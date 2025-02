Fondos UE: Sánchez sólo destina a Defensa un 0,3% de los 80.000 millones pese a la presión de la OTAN

El Gobierno busca fórmulas a contrarreloj para aumentar el gasto en Defensa. La OTAN quiere que los países alcancen el equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) "antes de verano" y España se sitúa aún en el 1,29%. El presidente Pedro Sánchez ya ha reclamado "mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar" ese gasto, con un endeudamiento a nivel comunitario, como ya ocurrió con los fondos europeos Next Generation (NGEU) tras la pandemia, aún en ejecución.

Los datos del Observatorio NextGen de Llorente y Cuenca (LLYC), proporcionados a Vozpópuli, indican que en el marco de este mecanismo "de Recuperación y Resiliencia" se han destinado a Defensa 233 millones de euros de los algo más de 80.000 millones en subvenciones que se asignaron a España. Es decir, apenas un 0,3% de la dotación total. "Frente a los 15.000 milones de euros que se dedican al año en España a gastos de Defensa, el importe de los fondos europeos NGEU para Defensa es muy bajo", apuntan fuentes de la consultora a este periódico.

Además, las mismas fuentes advierten de que ese dinero "sólo se ha destinado a infraestructura administrativa, por lo que no ha contribuido a aumentar lo que se considera gasto en Defensa. En concreto, esos 233 millones se han ejecutado a través de licitaciones del Ministerio de Defensa para actuaciones de sostenibilidad, dentro de la línea de mejora del impacto ambiental de instalaciones y vehículos de la Administración General del Estado, y de digitalización, para mejorar la gestión de los órganos dependientes del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, los expertos de LLYC apuntan que en el Plan no se recoge ningún programa de subvenciones con la finalidad de incrementar la inversión en Defensa y descartan la posibilidad de que ahora se reorienten fondos 'desiertos' con esta finalidad. "Los remanentes previstos, que ascienden a 15.425 millones, se pueden destinar a lo que el Gobierno considere dentro de los objetivos comprometidos; pero el gasto en Defensa no forma parte de las prioridades del Plan, por lo que no se pueden destinar a esta materia", explican.

10.000 millones más

Las presiones de la OTAN para que los países alcancen un gasto en Defensa del 2% del PIB no son nuevas. Los miembros de la Alianza Atlántica acordaron en 2014, en la Cumbre de Cardiff, alcanzar este nivel en la siguiente década; pero España no cumplió. Ya en 2022, en la Cumbre de Madrid, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el país dedicaría el 2% del PIB a Defensa en 2029. Este es el compromiso que mantiene, pese a la urgencia manifiesta por la OTAN.

Según los cálculos de este periódico, el Gobierno tendría que hacer un esfuerzo próximo a los 10.000 millones de euros para que el gasto en Defensa alcanzara el 2% del PIB este año, como reclama la OTAN. Además, la presión aumenta si se tiene en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fija un horizonte aún más ambicioso, elevando la cifra al 5%, lo que en el caso español implicaría un gasto de 75.000 millones de euros. Unos 55.000 millones más que en la actualidad.

Ya se han conocido algunas medidas que van en la dirección de aumentar ese presupuesto. El Gobierno ultima un decreto de incremento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas en 200 euros adicionales al mes, elevando así la inversión en Defensa en 400 millones de euros. Mientras, mantiene el objetivo de llevar el gasto en Defensa al 2% del PIB en una década, y hace fuerza en Bruselas para que la Unión Europea financie la inversión adicional.

En abril del año pasado el presidente del Gobierno ya abogó por la creación de una nueva línea de fondos europeos similares a los Next Generation, una vez finalice este programa en 2026. Sánchez apuntó directamente a una herramienta comunitaria similar a la que se diseñó para salir de la crisis económica que provocó la pandemia, y que permitiera a la Unión Europea dar respuesta a las políticas necesarias en el ámbito de la Defensa, el clima y la transformación digital.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado desde Bruselas que "por fin" las "discusiones sobre las opciones europeas de financiación" están "cobrando protagonismo". En ese sentido, defiende no sólo relajar las reglas fiscales, lo que permitiría a España elevar el gasto sin preocuparse por el aumento de la deuda y el déficit público, sino que esa financiación provenga de Europa, a través del fondo de rescate (MEDE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la emisión de deuda conjunta.

Desde Llorente y Cuenca recuerdan que para la industria de la Defensa existe el Fondo Europeo de Defensa (EDF), que para el período 2021-2027 y para el conjunto de la Unión Europea tiene aprobada una dotación total de 7.900 millones de euros. Es por esta vía, en la que España ya participa a través de proyectos, o a través de un nuevo fondo, por donde los expertos esperan ahora que la UE aumente "mucho" y "en breve" la dotación para Defensa.