Los efectos colaterales de la condonación: "El Estado regala un seguro a todo riesgo" a las CCAA

Más allá de los 83.252 millones de euros que el Estado pretende perdonar a las comunidades autónomas, de manera "poco equitativa", y las consecuencias que puede tener la decisión en los mercados, los economistas manifiestan su preocupación por el efecto que tendrá en la disciplina fiscal de las autonomías. Cómo cala "el mensaje" que se está enviando a las CCAA de que "el Estado les va a regalar un seguro gratuito a todo riesgo contra las vacas flacas".

Así lo describe Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los mayores expertos en financiación autonómica. En su opinión, "condonar es siempre mala idea, pero la forma en la que están haciendo esto es especialmente dañina". Con el mensaje de que "cuando las cosas vengan mal dadas, el Estado absorberá todo el shock".

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos, también considera que "en la práctica es mucho más importante el tema cualitativo que el cuantitativo", transmitiendo a las regiones la idea de que el Estado les financiará por debajo del mercado y además les perdonará "de golpe y porrazo" el 20%. "Incluso desde el punto de vista de cultura financiera, le tienes que decir a la gente que no se puede pedir la luna, que las deudas hay que devolverlas, pero están lanzando el mensaje contrario", añade.

El inspector de Hacienda augura que las CCAA seguirán teniendo dificultades para acceder a los mercados financieros al contar con un déficit aún elevado. Tampoco ayudará el diseño de la quita, que premia en mayor medida a las que menos han cumplido y más han subido impuestos, lo que generará "desconfianza". De hecho, el Gobierno ya ha desvelado su intención de maniobrar para que los mercados no perciban la condonación como "un elemento de turbulencia".

En este sentido, Santiago Lago, economista de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), también advierte de que "esta solución no arregla el problema para Cataluña o la Comunidad Valenciana", las dos comunidades más endeudadas, y "en breve pedirán una reestructuración de la deuda del FLA pendiente". Con todo, los economistas apuntan a la importancia de una reforma del sistema de financiación autonómica.

¿Quién paga la condonación?

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, presentará su propuesta a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este miércoles. Los economistas advierten de que el impacto de la medida en la deuda de las administraciones es prácticamente neutro: "La administración central pierde activos (los préstamos concedidos) e ingresos (los intereses que le pagaban las CCAA) y las autonómicas, lo contrario", apunta Lago.

Se anticipa un mínimo incremento como consecuencia de la deuda autonómica que se perdona y no está en el FLA, fundamentalmente la de Madrid. En ese caso, tal y como explica Ángel de la Fuente, "el Estado podría tener que emitir algo de deuda para cancelar la que se perdona con bancos privados". Sin embargo, los expertos no prevén un incremento apreciable en la deuda total de las administraciones públicas, el indicador que analizará Bruselas en el control de las reglas fiscales.

Además, puesto que la condonación no es equitativa y se premia en sobreendeudamiento y la subida de impuestos (se perdona deuda a todas las CCAA pero no por igual, con una diferencia por habitante ajustado de casi 1.000 euros entre Cataluña y Madrid), se transfieren responsabilidades de las regiones más endeudadas al resto de la población. "El problema es que al no ser igual en términos per cápita, la quita va a provocar que madrileños o gallegos acabarán soportando una parte de la deuda de la Generalitat catalana", señala Santiago Lago.

El economista de Funcas explica que "lo que madrileños o gallegos dejan de deber como tales está por debajo de los activos (los préstamos) de la administración central que les corresponden como españoles". Por esta razón, Ángel de la Fuente calculó en 2023, cuando se conoció el acuerdo con ERC, una condonación igualitaria por habitante ajustado en todas las comunidades, entendiendo que esta era la fórmula más equitativa de extender lo que se le diera a Cataluña a las demás.

"Lo que han hecho es muy arbitrario y está hecho para que salga lo que quieren que salga. Tiende a favorecer a las que más deuda han acumulado, lo cual es mala idea. Por poner un ejemplo, Madrid y Cataluña tienen un tamaño parecido y siempre han tenido una financiación muy similar, pero a Cataluña terminan perdonándole el doble que a Madrid, básicamente porque ha sido menos disciplinada y acumulado más deuda", apunta ahora el director ejecutivo de Fedea.

En definitiva, tal y como destaca Santiago Lago, economista de Funcas, "la realidad es que el arreglo penaliza a quienes han cumplido en mayor grado con la estabilidad presupuestaria y han ajustado más el gasto para ello". En su opinión, "el Gobierno tiene razón cuando argumenta que en los años 2010-2014 las comunidades autónomas estuvieron muy solas y acabaron asumiendo el impacto, pero lo coherente hubiera sido hacer una quita igual en términos per cápita para todos".