Amazon busca pueblo para celebrar una gran fiesta popular y seguir apoyando al mundo rural en España

- Los pueblos que quieran competir podrán presentar su candidatura hasta el próximo 8 de mayo compartiendo un vídeo en redes sociales con el hashtag #Amazonbuscapueblo y mencionando la cuenta de @AmazonEspana

Amazon anunció este lunes el lanzamiento de 'Amazon busca pueblo', una iniciativa que trata de encontrar el pueblo ideal para celebrar una gran fiesta popular como parte de su "continuado compromiso con el mundo rural".

Desde el 7 de abril y hasta el próximo 8 de mayo, cualquier vecino de un pueblo de España, que tenga menos de 500 habitantes, podrá participar en este concurso presentando su candidatura en redes sociales (Instagram o Facebook) con el hashtag #Amazonbuscapueblo y mencionando la cuenta de @AmazonEspana en Instagram o en Facebook. La localidad ganadora, que se conocerá el próximo 20 de mayo, disfrutará de una fiesta, organizada por Amazon, en las que podrán participar todos sus vecinos, con actividades para todas las edades, mercado de pequeños negocios, música en vivo, una comida popular y muchas más sorpresas.

“Estamos súper ilusionados con esta iniciativa. Las fiestas populares son algo único y muy arraigado a nuestra cultura. Según un estudio que hemos realizado, estas celebraciones son uno de los momentos más esperados del año, y es que 8 de cada 10 encuestados aseguran asistir a fiestas de pueblo durante el verano, independientemente de si tienen pueblo o no. En Amazon estamos comprometidos con llevar todo lo que nos pidan nuestros clientes a cualquier rincón del país y por ello, valoramos mucho dar apoyo a las áreas rurales. De hecho, la red logística de Amazon permite llegar al 100% de los códigos postales en la península y a más del 90% en 2 días”, declaró Ana Costi, responsable de Amazon Prime para Europa.

Con 'Amazon busca pueblo', la compañía explicó que "reafirma su compromiso con el entorno rural y con sus habitantes, apoyando la riqueza cultural, social y económica de los pueblos de España. A través de esta propuesta, Amazon quiere dar visibilidad a la vida en los municipios más pequeños, fomentar su desarrollo y acercar las oportunidades que el comercio electrónico brinda a sus habitantes y empresarios".

Todos aquellos que quieran participar deberán compartir en redes sociales la candidatura de su localidad en formato vídeo, "exprimiendo al máximo su creatividad e ingenio" para grabar un 'Pueblo Tour', imitando algunos de los conocidos 'house tours' que plagan las redes sociales enseñando las residencias de los famosos En él pueden mostrar los rincones más bonitos de su localidad, enseñar la plaza del pueblo, presentar a sus vecinos, platos típicos, tradiciones, comercios locales y, sobre todo, responder a la pregunta “¿Por qué debería Amazon elegir tu pueblo?”.

El pueblo ganador deberá estar ubicado en España, tener menos de 500 habitantes censados, poseer una riqueza arquitectónica y natural, tener buena conexión y accesos por carretera y transporte público y contar al menos con una plaza con aforo para unas 2.000 personas y un campo de fútbol o similar para poder realizar actividades al aire libre. Además, se valorará positivamente si el pueblo dispone de una segunda plaza (con aforo de unas 500 personas sentadas), contar con opciones de restauración y alojamiento y tener buena cobertura móvil e Internet.

Cualquier vecino de un pueblo que cumpla con las características mencionadas puede presentar una candidatura. Para participar, será necesario subir un vídeo a redes sociales (Instagram o Facebook) con el hashtag #AmazonBuscaPueblo desde el 7 de abril hasta el 8 de mayo (ambos incluidos). Además, hay que mencionar a @amazonespana en Instagram o @Amazon.es en Facebook en la descripción del vídeo. La duración del vídeo debe ser entre 30 y 90 segundos y el vídeo debe ser grabado en formato vertical (9:16, Instagram Reels).

Se recomienda grabar el vídeo con buena iluminación y una resolución mínima de 720p. y responder en él de forma clara y concisa a la siguiente pregunta: “¿Por qué Amazon debería elegir tu pueblo?”. El vídeo debe tener un audio claro y comprensible. Se permite el uso de música de fondo, siempre y cuando se respeten los derechos de autor y se recomienda utilizar música libre de derechos o con la debida licencia.

