El ‘Montoyazo’ vuelve a colocar en el mapa a Mediaset: 20% de share y líder del prime time

Mediaset España ha dado con la tecla en este inicio de año. En una parrilla de la noche en la que el liderazgo se lo reparten Atresmedia y RTVE, el conglomerado del barrio de Fuencarral ha encontrado un filón con La Isla de las Tentaciones; y ha sabido aprovechar el fenómeno de Montoya, el carismático participante del programa.

Los números hablan por sí solos. En la noche de los lunes y los miércoles, La Isla de las Tentaciones ha conseguido barrer a David Broncano y Pablo Motos, las opciones preferidas de las noches de la televisión española. Mediaset, que en un principio emitía el programa una vez por semana, decidió hacer doble entrega y emitir los lunes y miércoles las andanzas de los jóvenes enamorados, o no tan enamorados, en la República Dominicana.

Con la estrategia, Mediaset ha logrado ser líder de la noche en dos de las cinco noches lectivas, es decir, de lunes a viernes. Para comprobar el alcance del fenómeno de La Isla de las Tentaciones en esta edición basta con echar un vistazo a los últimos datos de audiencia. Este lunes, el programa presentado por Sandra Barneda obtuvo un 20% de share, lo que se traduce en casi cuatro millones de espectadores.

Pero, la de este lunes, no fue su mejor día. La pasada semana llegó hasta el 21,4%, una cuota que el reality no veía desde su tercera temporada (2021), aunque en aquella época el programa no partía sus emisiones en dos días.

Además, Mediaset -gracias al fenómeno Montoya- ha conseguido a atraer a un público que es reacio a sentarse delante de la televisión digital terrestre por las noches: hablamos de la población joven.

En los targets por edad, la Isla de las Tentaciones arrasa entre las personas con menos años. En concreto, en la franja de los 13 a los 24 años, el programa suele tener un 43% de audiencia.En lo que respecta a los de 25 a 44, el porcentaje se queda en el 30%. Además, el programa está teniendo una gran rendimiento en contenido bajo demanda y es el producto más visto en diferido durante este año.

La isla de las tentaciones fue seguida en enero por 7,5 millones de navegadores únicos en la web de Telecinco y en la plataforma Mitele, que han visto 29,5 millones de vídeos desde que empezaran las emisiones del programa.

Ana Rosa Quintana, a las mañanas

Mediaset también ha acometido importantes cambios en su parrilla de contenidos, después de ver cómo durante los últimos tiempos fue perdiendo su vitola de grupo más visto en España. La pérdida de músculo de Sálvame, que derivó en su cancelación, fue uno de los motivos por los que la audiencia dio la espalda a Telecinco o Cuatro.

Con un arranque de temporada poco deseado para Mediaset, en el que el movimiento estrella fue enviar a Ana Rosa a las tardes para competir con Sonsoles Ónega, la directiva decidió dar un nuevo volantazo y recolocar a la afamada presentadora en las mañanas. El Programa de AR se ha reestrenado con buen pie y se sitúa en una audiencia media del 11%, plantando cara a RTVE y Atresmedia.

Otra de las grandes noticias para Mediaset es el buen momento que vive Jorge Javier Vázquez. Hay una cosa que te quiero decir (Telecinco) se convirtió recientemente, por primera vez, en la opción preferida de la audiencia. El programa llegó hasta el 11,1 y se hizo con el liderazgo que hasta ahora ostentaba Atrapa un millón (Antena 3).