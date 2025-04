El roto del absentismo en el comercio: cada día falta tanta gente como empleados hay en Canarias

El absentismo laboral es, cada vez más, una epidemia en las empresas. Afecta a casi todos los sectores y en casi todas las provincias, incluso en las menos proclives. Si hay un sector especialmente afectado es el del comercio, ya que la dependencia de la presencialidad de los trabajadores es muy elevada. Y pese a la enorme problemática que el absentismo representa, éste no para de batir récords. Ejemplo de ello es que en 2024, 78.885 personas de media no acudieron ningún día del año a trabajar en el sector de los supermercados por bajas de salud, casi un 90% más que hace apenas seis años.

Solo en el comercio, de media, a diario no acuden a su puesto de trabajo 126.000 personas, según datos de Randstad. Esto es como si cada día no acudieran a su puesto laboral todos los trabajadores del comercio de las Islas Canarias o como si País Vasco, Navarra y La Rioja juntas se quedaran sin abrir ningún comercio porque no hay empleados para hacerlo.

Por su parte, en base a la información de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), casi 1,3 millones de personas han sufrido a lo largo de 2024 alguna baja por patologías de traumatológicas. De media, tardan en recuperar su salud 72 días, que equivale a 30 días más que si hubieran sido atendidos por una mutua.

El absentismo, explican desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), "supone un problema de primer orden social" porque afecta a la salud de las personas. Pero también es un golpe económico para el sector, ya que "daña muy seriamente la productividad de las empresas". El consenso sobre el problema del absentismo en el sector del comercio y la distribución es general, y lo comparten todas las partes implicadas. "El absentismo supone una enorme presión para la rentabilidad de la empresa y sobre los precios", asegura por su parte el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Iñigo García Magarzo.

Se disparan un 90% las bajas por enfermedad

Las ausencias en el trabajo no paran de crecer, año tras año baten récords, dejando un auténtico roto en el sector comercial. Según se desprende del informe 'Evolución de los indicadores de absentismo laboral por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes' presentado por la CEOE de la mano de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) y la patronal de supermercados Asedas, en 2018 42.169 personas no acudieron ningún día (de media) a su puesto de trabajo. Tan solo seis años después faltaron casi el doble de personas (78.885 personas, +90%).

El problema del absentismo a nivel general comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando se disparó de un año a otro 56,27% en el sector, con 74.020 personas que no fueron a su puesto de trabajo ningún día en todo el año, según la media. Un año antes, 'solo' faltaron 47.366 trabajadores en el sector de los super. Desde entonces este porcentaje no ha parado de crecer.

El aumento exponencial del absentismo laboral se explica, entre otras cosas, por dos motivos estructurales "preocupantes": el diagnóstico de cada vez más casos de salud mental entre los jóvenes y la subida de la edad de jubilación.