El plan de defensa de Sánchez aumenta las dudas y el "descontento" de los grandes inversores

La comparecencia de Pedro Sánchez para informar sobre cómo va a aumentar el gasto en Defensa al 2% del PIB desde el 1,2%, en más de 10.000 millones de euros, según exige Bruselas ha aumentado las dudas de los grandes inversores sobre el plan del Gobierno español. Así lo han trasladado fondos y empresas a Vozpópuli tras la primera intervención de Sánchez en las Cortes sobre este asunto en un discurso lleno de los lugares comunes del argumentario de Moncloa en el que no ha concretado el plan y tan sólo ha anunciado que lo hará "sin tocar un céntimo de gasto social". Este discurso vago se ha acompañado de un apunte cada vez más claro a que el Ejecutivo mira en todo caso a los Presupuestos de 2026 y no prevé ni siquiera presentar los de 2025.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha metido el dedo en la llaga además en la división en el seno del Gobierno: "Cómo nos vamos a comprometer con la OTAN si la mitad del Gobierno quiere salir", ha lamentado.

La intervención de Sánchez se ha producido además cuando el Gobierno laborista de Keir Starmer anunciaba que recortará el gasto social en el Reino Unido para elevar el gasto en defensa hasta el 2,5% del PIB, de entrada de 2.200 millones de libras en el Ministerio de Defensa para el próximo ejercicio, para impulsar tecnologías como drones e inteligencia artificial, reforzar la industria militar en Glasgow, Derby o Newport, y proteger empleos vinculados a la construcción de submarinos nucleares en Barrow o a puertos navales como Portsmouth y Plymouth. "Queremos convertir al Reino Unido en una superpotencia industrial de defensa" ha proclamado la ministra de Economía, Rachel Reeves.

Una posición clara y un plan detallado que comparten buena parte de los socios de la UE, a pesar de que Sánchez ha pretendido excusarse en que no hay nada acordado. La vaguedad de Sánchez se ha recibido con "descontento" por inversores y militares en otro foro que también se celebraba este miércoles, Desafíos de la Defensa, organizado por El Confidencial en Córdoba.

"Los retos deben afrontarse con seriedad y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. El plan de rearme que nos marca la Unión Europea necesita de presupuestos, de inversiones y, sobre todo, de apoyo al sector de la defensa. Andalucía es actualmente la segunda comunidad autónoma con más peso en la industria de Defensa y Seguridad, tan sólo por debajo de Madrid", ha subrayado Carolina España, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Sinergias europeas y un campeón nacional

El mensaje del Gobierno español siembra dudas entre inversores y empresas en un momento crucial para crear sinergias con el sector empresarial de Defensa de la UE y de intentar crear un campeón nacional. De momento, Indra está fracasando en su intento de comprar a la americana General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, su filial española que privatizó José María Aznar. La cotizada en el Ibex 35 que lidera Marc Murtra ha adquirido la mayoría de Tess Defence.

En el sector señalan que el Ejecutivo español sí ha hecho ver su sensibilidad proeuropea frente a las empresas de EEUU, pero creen que se extiende el temor a que Sánchez no tiene un plan y ni quiere ni puede conseguir el alza en la inversión demandada por Bruselas.

Entre los socios se ve además con recelo su propuesta de un Plan de Recuperación de Defensa: "Estamos pidiendo a Bruselas que cree nuevos mecanismos de financiación. Estamos en un momento covid y Europa debe responder como entonces. Necesitamos contar con recursos comunes. Vemos con buenos ojos que se nos permita activar la cláusula de escape. ¿Qué echamos en falta? Un sistema de transferencias similar a los fondos Next Generation. Se lo he hecho saber a la Comisión y a mis colegas europeos. Sé que no todos los países comparten este enfoque. Pero daré la batalla. Creemos que es la mejor manera para balancear la sostenibilidad financiera", ha sostenido.

Enjuagues financieros

"¿Qué grado de compromiso muestra esta iniciativa, en la que pretende que la UE le financie su plan?", plantean fuentes del mercado.

"A los españoles no se les está diciendo la verdad", puesto que "de Europa no va a venir nada, el dinero tiene que venir de Madrid" para financiar el plan de rearme europeo, ha advertido Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, en el foro de El Confidencial.

El presidente del Gobierno español pretende sortear la falta de apoyos de su mayoría parlamentaria con por la vía de contingencia, es decir, mediante ampliaciones de crédito aprobadas en el Consejo de Ministros, sin pasar por las Cortes. Se trata de uan suerte de 'enjuague' presupuestario, como el que en su momento utilizó para entrar en Telefónica. Es decir, moviendo dinero de unas partidas a otras. A ello se suma ahora la pretensión de aplicar el Fondo de Contigencia, de computar gastos que hasta ahora no se consideraban, y ampliar aquéllas que se pueda. El objetivo es evitar los instrumentos legales que exigen su aprobación en el Parlamento, una ley o un Real Decreto-ley.

Son los créditos extraordinarios o suplementos de crédito, que se financian con deuda, los que sí se tienen que aprobar en un instrumento con rango de ley, y por tanto, remitirse a las Cortes Generales, tal y como explican fuentes expertas. Se trata en suma de una fórmula que genera dudas sobre su legalidad y que podría ser cuestionada en los tribunales.