El dilema de Repsol con Trump: evita el choque para salvar sus multimillonarias inversiones en EEUU

Repsol se ha dado de bruces con un país muy apetecible para sus inversiones. Estados Unidos, además, se había convertido en una especie de Tierra Santa para las empresas del sector energético puesto que Donald Trump iba a ser mucho más flexible con las energías fósiles, uno de los mercados prioritarios para la empresa dirigida por Josu Jon Imaz.

Pero Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca con ganas de poner en aprietos a las economías mundiales que no secunden su visión económica y geopolítica. La pasada semana el presidente de EEUU ya puso en alerta al sector energético con el avance de aranceles a aquellos países que compraran gas y petróleo a Venezuela. En la tarde del domingo, el gobierno estadounidense vetó las operaciones de Repsol, entre otras compañías, en el país latinoamericano.

Ahora, las empresas tienen hasta finales de mayo para liquidar las operaciones en el país latinoamericano, intensificando la campaña de la Administración Trump para aislar a Venezuela, en medio de una batalla en la que también juega un papel fundamental la migración: Venezuela se ha opuesto puntualmente a aceptar a connacionales deportados de EEUU.

Horas después, Repsol intentó poner calma en el río revuelto. La compañía ha preferido ser prudente con Donald Trump y su decisión puesto que el negocio de la multienergética en territorio americano es fundamental, según su hoja de ruta hasta 2025.

En concreto, Repsol tiene previsto destinar 4.700 millones a la mayor economía del mundo, el 25% del total de su hoja de ruta hasta 2027. La petrolera española, que destinará parte de capex para desarrollar varias explotaciones de hidrocarburos, quiere instalar hasta cuatro gigavatios de energía renovable.

Respecto a los ingresos que genera la compañía en territorio norteamericano, Repsol no las cifra en su informe anual ya que no desglosa su facturación de las diferentes áreas en las que opera. No obstante, fuentes del sector apuntan a que el peso de Estados Unidos en sus arcas es de alrededor del 4%.

El consejero delegado de la compañía, durante el foro Wake Up Spain, no quiso entrar al choque contra Estados Unidos, sabedor del enorme potencial que tiene el país para poder invertir, y quiso tender puentes para no dañar la relación con Donald Trump. “El diálogo está abierto, seguimos hablando y trataremos de buscar mecanismos que permitan nuestra actividad, que como digo siempre ha tenido esos altibajos a lo largo de estos últimos años”, dijo Josu Jon Imaz.

Repsol tendrá que dejar de operar en territorio venezolano a partir de mayo. En la actualidad pone en el mercado alrededor de 67 millones de barriles diarios desde el país latinoamericano. Cabe recordar que la compañía ya ha pasado por este trago y Biden le otorgó una nueva licencia en 2023 después de que se le cancelara un permiso anterior.

La importancia de las renovables

Como se mencionaba anteriormente, Repsol mantiene puestas muchas esperanzas en el territorio americano. Gran parte de sus inversiones están destinadas a las energías renovables, de ahí que la empresa no pueda pasar al ataque contra un Donald Trump impasible ante cualquier amenaza.

De hecho, la empresa energética ha alabado en público las bondades administrativas de Estados Unidos. Josu Jon Imaz, durante la anterior junta de accionistas, puso de ejemplo al país americano en cuanto a burocracia frente a Europa. “En EEUU la legislación se resuelve con ocho páginas, en Europa hay informes de centenares de páginas”, sostuvo.

Pero Repsol ha visto una gran oportunidad en energías renovables, como el resto de energéticas mundiales. La empresa irrumpió en 2021 en EEUU con la compra del 40% de Hecate Energy en 2021.La empresa opera ya 800 megavatios, de Jicarilla y Frye, que son los dos proyectos estrella con los que arrancará la búsqueda de socios.

A su vez, está inmersa en otros grandes proyectos como los de Outpost (629 MW) y Pinnington (825 MW). Hace dos años, Repsol comunicó la compra de ConnectGen, una sociedad que pretende levantar 20.000 MW en energía eólica y solar.