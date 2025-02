"El gran caballo de batalla será la inflación": estrategias multi-activo en un mundo de tipos inciertos y tensiones

En un entorno macroeconómico marcado por la incertidumbre, la inflación y los cambios en las políticas monetarias, ¿qué papel juegan hoy en día las estrategias multi-activo flexibles?



Estamos en un entorno macro con muchísima incertidumbre o con mucha falta de visibilidad. Por un lado, tenemos los tipos de interés, donde es verdad que estamos de acuerdo con el consenso de mercado en ritmo de bajadas que vamos a tener, tanto del lado de la FED como del lado del Banco Central Europeo. Seguramente ese alineamiento que tenemos con el consenso de mercado viene dado por la falta de visibilidad que muestra el entorno macroeconómico. Por un lado, tenemos la FED o el mercado americano donde pensamos que habrá una o ninguna bajadas de tipos para este año. Y por otro lado, tenemos el BCE, que sí que vemos que tiene un camino de bajadas de tipos mucho más marcado. Vimos la semana pasada como ya ha realizado la primera bajada de tipos y esperamos otras tres bajadas más para este año para llegar a un entorno del 2%, incluso un poquito menos. Por tanto, Europa se enfrenta a un escenario donde tiene que estimular el crecimiento, pese a que la inflación parece más o menos controlada, pues sí que la política monetaria puede estar más dirigida a estimular el crecimiento en Europa.



Luego tenemos la inflación, que es el gran caballo de batalla para este año tanto en Estados Unidos como en Europa, seguramente derivado del entorno de tarifas que está imponiendo la nueva administración de Trump y veremos si no acaba en una guerra comercial como ya pasó en su primer mandato. En Estados Unidos la inflación no está totalmente bajo control. Tenemos un escenario de subidas de salarios que ahora mismo no está controlado o dicho de otra manera, hay más ofertas de empleo que personas dispuestas a coger esos empleos; con lo cual, el incremento en salarios es un problema. Luego tenemos que la Fed también encuentra aquí un potencial problema. De hecho, si les preguntamos a los miembros del FOMC, miembros del comité general, la gran mayoría opina que, si hay algún riesgo económico macroeconómico este año, es el tema de subidas de la inflación. Luego en Europa parece que está más controlada y el camino de recorte de tipos responde, como decía antes, a estimular el crecimiento del PIB.



Hablando de crecimiento, el gran titular es que no esperamos recesión. Sí que es verdad que el crecimiento en Europa es más moderado en torno al 1% esperado. Y por el otro lado, Estados Unidos vemos un crecimiento estimado o esperado para este año en el en torno al 2,5% o 3%, todo esto sujeto al tema tarifario.



En un mundo donde las políticas arancelarias pueden cambiar el equilibrio del comercio global, ¿cómo puede un fondo como R-co Valor aprovechar estas dinámicas para generar valor?



Un fondo como R-co Valor tiene la virtud de exponerse de manera global. Por tanto, tiene la capacidad de invertir en aquellos sectores, temáticas o regiones geográficas que nos vayan a dar ese crecimiento esperado que nosotros queremos. Dicho esto, la gran virtud que tiene R-co Valor en su proceso de inversión, es aplicar en él esa primera fase macro, donde vemos qué regiones se están viendo más o menos impactadas por el crecimiento, por la inflación, por los aranceles. Y en base a eso, poder plantear una estrategia de inversión óptima.



Al final, el tema de los aranceles, que es el name of the game o el gran titular de esta semana, y que seguramente iremos escuchando a lo largo de estos trimestres, va a tener consecuencias. En primer lugar, Trump ya ha dicho que va a haber una reducción del impuesto de sociedades en Estados Unidos, y eso tiene una consecuencia importante en el potencial incremento del déficit americano, y eso a su vez en el coste de refinanciación de la deuda. Eso está estimado que si de verdad se implementan todo en esos recortes de impuestos, seguramente se dispare el déficit hasta casi el 8%. Trump dice que no, dice que lo va a mantener en el 3%, con lo cual ahí hay un gran gap o una gran diferencia que veremos a ver cómo se desarrolla.



Luego tenemos una desregulación, también es otra de las políticas de Trump, que va a ser positiva, sobre todo para el segmento de pequeñas y medianas compañías, que va a hacer crecer su economía.



Y luego otra gran política que vemos y que puede también estar implicada es la inmigración, que de ninguna manera pensamos que se va a implementar en su totalidad, porque tendría un gran impacto en la economía americana, pero sí que veremos ciertas consecuencias. Por tanto, por concluir, un fondo como el nuestro, tiene la capacidad de leer el entorno macro y en base a eso implementar una cartera que sea capaz de invertir en aquellos sectores, temáticas o regiones que nos vayan a aportar crecimientos, sin verse impactadas por el gran caballo de batalla que va a ser la inflación derivado de los aranceles.



