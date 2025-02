"El inversor debe ser más flexible": claves para navegar un mercado de tipos inciertos

¿Cómo están afectando las decisiones de los bancos centrales, especialmente la FED y el BCE, a la liquidez y rentabilidad de los fondos en el contexto actual?



El contexto que vemos después de la última semana con todas las noticias de bancos centrales fue por un lado, la Fed, que un poco esa señal que podíamos esperar se confirmó. Mantuvo tipos de interés con esa señal de "wait and see", vamos a ver cómo la administración de Trump avanza en temas migratorios, en temas fiscales, en temas del resto de administración del nuevo presidente, donde ahí veremos si la senda que comenzó el año pasado de bajada de tipos de interés se mantiene. Sí que es verdad que estamos viendo una revisión al alza en lo que es el crecimiento de Estados Unidos, por lo tanto, ahí habrá que ver si se mantiene fuerte la economía americana se podría llegar a retrasar un poco más la senda de bajadas, pero hoy por hoy el mercado está poniendo en precio una bajada de 25 puntos básicos en la próxima reunión de marzo.



Por otro lado, en el caso de Europa también se confirmó lo que se esperaba, una bajada de 25 puntos básicos. Una economía con revisiones a la baja, por lo tanto, ahí sí que la señal de bajada se confirma y se avala con los últimos datos que también hemos tenido a nivel de crecimiento. Tenemos también problemas en Alemania con elecciones en las próximas semanas. De tal forma que sí que se avala esa bajada de tipo de interés, esa normalización monetaria en Europa.



A nivel de producto, el inversor de renta fija sí que en Estados Unidos todavía está encontrando niveles de rentabilidad interesantes debido a que no se bajan tipos, por lo tanto, niveles de rentabilidad elevados en el caso de Europa con esa bajada el inversor tiene que ser un poquito más flexible, tiene que empezar a mirar nuevas alternativas de inversión porque sí que es verdad que la bajada de tires refleja repunte en el precio. Por lo tanto, positivo, pero sí que es verdad que a nivel de carry cada vez va siendo un poquito menor. De tal forma que en renta fija vemos que todavía hay buenas oportunidades y lo que vemos que a nivel de producto lo que se está haciendo es esperar un poco a próximos pasos sobre todo de lo que es la Fed.



Con el panorama actual en cuanto a los tipos de interés, ¿qué estrategias están adoptando los fondos líquidos para ofrecer rentabilidad sin comprometer la seguridad?



En el caso europeo, donde desde A&G Global Investors estamos viendo más oportunidades, es por un lado en el crédito Investment Grade muy conservador. Sí que vemos los spreads de crédito, en general, bastante ajustados, por lo tanto nos cuesta un poquito ir a niveles de calidades crediticias un poquito más bajas, como puede ser el high yield, entidades sin rating o incluso el mundo de AT1s, que sí que es verdad que preferimos AT1s frente a high yield. Pero en realidad, en una cartera global de renta fija estamos en el espectro de lo que pueden ser emisiones corporativas, Investment Grade, de sectores defensivos como pueden ser utilities o telecos, eso en la parte de crédito de la renta fija.



Y en la parte de gobiernos, sí que con este repunte de tires que vimos a inicios de años, sobre todo en el T-Note, hemos comenzado a tomar algo de duración en Estados Unidos. Ahí sabemos que si viene un evento de riesgo la deuda pública americana suele actuar como colchón para dar seguridad también al inversor frente a posibles eventos de riesgo, repuntes de spreads de crédito o caídas en renta variable, pensamos que tener deuda pública americana nos actúa como colchón y protección frente a este tipo de eventos que podrían llevar a ocurrir y sobre todo para dar seguridad al cliente.



¿Cuáles son los sectores o activos que considera más atractivos para los inversores en fondos en el corto y medio plazo?



Aquí sí que nos vamos al mundo renta variable. En renta variable hemos visto la semana pasada todo lo que ha pasado con DeepSeek, la caída tan relevante que tuvo Nvidia en cuanto a market cap y ahí nosotros vemos que claramente hay una oportunidad, que ya veíamos el año pasado, pero mantenemos en la parte del sector tecnología. Lo que es los fabricantes de chips, la realidad es que a mediados del siglo XIX pasó la fiebre del oro, donde todo el mundo quería sacar oro, pero realmente los que se beneficiaron fueron los que compraban los picos y las palas; y en el caso nuestro estamos viendo oportunidades en lo que es la parte de fabricantes de chips en el mundo de semiconductores. Donde también vemos que a nivel de valoración podemos encontrar alternativas un poquito más atractivas, frente a otras donde los beneficios de las compañías tendrán que mantener esos niveles de valoración que están reportando actualmente.



