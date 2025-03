DKV rechaza la propuesta del Gobierno y renuncia a participar en Muface

Carpetazo a la crisis de Muface. DKV ha rechazado acudir al concierto para la asistencia sanitaria de los próximos tres años. De esta manera, la cobertura de la asistencia sanitaria de los funcionarios queda en manos de Asisa y Adeslas, las únicas que han confirmado su participación en Muface. DKV ha apurado hasta el último momento para dar su respuesta, ya que el plazo para dar una respuesta a la oferta del Gobierno y dar por terminado el culebrón de Muface acababa esta noche.

Quien también ha rechazado sumarse a Muface ha sido Mapfre, que se estaba planteando volver al sistema tras muchos años sin participar. Sin embargo, finalmente Mapfre ha decicido no presentarse tras analizar en detalle las últimas condiciones propuestas por el Gobierno. Fuentes de la aseguradora han explicado a EFE que Mapfre ha estado hasta el último momento analizando las condiciones del pliego de Muface, pero finalmente ha decidido no participar dado que no encaja en su estrategia para el ramo de salud.

Las tres aseguradoras que hasta ahora daban servicio en Muface habían rechazado las primeras ofertas del Gobierno. Finalmente, tras la presión de los funcionarios, los médicos y las aseguradoras Moncloa mejoró su oferta.

De esta manera, el contrato ha pasado a ser de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en el segundo incremento que ofreció el Gobierno. En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. La oferta anterior limitaba la subida al 33,5%.

En el nuevo concierto, la prima registra una subida diferenciada en función de los tramos de edad. Las primas finalizarán 2027 en un rango que va desde los 32,9 euros por mes para los asegurados de entre 5 y 14 años hasta los 273,97 euros para aquellos con más de 74 años.

Asimismo, los pliegos incluyen una cláusula de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" para las aseguradoras, un argumento que el Gobierno ha utilizado para atraer a las aseguradoras y convencerlas de decir 'sí' a Muface. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la aseguradora siempre que se produzca un "riesgo imprevisible" y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la "onerosidad" de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio.