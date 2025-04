Declaración de la Renta 2025: esta es la cantidad mínima para los contribuyentes con dos o más pagadores

En la actual campaña de la declaración de la Renta o IRPF -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-, tan solo en el primer día fueron registradas 1,17 millones de declaraciones. Miles de contribuyentes declaran sus ingresos netos tras restar los gastos deducibles. Pero las condiciones y factores a tener en cuenta son de lo más diversos en función del contribuyente y sus circunstancias personales. No es lo mismo ser un trabajador con tan solo un pagador a recibir ingresos de dos entidades o empleos distintos. Así, hay diversas claves a tener en cuenta.

La campaña de la declaración de la Renta daba el pistoletazo de salida el pasado 2 de abril para comenzar a hacer la gestión de forma telemática, periodo que se extiende hasta el próximo 30 de junio. De igual manera, aunque hay margen y tiempo, es recomendable no dejar ningún trámite para el último día y tenerlo todo bien atado. Conocer los plazos es clave para evitar posibles complicaciones. Así, estas son las fechas clave en la campaña de la declaración de la Renta 2024-2025.

• 6 de mayo: es posible hacer la declaración por vía telefónica.

• 29 de mayo: es posible pedir cita para acudir de forma presencial a las oficinas.

• 2 de junio: se abre el plazo para hacer la declaración de forma presencial.

• 25 de junio: fecha límite para presentar la declaración con domiciliación bancaria.

• 27 de junio: termina el plazo para solicitar cita presencial y telefónica.

• 30 de junio: último día para presentar la declaración de la Renta.

Todas las claves: dos o más pagadores

A pesar de que las fechas clave son las mismas para todos, al hablar del número de pagadores de los contribuyentes sí aparecen particularidades. Así, la más destacada es la cantidad mínima que establece en qué momento es obligatorio hacer la declaración. En el caso de los trabajadores con un único pagador, deberán someterse a este trámite cuando superen los 22.000 euros de renta al año. Mientras, la cantidad desciende con dos o más pagadores.

En este segundo caso, la clave radica en la cuantía recibida del segundo pagador en adelante: 1.500 euros anuales. De igual manera, en estos casos no están obligados a hacer la declaración aquellos que no superan los 15.876 euros al año, condición no aplicable si hay más de tres pagadores, momento en el que el contribuyente sí deberá realizar la declaración. Además, hay otras excepciones y trabajadores que tampoco están obligados a pasar por este procedimiento. Entre ellos se encuentran las víctimas de la Guerra Civil Española y actore de terrorismo, personas afectadas por el VIH que reciben ayudas o deportistas de alto nivel beneficiarios de ayudas de Consejo Superior de Deportes.