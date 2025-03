El dueño de Mercadona carga contra la gestión política de la dana: "Nos sentimos desamparados"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha criticado con dureza la gestión política de la Dana. El fundador de la compañía, que perdió a cuatro amigos empresarios en la tragedia, ha denunciando la falta de una respuesta contundente por parte de las administraciones. "Los ciudadanos nos sentimos desamparados", ha lamentado. "Aquello parecía un desierto", ha confesado, en referencia a los días inmediatamente posteriores a la riada, donde está puesto el foco de la investigación judicial.

"Los españoles pagamos nuestros impuestos, y debemos hacerlo con orgullo, pero lo que no vimos es ni agilidad en la respuesta ni coordinación", ha señalado en Valencia, tras la presentación de las cuentas anuales del grupo. "Era muy difícil, pero para eso pagamos impuestos. Ha fallado la gestión de las distintas adminsitraciones públicas", ha añadido. "No me meto en la gestión del día 29. Pero el día 30 se podían haber hecho muchas cosas. Ninguna administración actuó con la agilidad que se necesitaba".

El empresario se ha quejado de que "lo único que se hace es pelear entre las distintas administraciones". "Si mañana hubiera otra Dana, se producirían los mismos efectos devastadores", ha advertido. "Me preocupa la cómo ha afectado a la reputación de la Comunidad Valenciana, sino de España", ha incidido. Por eso ha sacado pecho de la respuesta que protagonizaron tanto los empresarios como la sociedad civil en la comunidada autónoma.

Durante su intervención, Roig ha hecho referencia a la tragedia de la Dana, y a los "daños morales y económicos" que han sufrido los valencianos. El dueño de Mercadona no ha podido evitar las lágrimas al recordar lo sucedido y ha agradecido el esfuerzo que realizó su plantilla para sacar recuperar la normalidad en las zonas más dañadas.

El empresario ha asegurado que su familia ha hecho un esfuerzo monetario de 108 millones de euros, entre ayudas finalistas y planes de reconstrucción. La compañía puso a disposición de las Fuerzas Armadas y los servicios médicos sus instalaciones. También colaboró para relanzar los negocios de proveedores y suministró ayudas directas a las familias de los empleados afectados.

Mensaje a los empresarios

Por otro lado, Roig ha hecho un llamamiento a los empresarios españoles a "salir del armario" y opinar abiertamente sobre los problemas que les afectan. El dueño de Mercadona no ha querido valorar las disputas internas que existen dentro de la CEOE, en torno a la reelección del presidente de Cepyme. Sin embargo, sí ha asegurado que los empresarios deben dar la cara sobre los temas de actualidad que les atañen. Hay ejemplos claros, como la reducción de la jornada laboral o el incremento acumulado del salario mínimo.

Roig, que acostumbra a hablar con transparencia, ha vuelto a hacerlo al referirse a la amenaza mundial de recesión, tras la 'guerra comercial' impulsada por Donald Trump. "No tengo ni zorra idea", ha asegurado el empresario valenciano, al ser preguntado por el impacto que puede tener la política arancelaria impuesta por el presidente estadounidense.

Cuentas anuales

Juan Roig ha presentado este martes en Valencia las cuentas anuales. El fundador del grupo ha avanzado un aumento del beneficio neto hasta los 1.384 millones, casi 400 millones más que el año anterior. Paralelamente, las ventas crecieron hasta los 38.800 millones, lo que implica un incremento del 9% respecto a 2.024.

En 2024, Mercadona ha aumentado un 0,7% su cuota en España, hasta el 28,2%. Mantiene así con creces su liderazgo en el mercado nacional, pese a la presión creciente de competidores como Lidl o Aldi. La empresa concluyó el año con 1.674 tiendas activas, tras la apertura de 42 nuevas. De ellas 1.431 son consideradas -en el 'lenguaje' de la compañía- como 'Tiendas 8', "más rentables que las clásicas", según ha recordado Roig.

La empresa siguió reforzando su condición de mayor empleador de España. A lo largo del pasado año, creó 6.000 nuevos puestos de trabajo. La empresa cuenta ya con 110.000 empleados en nómina en la Península Ibérica. Roig ha sacado pecho al recordar que el salario medio asciende ya a 2.100 euros netos al mes.