(Defensa y construcción: Los activos que pueden dispararse este año)

Valoración del mercado en estos primeros meses de 2025

Bastante positiva. Yo creo que era de esperar que, a finales del año pasado, Europa tuviera un rebote, sobre todo frente a Estados Unidos. Había un exceso de negativismo en general con Europa. En general, yo creo que los activos europeos estaban muy infraponderados en las carteras globales, pero este rebote se ha producido. Yo creo que ha sido mucho más violento, incluso de lo que cabía esperar. Y a los niveles actuales, yo creo que casi hemos pasado a la situación contraria, donde se está desestimando todas las noticias potencialmente negativas que podría haber con Europa, sobre todo relacionados con la imposición de aranceles o una guerra comercial; y en cambio se está sobredescontando noticias positivas del final de la guerra de Ucrania, que supondría un menor coste energético, una oportunidad de crecimiento por la reconstrucción de Ucrania, un mayor gasto en defensa y en infraestructuras por parte de Europa. Y bueno, pues el mercado también se está agarrando a los pasos atrás que ha estado dando la administración Trump con el tema arancelario, sobre todo con México y Canadá, estimando que al final, pues que a lo mejor acaba no habiendo nada y que no es más que ruido. Pero la verdad es que en el caso de Europa es complicado pensar que algo no va a haber en ese sentido.

¿Qué tendencias son vuestras favoritas?

Desde los niveles actuales que hemos alcanzado de mercado, aunque en general estamos en un entorno macroeconómico positivo y por tanto, esto debería seguir siendo un soporte para las bolsas, en la ausencia de recesión es muy complicado ver una corrección duradera de los mercados. Sí que es verdad que con la fuerza de la subida que hemos tenido en dos meses sería razonable ver una toma de beneficios, una consolidación lateral y en este escenario lo normal es que sectores más defensivos, menos vinculados a ciclo, que dependen menos del crecimiento para hacerlo bien, pues tengan tendencia por lo menos en relativo a tener una mejor evolución.

Sí que hay algunos sectores cíclicos notablemente ligados a defensa que están recogidos en el sector industrial por el incremento de la expectativa, incremento del gasto en defensa o construcción por estos fondos que se quieren dotar en Alemania, sobre todo para infraestructuras, lo normal es que lo hagan algo mejor.

¿Seguirá tirando el mercado a este y al otro lado del Atlántico? o ¿pensamos ya en recesión?

No, yo creo que recesión no. Ahora mismo sí que es verdad que la política de Donald Trump un poco errática en materia comercial, aunque al final no ha habido medidas concretas en muchos casos, pero el ruido de aranceles genera incertidumbre y bloquea muchas decisiones de inversión y se estaría notando, sobre todo en indicadores de sentimiento en Estados Unidos, que justifican pues un poco la corrección que ya hemos tenido. Pero yo creo que ya se ha producido en gran medida, es difícil decir dónde está el suelo, pero en general seguimos siendo positivos con Estados Unidos. De hecho sigue siendo un mercado bastante dinámico, con unas expectativas de crecimiento de PIB que doblan las de la eurozona y lo normal es que incluso recorte algo esas distancias que se han abierto en estos dos primeros meses del año en algún momento a lo largo del 2025.

¿Cómo podemos protegernos en las inversiones?

Yo creo que en un primer momento, probablemente hay que ser más selectivos en sectores cíclicos, como ya comentaba el sector industrial por defensa o el sector construcción. Y quizá tomar algo más de posiciones en sectores más defensivos y con una mayor visibilidad en ingresos y menos correlacionados con lo que es el crecimiento económico y que tenderían a hacer lo mejor, sobre todo en un escenario de consolidación de niveles o de corrección de mercado.

¿Qué perspectivas tenéis para este 2025?

Yo creo que las perspectivas son positivas. O sea, hay muchas amenazas al final que generan volatilidad. Pero como decía, mirando un poco indicadores macroeconómicos a priori no vemos un riesgo de recesión en los próximos 12 meses y vemos más bien que podemos tener tasas de crecimiento similares a las que hemos tenido en 2024 con algunas diferencias entre regiones.

Pero en este escenario pues no cabe esperar una corrección profunda y los mercados deberían seguir estando soportados. Quizá ahora sí que en el corto plazo podemos tener algo más de corrección, pero para el conjunto del año yo creo que el mercado se volvería a recuperar y en general siempre hay sectores interesantes que lo pueden hacer mejor.

