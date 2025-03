El 'salvavidas' si has cotizado menos de 10 años: ¿qué pensión te queda entonces?

En España, el sistema de pensiones exige un mínimo de 15 años cotizados para acceder a una pensión contributiva de jubilación, según el Real Decreto Legislativo 8/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Si has cotizado menos de 10 años, no cumples este requisito, pero no te quedas sin opciones. La alternativa es la pensión no contributiva (PNC), una prestación económica diseñada para garantizar ingresos mínimos a quienes no alcanzan el umbral contributivo y están en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo es la pensión no contributiva en 2025?

Para 2025, la cuantía de la PNC de jubilación está fijada en 7.905,80 euros anuales (564,70 euros al mes en 14 pagas), según el incremento del 9% aprobado en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, esta cantidad puede variar si convives con otros beneficiarios o si tus rentas superan ciertos límites. Los requisitos son claros: tener 65 años o más, haber residido en España al menos 10 años (dos de ellos consecutivos antes de la solicitud) y no superar el umbral de ingresos de 7.905,80 euros anuales si vives solo. Si convives con familiares, el límite se ajusta según el número de personas en la unidad económica.

Esta pensión, gestionada por el IMSERSO o las comunidades autónomas, también incluye asistencia médico-farmacéutica gratuita. Aunque su importe es inferior a la pensión contributiva mínima (12.241,60 euros anuales para 2025 con cónyuge a cargo), supone un salvavidas para quienes no han cotizado lo suficiente. ¿Dudas sobre tu caso? El simulador de la Seguridad Social puede ayudarte a calcularlo. En un contexto de envejecimiento poblacional, la PNC se consolida como pilar clave para evitar la exclusión social en la jubilación.