Uno de los puntos fuertes de una estrategia multi-activo flexible es la diversificación. ¿Dónde están viendo actualmente las mejores oportunidades en sectores como tecnología, materias primas o mercados emergentes como China?



La tecnología sigue siendo uno de los sectores que vemos con mayor potencial. De hecho, de los magníficos 7 todavía vemos un crecimiento en beneficios esperado para el 2025 mayor del 20%; con lo cual, esperamos un crecimiento interesante y que eso se vea reflejado en el valor de su acción.



Estamos en mitad de una semana de publicación de resultados del mercado americano y están publicando bien. Hay cifras muy buenas, hay márgenes muy buenos. Por tanto, por el lado tecnológico, un fondo como el nuestro va a seguir apostando y va a seguir invertido.



Más allá de eso, la diversificación es muy importante y es uno de los grandes aportadores y se puede decir así a la rentabilidad del fondo. Y regiones como China es una de nuestras principales apuestas para este año. Es una geografía o una región que se ha visto impactada por una crisis del sector Real Estate, que está mejorando y que la confianza del consumidor chino todavía no está en territorio positivo, pero sí que es verdad que esperamos que para este año y el año que viene vaya viendo una mejoría. Nosotros apostamos del lado chino por aquellos sectores más ligados al consumo o más ligados al sector servicios que son aquellos sectores que se van a ver beneficiados, en primera instancia, por las medidas de estímulo del gobierno central chino. Esperamos que para marzo tenga lugar la asamblea del gobierno central y ahí veamos recogidas un gran paquete de estímulos que pueda impactar en sus mercados. Nuestra asignación en China va más de la mano de aquellos sectores como consumo, como servicios que se van a ver beneficiados de estas medidas que comento. No hay que olvidar que las valoraciones en China están a unos precios muy atractivos y que el nivel de ahorro recogido por las familias chinas desde la pandemia está en máximos históricos. Con lo cual, el dragón chino está por despertar y puede ser una gran oportunidad de inversión.



Y ya por terminar, temas como materias primas que también vienen a diversificar nuestra cartera, pensamos que pueden ser muy interesantes. Nosotros en concreto apostamos mucho por la minería de oro, por la minería de cobre que pueden aportar mucho valor. Desde el punto de vista del cobre tenemos una visión estructural a largo plazo porque está muy involucrada con el tema de la electrificación y puede aportar muchísimo valor. Es verdad que el precio puede estar sometido a volatilidad porque la electrificación exige muchísima inversión y el cobre está muy metido ahí. Si se dan mensajes al mercado como reducción de la inversión se puede ver afectado. Pero a largo plazo pensamos que es una muy buena idea de inversión y es una inversión estructural en este sentido.



La inversión en tecnología ha sido clave en los últimos años, pero ¿sigue siendo un sector atractivo o hay señales de agotamiento? ¿Cómo se posiciona el fondo en este sentido?



La tecnología ha aportado muy buenos resultados en los últimos años. Pensamos que va a seguir haciéndolo porque sigue apostando y sigue reportando unos beneficios empresariales muy buenos, muy sanos. Y además, me gustaría decir que más allá de los magníficos 7. Es decir, nuestro fondo invierte en tecnología, pero no solo en los magníficos 7, donde tenemos compañías como Meta o Alphabet, pero sí pequeñas o no tan pequeñas, pero sí otras regiones del mundo como China o Europa que aportan valor y que pensamos que van a tener un crecimiento muy interesante. Al final la tecnología está muy incorporada transversalmente en muchísimos sectores y compañías como Alibaba, Tencent, Kingdee, son compañías que están a la vanguardia de la tecnología y que están apostando mucho por tener los mejores procesos y los mejores productos en este sentido.



Rothschild & Co AM tiene una larga trayectoria en inversión multi-activo flexible. ¿Qué diferencia a su enfoque y qué ventajas aporta R-co Valor frente a otras estrategias del mercado?



En primer lugar, como toda la vida, la experiencia es un grado. Nuestro fondo cumple este año 31 años de track record y esto te posiciona con una perspectiva muy importante. Más allá de esto, el gestor principal de la estrategia, Yoann Ignatiew, cumple 17 años gestionando nuestra estrategia, es el buque insignia de la casa Rothschild y es el fondo que mejor refleja la visión de convicción de este equipo. Una visión de convicción te permite invertir de verdad en aquellos sectores, temáticas, geografías, que tú piensas o que el equipo piensa que van a crecer, sin estar limitado por índices de referencia o sesgos de estilo de inversión. Por tanto, te permite implementar tu visión y tu manera de ver el mercado.



La capacidad de modular la exposición a la renta variable global también es otro de los componentes que pensamos que puede aportar o que siempre han aportado alfa a la gestión del fondo. Esa capacidad de no estar limitado por unos límites, nos permite implementar una estrategia de inversión que nos aporta alfa y que nos aporta valor.



