Botín se desmarca de las empresas del Ibex con una junta que dificulta la interpelación de sus accionistas

El Santander cambia el paso en las juntas de accionistas. El grupo ha tomado una decisión sin precedentes entre las empresas del Ibex 35: convocar la cita anual exclusivamente de forma telemática. Una vía excepcional que la Ley de Sociedades de Capital activó durante la pandemia, pero que tras el movimiento del Santander abre la espita para que le sigan más compañías en España.

Tras la pandemia, el grupo ya había movido las juntas a la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte (Madrid) desde Santander, donde tiene su sede social y reunía tradicionalmente a sus accionistas. El cambio coincide con la reelección de Ana Botín como presidenta y la de otros consejeros, incluido el CEO, Héctor Grisi.

El grupo justifica esta iniciativa por el “paradigma digital actual” y siguiendo la tendencia de otros países como Estados Unidos, Canadá o Alemania, donde las citas exclusivamente virtuales se extienden entre la mayoría de las grandes cotizadas, según la documentación remitida con motivo de la junta, que se celebrará el próximo 4 de abril.

Pero lo cierto es que con este formato se dificultan las interpelaciones de los accionistas, como se quejan fuentes sindicales. De hecho, los sindicatos suelen tomar la palabra para exigir la mejora de las condiciones de los empleados. Como se recoge en las bases de la convocatoria, los accionistas que quieran intervenir podrán hacerlo por escrito, audio o vídeo, siguiendo una serie de pautas y límites para remitir sus intervenciones.

Limitaciones

“Esa posibilidad de grabar y remitir la intervención estará habilitada en la Plataforma de Junta General de Accionistas desde las 10:00 horas del día 2 de abril de 2025 y hasta que concluya, en el acto de la junta y tras la exposición de sus informes por la presidenta y el consejero delegado, la presentación de los informes elaborados por los presidentes de las comisiones. Para remitir intervenciones a partir de las 10:00 horas del día 4 de abril será necesario que el interviniente se haya registrado antes como asistente a la junta general en segunda convocatoria”, indica el grupo para ordenar las intervenciones.

Entre los gestores del Ibex se extiende la idea de que las juntas presenciales se están convirtiendo en una especie de show

Este punto es el que más quejas levanta porque se considera que puede levantar obstáculos para los accionistas de más edad, que también suelen ser los más activos y enérgicos para evaluar la gestión de la cúpula. De hecho, se critica que se quiera “silenciar” sobre todo a los pequeños accionistas, que hasta ahora tenían marcado en rojo la cita anual, como señalan fuentes sindicales.

Para que las intervenciones por audio o video antes de la celebración de la junta puedan reputarse efectuadas a efectos de la junta, será necesario que el interviniente se registre como asistente el día de celebración de la junta y que, si no fuese accionista, acepte las delegaciones correspondientes. De no ser así, la intervención se tendrá por no efectuada y quedará automáticamente cancelada antes del comienzo de la junta. Una condición que también se considera un freno para la participación de los accionistas de mayor edad, como ponen de manifiesto fuentes sindicales.

¿Le seguirán BBVA, Ibedrola e Inditex?

“Llevamos más de dos décadas impulsando la participación a distancia de los accionistas en la junta general y desarrollando una plataforma de participación remota (la Plataforma de Junta General de Accionistas) que se reveló idónea durante la pandemia”, defiende el Santander.

Ninguno de los otros cincos bancos del Ibex han restringido a la vía telemática las juntas generales de este año. BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankinter y Unicaja dejan abiertas ambas opciones y fijan el punto de encuentro en sus territorios tradicionales. Este año la gran novedad será la del Sabadell, que anunció a finales de enero que regresaba a Cataluña tras siete años en Alicante para protegerse del desafío soberanista de 2017.

Otras grandes del Ibex, como Naturgy y Telefónica, también han convocado sus juntas para esta primavera tanto de forma presencial como virtual. Otras, como ACS, Inditex, Iberdrola y Repsol aún no han comunicado a la CNMV cuándo celebrarán sus citas anuales para rendir cuentas ante los accionistas, pero en 2024 también dejaron abiertas ambas opciones.

La sensación entre las empresas es que las juntas se están convirtiendo en una especie de “show”, en la que los intervinientes tratan de atraer el foco mediático, como reconocen en privado algunos ejecutivos. Pero dar el paso para dejar de hacerlas de forma presencial es complicado por el impacto mediático y reputacional. Está por ver si la iniciativa del Santander provoca un efecto arrastre.