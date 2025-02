Dudas sobre la estadística del paro: ¿por qué crece sólo una sexta parte de lo que cae el empleo?

En enero se destruyeron 242.148 puestos de trabajo mientras el paro creció sólo en 38.725, seis veces menos. Que la evolución de las dos estadísticas del Gobierno sea dispar es habitual, entre otras cosas porque las altas y bajas en afiliación son automáticas, mientras que las del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) depende de la voluntad del parado de registrarse en las oficinas de empleo. Algunos no lo hacen porque no tienen derecho a prestaciones, deciden no buscar otro empleo inmediatamente, o pasan a la inactividad por jubilación o para estudiar.

Pero, además, desde la última reforma laboral aprobada por el actual Gobierno hay otro motivo que en ciertos meses genera una brecha importante entre la evolución de la afiliación y el paro: la contabilización de los fijos discontinuos. Esta figura contractual, que se ha disparado como consecuencia de la reforma, permite al empresario desactivar al trabajador en periodos de menos actividad. En enero, por ejemplo, por el fin de la campaña navideña, causaron baja en afiliación casi 60.000 personas con contrato fijo discontinuo.

Estas personas, que se incluyeron entre las 242.000 totales, pasaron al desempleo o a la inactividad, pudiéndose inscribir o no en el SEPE en función de si tenían incentivos para ello. Pero la cuestión es que las que sí se apuntaron no se consideran a efectos estadísticos como paradas al mantener activo el contrato con la empresa, a la espera de volver a ser llamadas para trabajar. Es decir, hay una parte del desempleo registrado que no se refleja en la estadística, y es el de los fijos discontinuos inactivos.

Con cierto decalaje, el Gobierno publica la estadística completa de los demandantes de empleo, donde se incluye la categoría de "demandantes de empleo con relación laboral". Es ahí donde están los fijos discontinuos inactivos e inscritos en el SEPE, junto a los trabajadores en ERTE y los adscritos al sistema de colaboración social. Pese a la DANA, los trabajadores en ERTE se han mantenido relativamente estables, mientras los terceros son un grupo minoritario, según los expertos.

En este sentido, apuntan a que el grueso de la categoría de los demandantes de empleo con relación laboral son fijos discontinuos inactivos. En enero alcanzaron las 859.795 personas, casi 30.000 más que en diciembre y un nuevo máximo histórico. Si se suman esos parados 'ocultos' a la estadística de paro registrado, el número de desempleados en realidad creció en 66.655 personas en enero. Esta cifra está ya más alineada con el incremento del paro que se producía habitualmente en los meses de enero antes de la pandemia.

El paro 'efectivo', un término acuñado por Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) tras la reforma laboral que incluye a estos fijos discontinuos que quedan fuera de la estadística, se situó en enero en 3,46 millones de personas, frente a los 2,60 millones que comunicó el Ministerio de Trabajo esta semana. Aunque son cifras inferiores a las registradas antes de la pandemia (en enero de 2019 el paro efectivo era de 3,57 millones), lo que evidencia es que en realidad España tiene un nivel de desempleo 'real' muy superior al que reflejan los titulares.

En el año 2024, tal y como anticipó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el desempleo habría bajado la mitad de lo que comunicó el Gobierno si se hubieran incluido estos fijos discontinuos inactivos: en 61.000 personas en lugar de en 147.000. Esto es así porque aunque el paro registrado bajó, los parados efectivos u ocultos crecieron respecto al año anterior en casi 86.000 personas. De nuevo, hubo una mejora, pero no de la magnitud que arrojan los datos de paro registrado que difunde el Ministerio de Trabajo cada mes.