¿Cuáles son los principales riesgos que podrían afectar la estabilidad de los mercados en los próximos meses, ya sea por factores macroeconómicos o geopolíticos?



Desde el punto de vista macro, obviamente, alertas a ese repunte de inflación que ha habido en Estados Unidos, no muy elevados, pero sí se ha visto. Por tanto, pendientes y sobre todo los bancos centrales, sobre todo, la Fed será muy data dependent en cuanto a la inflación si repunta o continúa esa senda de bajada que veníamos viendo desde el año pasado. Por otro lado, lo que es el crecimiento. Crecimiento al alza en Estados Unidos, pero a la baja en Europa. Tenemos elecciones en Alemania, tenemos todo lo que ha ocurrido en Francia, de tal forma que ahí dependientes de lo que es el crecimiento en la parte de Europa es otro punto de vista macro a tener en cuenta.



Desde el punto de vista de geopolítica, evidentemente hablamos en el 2016 que Trump estaba gobernando a golpe de tweet y en esta nueva administración estamos viendo también que va a ser un poco dependiente, toda la administración o su gobierno, de las noticias y todo vaya surgiendo en tres ámbitos: en el ámbito fiscal, en el ámbito migratorio y en el ámbito comercial. Ya hemos visto el fin de semana todo lo que ha ocurrido también en Canadá, en Europa y veremos en China también, todo lo que es la parte de políticas o de aranceles que estamos viendo puede afectar, evidentemente, a lo que a los riesgos del inversor final. y en último caso pues algo que se mantiene persistente que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Algo que, hoy por hoy, quizás el inversor o el analista no está tan pendiente derivado de esta administración nueva de Trump, pero es un punto que para Europa, particularmente, es es muy importante, sobre todo, también desde el punto de vista del lado energético.



¿Han notado algún cambio en el perfil de riesgo o en las preferencias de los inversores debido a la incertidumbre económica actual? ¿Sigue habiendo interés por los fondos ASG en banca privada?



Respecto de la primera pregunta, el inversor, a nivel general, lo que estamos viendo es que está bastante neutral tanto en renta fija como en renta variable. Y los últimos acontecimientos que hemos vivido, sí que es verdad que fueron noticias relevantes, pero a nivel de mercados no generó un efecto de caídas muy relevantes. De tal forma que vemos que son noticias que hay que seguir, que va a ser un año de ser muy selectivo a nivel de compañías de bonos a nivel de fondos de inversión, pero vemos que estamos en niveles de volatilidad todavía bastante complacientes, bastante bajo bastante bajo y el inversor está tranquilo en cuanto a eso. Sobre todo por el posicionamiento que comentaba, bastante neutral sin tomar una puesta muy importante en renta variable o incluso también en el mundo de la renta fija, en activos que puedan ser de un riesgo elevado, como puede ser el mundo del high yield o AT1 o incluso investment grade en el límite crossover con con high yield. Por tanto, ahí, vemos bastante tranquilidad.



Y en lo que refiere a fondos ASG, en el año 2022 ya vimos algunas entidades, algunas gestoras que comenzaban a reclasificar sus fondos desde artículo 9 o artículo 8, sobre todo, en muchos casos para no pillarse los dedos por la falta de claridad en temas regulatorios y para que muchos inversores, tanto institucionales como retail, no piensen que se está haciendo un greenwashing. Hemos visto mucha reclasificación en el 2022, yo creo que, hoy por hoy e históricamente, el inversor lo que busca en un primer lugar es la rentabilidad, pero sí que es verdad que parte del proceso de inversión de muchísimos fondos siempre ha estado un componente de ASG. Ver la gobernanza, ver la parte social, ver la parte ambiental son puntos que muchos fondos de inversión tenían en cuenta antes de todo el desarrollo de la SFDR y que, hoy por hoy, lo mantienen. Pero desde nuestro punto de vista, lo que queremos aportar al cliente es una tranquilidad en el producto, mantener nuestra política de inversión, el proceso de inversión y que obtenga los resultados que puede esperar de cualquiera de nuestros fondos, independientemente de que tenga una clasificación artículo 9 o artículo 8, o no.