Los participantes deben tener sus perfiles públicos (abiertos) para poder subir el vídeo. Cada pueblo será contabilizado una sola vez, independientemente del número de candidaturas presentadas. Al participar en la iniciativa 'Amazon Busca Pueblo', los participantes ceden a Amazon los derechos de imagen de los vídeos y participantes para su uso en la promoción del concurso y la organización de las fiestas de pueblo durante este 2025. Se pueden consultar las bases legales en 'www.aboutamazon.es/bases-concurso-amazon-busca-pueblo'.

Este concurso contará con un jurado formado por el presentador y meteorólogo Roberto Brasero; el creador de contenido Xuso Jones; Ana Costi, responsable de Amazon Prime para Europa, y Pablo Maderuelo, director del Comité ejecutivo de la alianza empresarial Vivaces, que trata de dar visibilidad al potencial del entorno rural. Ellos serán los encargados de seleccionar el pueblo ganador en base a los criterios propuestos y cuya selección se anunciará el próximo 20 de mayo.

Según el estudio realizado por Beruby para Amazon, 7 de cada 10 personas en nuestro país tiene pueblo, y a 1 de cada 10, aunque no tiene, le gustaría tenerlo. Esta encuesta revela también que casi un 47% de las personas aprovecha para visitar su pueblo cuando tiene vacaciones o días libres. Además, la mitad o bien reserva parte de sus vacaciones para ir a las fiestas de su pueblo, o intenta hacerlo. Esta es una muestra del enorme valor que tienen los pueblos en nuestro país, recibiendo cada año miles de visitantes, en especial durante la temporada estival o la época de fiestas.

Estas festividades populares son para muchos uno de los momentos más esperados del año, y es que, independientemente de si tienen pueblo o no, 8 de cada 10 encuestados aseguran acudir a fiestas de pueblo durante el verano; incluso hay un 40% que asiste tanto a las del suyo propio como a las de los pueblos vecinos, y un 13% que, aunque no tiene pueblo, va a las de las localidades cercanas a su lugar de residencia. De esta forma, la encuesta de Amazon arroja que el 95% de los encuestados afirma haber estado en las fiestas de algún pueblo de España. Y no solo eso, existe un 27% que no solo acude a estas celebraciones, sino que participa activamente en ellas, ya sea a través de una peña, una charanga o grupo de música local, alguna asociación o del comité organizador de las fiestas.

Amazon indicó que tiene "el firme propósito de contribuir al desarrollo económico y social de la España rural, acercándose a sus clientes independientemente de dónde se encuentren. Por ello, y desde que Amazon llegó a España hace 14 años, la compañía ha invertido muchos esfuerzos para garantizar su capilaridad por todo el territorio, asegurando así el acceso de los clientes en zonas rurales a todo tipo de productos".

Según un informe de la consultora NERA**, el 45% de los consumidores rurales valora la amplia selección de productos que ofrece el comercio electrónico, 4 puntos más que quienes compran en ciudades. Además, el 57% de los consumidores rurales destaca que las compras online les ayudan a recortar distancias a la hora de adquirir productos, ya que estos se ven obligados, de media, a recorrer entre el doble y el triple de kilómetros que sus vecinos urbanos para poder comprar lo que necesitan. Para todos ellos Amazon dispone de una amplia red logística que permite llegar al 100% de los códigos postales en la península y a más del 90% en 2 días.

Además, Amazon indicó que para la compañía "el apoyo a las pequeñas y medianas empresas es fundamental. Por ello, el número de pymes que venden en Amazon desde municipios de menos de 30.000 habitantes ha aumentado a un ritmo 41 puntos superior al de las ubicadas en ciudades. A día de hoy son 5.000 las pymes que venden en Amazon desde zonas rurales en España, un 30% del número total de pymes españolas presentes en la tienda. Los clientes de Amazon tan solo deberán buscar el distintivo de “pequeños negocios”, a través del cual pueden identificar y comprar productos de pequeñas y medianas empresas, propietarias de marcas, así como artesanos que venden a través de Amazon".