añadido en La Sexta, aunque de manera implícita ha dejado "su verdad" sin completar, porque no ha dicho a qué fue a París ni por qué estuvo en este supuesto "encuentro" con Marc Murtra (Telefónica a través de la SEPI) ni se ha referido con rotundidad a la afirmación de que se vendieran las acciones a "amigos".

Además, ha asegurado que "lo que no va a hacer este Gobierno nunca" es entrar en las "políticas que se puedan desarrollar en una empresa privada. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer", como recoge Vozpópuli.

Oughourlian afianza aún más su posición en Prisa

Mientras tanto, El País preparaba la noticia que iba a dar en su edición del domingo: Joseph Oughourlian ha recibido el respaldo que necesitaba y ha recibido el nuevo cargo de presidente de El País —cabecera de Prisa— por decisión de los Consejos de Administración de Prisa Media y de El País.

Además, tal y como anuncia el diario en su edición de este domingo, la vicepresidenta de Prisa, Pilar Gil, desempeñará a partir de ahora las funciones de consejera delegada del periódico.

Sobre la polémica, el empresario francés afirma en el comunicado de hoy en El País que hoy "es más necesario que nunca que mantengamos firmes nuestros valores y nuestra cerrada defensa del periodismo de calidad", citando de forma textual "las presiones de todo tipo que contaminan el ejercicio de una labor honesta e independiente. Me comprometo a seguir fielmente los principios fundacionales de El País y a apoyar todos los mecanismos de respeto e independencia a la labor de nuestros profesionales".

El PP pide una comparecencia "urgente" en el Congreso

En relación con este asunto, el PP ha anunciado este domingo que pedirá la comparecencia "urgente" en el Congreso de los Diputados de Óscar López. "Amenazar a accionistas de medios nacionales si no se repliegan a los intereses del Gobierno es de máxima gravedad", ha asegurado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.

La política riojana ha calificado a López de ser el ministro "de la censura y del control a los medios de comunicación", que busca "extender este control a los medios de comunicación más allá de nuestras fronteras". Para Gamarra "no le es suficiente con que hayan puesto al frente de la agencia EFE a alguien que ha formado parte del Gobierno de Pedro Sánchez o no le es suficiente el haber asaltado nada más y nada menos que RTVE cuando se estaba produciendo una dana en Valencia".

De hecho, Gamarra ha señalado que Moncloa "comenzó la mañana de ayer diciendo que no tenían constancia de esa reunión, para terminar reconociendo el propio ministro que sí que se había producido ese encuentro". Gamarra ha asegurado que "ni la censura, ni el control de los medios de comunicación como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez caben en una democracia". Ha añadido que "ni la censura, ni el control de los medios de comunicación le van a servir a Pedro Sánchez para tapar toda la corrupción y la falta de gestión que es lo que caracteriza su gobierno".