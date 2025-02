El comercio minorista asegura que la reducción de la jornada costará 3.000 millones

La asociación catalana de la empresa familiar del 'retail' Comertia cree que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales empeorará la productividad, hará caer las ventas del comercio y costará más de 3.000 millones de euros a sus asociados. El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha asegurado este jueves en un comunicado que la medida aprobada por el Gobierno tendrá este coste porque las empresas "no podrán absorber el sobrecoste". "Habrá que aumentar precios y esto puede provocar un repunte de la inflación. Mientras no tengamos más productividad, no es bueno ni para el país ni para la sociedad. La alternativa es más y mejor conciliación y flexibilidad empresa-trabajador", ha apuntado.

La Unión Empresarial Intersectorial (UEI) ha rechazado también la reducción de la jornada laboral por no contar con el consenso de las organizaciones patronales.

En este contexto, ha pedido al Gobierno que "revise" todo el proceso y que sitúe esta medida en el ámbito de la negociación colectiva. "Aplicar la reducción de la jornada laboral sin alterar ningún otro factor afectará de forma desigual a los diferentes sectores e implicará un problema de productividad en las empresas, lo que impactará negativamente en la competitividad del tejido empresarial", ha asegurado, en un comunicado.

En esta línea, el presidente de la UEI, Pep Garcia, ha augurado que en sectores como algunos servicios donde el coste del personal es más elevado "los incrementos de los costes y, por tanto, de los precios deberán ser más elevados"