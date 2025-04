El PP presenta una iniciativa parlamentaria para "arreglar la chapuza del Gobierno" con el SMI

El Partido Popular (PP) ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para "adoptar de manera urgente las modificaciones legislativas pertientes" y "arreglar la chapuza del Gobierno" con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Se refiere a la enmienda que han registrado el PSOE y Sumar para que el SMI no tribute en 2025 y que tiene un "error" que obligará a que estos contribuyentes paguen entre 178,72 euros y 110,89 euros, según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

En la iniciativa parlamentaria presentada el pasado 10 de abril, el PP insta al Gobierno a "aprobar en el plazo máximo de 15 días las modificaciones reglamentarias que sean necesarias para que no se practique retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía sea igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional, así como para evitar el error de salto que se produce en los contribuyentes con los rendimientos más cercanos a estas cuantías".

Desde el Grupo Parlamentario Popular apuntan que la enmienda que busca que el SMI no tribute en 2025 "contiene un grave error y, lejos de conseguir su objetivo, obliga a que estos contribuyentes paguen entre 110,89 euros y 178,72 euros, como bien ha advertido el REAF". "Se trata de otra chapuza legislativa del actual Gobierno, que pone una vez más en evidencia su deficiencia técnica legislativa", aseguran desde el PP.

Tal y como publicó Vozpópuli, los expertos del REAF han realizado cálculos para comparar las diferencias que se producen para quienes ha cobrado el SMI en 2024 o en 2025, y percibieron que sólo desarrolla la rebaja de la cuota estatal y no la de la cuota autonómica, con lo que en lugar de habilitar la deducción de cerca de 300 euros que supone que estos contribuyentes no tributen, estos acaban tributando por unas cuantías que van desde los 178,72 euros en Asturias a los 110,89 euros en la Comunidad Valenciana.

Caos en las comunidades

En Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia la tributación será de 169,78 euros; en Baleares y Castilla y León, de 160,84 euros; en Canarias, de 155,80 euros; en Cantabria, de 151,91 euros; en Andalucía, de 146,98 euros; en Extremadura y La Rioja, de 142,97 euros; en Galicia, de 139,33 euros, y en Madrid, de 117,34 euros, según sus cálculos. En el caso de que se corrija este error, la cuota será cero, menos en Asturias, han avisado, donde se pagarían 8,72 euros, por ser la comunidad con el tramo más bajo más elevado, por encima del 9,5% estatal.

Este periódico también informó del caos tributario que ha generado en las comunidades autónomas esta fórmula exprés elegida por Hacienda tras la pugna que ha mantenido con Trabajo, pues la pelota queda ahora en el tejado de las comunidades. Para resolverlo y que pueda disfrutarse en la Campaña de la Renta en la primavera de 2026, tendrían que replicar la deducción en su parte de la tarifa en 2025 con tino. En el caso de Asturias, debería hacer más ajustes si pretende que sus contribuyentes no tributen.

Fuentes de Hacienda trasladan que se estudiará la situación y que "hay margen", ya que se trata de una enmienda que todavía no se ha aprobado. Una de las vías que apuntan expertos consultados por Vozpópuli es que el propio Estado asuma el gasto de la cuota autonómica, pero necesitaría articularse también como reforma de la financiación autonómica.

Exención permanente

Los 'populares' piden al Gobierno que resuelva esta "chapuza legislativa" y eleve el mínimo exento para tributar por IRPF al nivel del SMI no sólo en 2025, sino también los sucesivos, "de forma que éste siempre quede exento", según consta en la Proposición no de Ley. También ajustar el mínimo exento cuando haya más de un pagador, "siempre y cuando la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supere en su conjunto la cantidad de 2.500 euros anuales".

Asimismo, denuncian que el acuerdo del PSOE y Sumar fue plasmado en una enmienda "intrusa" a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, "que nada tiene que ver con el objeto de la misma". Inicialmente el Ministerio de Hacienda que encabeza María Jesús Montero quería hacer tributar al salario mínimo tras subirlo en 700 euros, a 16.567 euros al año, pero su socio de Gobierno y prácticamente todo el Congreso se opuso.