El documento que Montero entregará a las CCAA esconde un castigo extra para Madrid

El documento con el Acuerdo de condonación de la deuda que Hacienda pretende que las comunidades autónomas firmen este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que ha tenido acceso Vozpópuli, esconde un nuevo perjuicio para Madrid. El Acuerdo contiene una disposición por la que la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso recibirá menos dinero aún del anunciado en el caso de que decida acogerse a la medida. Se trata de una nueva penalización a la suficiencia financiera, que se suma a las ya ha informado este periódico respecto de las líneas generales de la propuesta que ha hecho pública el Gobierno este lunes.

Así, el apartado tercero cinco del Acuerdo establece que "las medidas de absorción de deuda sólo alcanzarán al capital de la deuda afectada, sin que incluyan a los intereses devengados u otros costes vinculados a la misma o que se deriven de las operaciones que instrumenten dicha asunción".

Esto implica que los intereses devengados no se condonan y van a cuenta de la comunidad. En el caso de Madrid, son intereses del mercado, más altos que los que los del Estado en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y que deberá costear para beneficio de los bancos y otros acreedores en cláusulas de vencimiento anticipado. El Estado emite un título de deuda y con ese dinero rescata el título de la comunidad al acreedor y, si se amortiza anticipadamente, el interés va a cargo de Madrid. El efecto es que Madrid se beneficie aún menos de la condonación y sea la región más perjudicada de la propuesta.

En suma, la deuda del Estado crecerá y la de la comunidad bajará en el consolidado, pero en el caso de Madrid esto sucederá en menor medida por la cancelación anticipada.

Otro punto del texto plantea una "mínima apelación al mercado por el Tesoro Público para su financiación", lo que implica que se decantará por cancelar deudas o créditos recíprocos en lugar de emitir títulos nuevos.

Premio al gasto y la subida de impuestos

Como ha informado este periódico, el Acuerdo premia el gasto y las subidas de impuestos y no detalla condiciones para las comunidades más allá de que es una medida excepcional y no recurrente, voluntaria y que la absorción de deuda prevista no computará a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública o regla de gasto de las comunidades autónomas.

Sin embargo, no se tienen en cuenta criterios de eficiencia en el gasto, algo "muy complejo", "para académicos", según ha defendido Montero.

Aunque Hacienda ha expresado su deseo de que las comunidades vuelvan a los mercados, el Acuerdo no va a permitirlo y desde el Ministerio reconocen que el FLA va a seguir.

Las CCAA que disfrutarán de una condonación mayor por habitante ajustado, de 2.284 euros, son Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. Cabe señalar que se trata de las regiones infrafinanciadas, a las que de ha añadido Cataluña, que está en la media, según Fedea.

A continuación, se sitúa Baleares, con 1.551 euros, seguida de Extremadura, con 1.506 euros; Aragón, con 1.505 euros; Canarias, 1.498; Asturias, 1.369; y Madrid, Galicia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, con 1.368 euros. La media se sitúa en 1.891,74 euros.

El proceso por el que se plantea condonar un total de 83.252 millones tiene tres fases. En la primera, se calcula el sobreendeudamiento en la crisis financiera y el 75% se reparte según población ajustada. En la segunda, se pretende garantizar que ninguna queda por debajo de una media del 19%. Y en la tercera, se favorece a las que hayan tenido menos financiación homogénea por habitante ajustado que la media y hayan subido el IRPF.