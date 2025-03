El Tribunal de Cuentas Europeo avisa: la mitad de las medidas laborales en España no han tenido efecto

Sólo el 19% de las reformas realizadas por el Gobierno en el ámbito laboral desde 2021, en el marco de los fondos europeos Next Generation EU, han tenido resultados "significativos" y la mitad no han tenido ningún efecto. Es la conclusión a la que llega el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en su último informe.

En el que describe como el "primer análisis sobre la eficacia de las reformas" comprometidas por los Estados miembros en sus planes de Recuperación para captar fondos europeos tras la pandemia, los auditores de la UE ponen el foco en cuatro países: España, Portugal, Grecia y Bélgica. De las 25 reformas realizadas y analizadas, el 64% corresponden a España.

Los auditores clasifican los logros de una reforma en tres categorías: realización (el acto legislativo en sí mismo), resultado (el efecto inmediato de una reforma una vez finalizada) e impacto (consecuencias generales y a largo plazo). Como ejemplo, explican que el resultado de una reforma laboral sería una mayor proporción de contratos indefinidos y el impacto, la disminución del desempleo.

En el documento consultado por Vozpópuli, el Tribunal de Cuentas Europeo explica y lamenta que los hitos y objetivos del Plan relacionados con reformas, en su mayoría, se materializaron con la adopción de una ley. Es decir, "la condición de pago se cumpliría tan pronto como se aprobara la ley".

En este sentido, si bien "es demasiado pronto para evaluar el impacto de las reformas en los planes nacionales de Recuperación", advierten de que "debería ser objetivo de evaluaciones ex post". Además, consideran que en el caso de las 25 reformas finalizadas, sí se deberían ver "resultados" al haber pasado ya un tiempo considerable.

Recuerdan que el reglamento de los fondos europeos Next Generation no exige explícitamente la definición de indicadores para medir los resultados, pero los auditores consideran que "son esenciales para evaluar el rendimiento". Según su informe, en la mayoría de las reformas analizadas (19 de 25) no existía ningún indicador o no era el adecuado.

Efecto limitado o nulo

En España, han examinado 16 reformas del mercado laboral completadas por el Gobierno antes de junio de 2024 a cambio de la recepción de fondos europeos Next Generation, y la conclusión es que si bien el país ha sido capaz de sacarlas adelante, pocas han tenido resultados "significativos".

Sólo se aprecian en los convenios de transición justa en zonas de transición energética; en la regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales (riders); y en la propiamente conocida como reforma laboral, aquella que busca la "generalización del contrato indefinido, causalidad de la contratación temporal y adecuada regulación del contrato de formación".

El TCE también ha analizado otras medidas laborales como la reforma para estabilizar el empleo y limitar la temporalidad en el sistema sanitario público, la reforma de la Formación Profesional (FP), la regulación del teletrabajo, las medidas para eliminar la brecha de género, o el nuevo sistema de cotización de los autónomos.

En todas ellas el Tribunal de Cuentas Europeo no percibe resultados significativos sino "limitados", según consta en el informe, consultado por este periódico. Es decir, los resultados obtenidos están "muy por debajo del objetivo principal de la reforma". También hay otras ocho reformas, la mitad del total, en las que directamente no hay resultados.

Como ejemplo de este último caso menciona la reforma del subsidio por desempleo, que el Gobierno no logró aprobar hasta mediados de 2024 pese a que "se había previsto completar la reforma para el final de 2022". "Los largos retrasos en su ejecución provocaron que las autoridades españolas no pudieran acreditar los resultados", sentencian.

Tampoco han encontrado resultados, por su reciente arobación, en la nueva Ley de Empleo, con la modernización de políticas activas del mercado laboral, y el compromiso de digitalización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para su modernización y eficiencia. Dos medidas aprobadas en 2023 que un año más tarde no habían dado resultados.