El Gobierno 'se salta' al Consejo de Estado en las consultas sobre la reducción de jornada

El Consejo de Estado no se pronunciará sobre el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, como estaba previsto en el borrador que elaboró el Ministerio de Trabajo en diciembre, en el marco del acuerdo con los sindicatos. Finalmente el Gobierno ha decidido no solicitar su dictamen, alegando que no hay obligación de hacerlo puesto que solo tiene que pronunciarse cuando son reglamentos o trasposiciones de directivas o tratados internacionales.

"Durante el trámite de audiencia, se ha consultado a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como de manera expresa a las administraciones autonómicas. Durante la tramitación de la norma se ha recabado, asimismo, el dictamen del Consejo Económico y Social y el correspondiente dictamen del Consejo de Estado", reza el borrador para regular la jornada de 37,5 horas semanales en España fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT.

Sin embargo, el último finalmente no se ha solicitado y, según confirman las fuentes consultadas por este periódico, el Consejo de Estado no está elaborando ningún informe sobre este asunto. Desde el Ministerio explican que el supremo órgano consultivo del Gobierno solo tiene que pronunciarse cuando son reglamentos o transposiciones de directivas o tratados internacionales y, por tanto, se ha considerado que el único informe que "necesita" es el del Consejo Económico y Social (CES).

"Sería de interés"

De esta forma, el anteproyecto contará con un único informe preceptivo, el realizado y aprobado este miércoles por el Consejo Económico y Social (CES). El órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral está conformado por empresarios y sindicatos, lo que ha dado lugar a un dictamen dividido. Por un lado, reconoce la "importancia" de reducir la jornada; y, por otro, cuestiona la "excesiva premura" en aprobarlo y considera "insuficiente" e "incompleto" el análisis sobre el impacto económico.

Pero, además, el CES apunta en el informe que "echa en falta una explicación de la razón por la cual no se contempla que el anteproyecto vaya a ser objeto de dictamen por parte del Consejo de Estado, cuando dicho extremo sí se preveía en el texto sometido a audiencia e información públicas". A este respecto, "el CES considera que sería de interés, en atención a la gran relevancia de las materias que viene a regular el anteproyecto y su impacto, que el mismo hubiera sido objeto de dictamen por parte de dicho órgano".

Para finalizar su argumento sobre este asunto, el Consejo Económico y Social recuerda en el documento que la función principal del Consejo de Estado "es dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución, la del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública y de los Servicios Públicos, como expresión de los derechos de la ciudadanía".

Entrada en el Congreso

La aprobación del informe por parte del CES este miércoles permite al Gobierno seguir avanzando, llevándolo al próximo Consejo de Ministros y al Congreso ya en marzo, como quería la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En todo caso, tal y como publicó este periódico, Díaz ya apuntó el pasado 4 de febrero, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera vuelta, que no contemplaba cambios en el texto pese a lo que dijeran los órganos consultivos.

"Ningún presidente en nuestro país ha alterado un texto que emana del diálogo social y, por tanto, tras la recepción de informes técnicos solamente puede sufrir correcciones de carácter técnico, no sustanciales de la norma. Así entrará en el Congreso de los Diputados", dijo Yolanda Díaz. Ahora el documento volverá al Consejo de Ministros como proyecto de ley y, posteriormente, se remitirá a las Cortes Generales, donde los grupos parlamentarios podrán introducir ya enmiendas.

Es en esa fase en la que la ministra de Trabajo asume que se introducirán cambios en el texto, como las ayudas a las empresas, con el fin de acercar posturas y recabar los apoyos necesarios para aprobar definitivamente la norma. Por ello, y pese a la tramitación de urgencia que ha marcado el Gobierno y que acelerará los plazos, es muy probable que se alargue durante meses. El Gobierno busca que la norme esté publicada en el BOE cuanto antes y las empresas tengan hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse.