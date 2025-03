De un gurú en Defensa a un histórico del PSOE: quién es quién en la revolución de Murtra en Telefónica

Fin a la era Pallete en Telefónica. Marc Murtra ha acometido una de las mayores reestructuraciones de la compañía de las últimas décadas. Si bien el expresidente de la operadora retocó su cúpula, el ejecutivo que abandonó la compañía recientemente siguió con la línea continuista de su antecesor, César Alierta.

Tal y como ya contó este periódico, el nuevo dirigente de la histórica empresa de telecomunicaciones tenía en mente hacer una profunda remodelación,que empezaría con el consejo de administración y terminaría en puestos clave que afectarían a altos mandos de mucho peso durante los últimos años.

Los dos principales cambios que ha manejado Marc Murtra son el del cambio de consejero, que ahora lo ocupará Emilio Gayo, y el del presidente de Movistar+, que ahora estará en manos de Javier de Paz, uno de los nombres más ligados al PSOE dentro de la operadora.

De hecho, tras su nombramiento se arrojan enormes dudas dentro del sector de las telecomunicaciones. El que hasta ahora era consejero independiente de la compañía fue cuestionado por José María Álvarez-Pallete y el ex ejecutivo tenía en mente relevarle en el cargo antes de la próxima junta de accionistas, que se celebra el día 10 de abril. Este movimiento no sentó nada bien en Moncloa y fue uno de los detonantes para que la Sepi maniobrara para dejarlo caer en un viernes histórico para el futuro de Telefónica.

De hecho, con la llegada de Marc Murtra, el hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE ha ganado peso en la operadora. De Paz ha sido nombrado presidente de Movistar+. La televisión de la compañía ha generado en los últimos días una gran expectación puesto que con la negativa de Prisa a crear un nuevo canal en la Televisión Digital Terrestre (TDT), fuentes del sector explican que todo hace indicar que será Telefónica la que opte a esta licencia, una vez que la Sepi controla el 10% del capital social de la empresa.

No han sido los únicos cambios que se han producido en Movistar+ Cristina Burzako, hasta ahora CEO de Movistar+, seguirá como miembro del Consejo de Telefónica Audiovisual Digital y asumirá nuevas responsabilidades en la operadora. En su puesto, aparece Daniel Domenjó.

El nuevo directivo era hasta la fecha CEO y cofundador de Satisfaction Iberia y es licenciado en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y Master en Técnicas Editoriales por la Universidad de Barcelona. De espíritu emprendedor, acumula 25 años de experiencia en la industria audiovisual y ha trabajado para las compañías españolas y portuguesas más reconocidas: TVE, Atresmedia, Mediaset, Movistar+, RTP (Portugal), Discovery, TV3, Canal Sur o EITB, entre otras.

En el panorama comunicativo también hay un importante cambio en la estructura de Telefónica. La operadora ha pescado en Atresmedia para asumir las riendas de la comunicación corporativa con la llegada de Ana Porto.

Emilio Gayo asciende

El otro gran cambio, aunque ya estaba anunciado, era el del cambio de consejero delegado, si bien cabe destacar que la presidencia de Telefónica es ejecutiva por lo que Marc Murtra tiene plenos poderes.

Emilio Gayo, hombre de confianza de la casa y que era hasta la fecha el presidente de Telefónica España, será el CEO en detrimento de Ángel Vilá. El nuevo consejero delegado ha sido uno de los grandes artífices de la extensión de la fibra óptica en España, uno de los países con mayor conectividad del mundo.

Bajo la dependencia del nuevo Consejero Delegado se mantienen los negocios de España, Brasil, Alemania y Reino Unido, así como las unidades de B2B, Telefónica Tech, Telefónica Infra y CTIO. Adicionalmente, pasará a reportar al Consejero Delegado la unidad de negocio de Hispam, consolidando así bajo su responsabilidad la gestión de todas las geografías

En el puesto de Gayo, Marc Murtra ha mirado a su anterior empresa para fichar. Y ha elegido a un experto en defensa. Borja Ochoa asume la presidencia de Telefónica España. Hasta ayer era el director General de Defensa y Seguridad en Indra, anteriormente ha sido Director General en Minsait y CEO de Minsait Payments.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Lincoln, MBA por la ESEUNE y Postgrado en E-Commerce y Tecnología por la Universidad de California, Berkeley.

Precisamente, los rumores en el mercado acerca de que Telefónica se meta de lleno en el sector de Defensa han ido creciendo en los últimos tiempos. No obstante, Marc Murtra, durante la presentación de resultados, fue cuestionado al respecto y aseveró que “es algo que no está encima de la mesa y que Defensa no es un nicho de mercado para la operadora”.

Adiós al ‘hacker’ de Telefónica

Pero no es la única incorporación de Indra. Murta ha elegido a Sofía Collado para liderar Telefónica Tech. Su aterrizaje propicia el despido de José Cerdán, CEO de Telefónica Tech y responsable global del segmento B2B durante los últimos cinco años.

Además, la operadora ha puesto punto y final a la etapa de Chema Alonso, una de las caras más reconocibles de la empresa. El ‘hacker’ estaba en la cuerda floja desde hace un tiempo, después de que buena parte de sus proyectos se hayan quedado diluidos por el poco éxito que han tenido.

Telefónica, no obstante, agradeció “su gran impulso a la transformación digital de Telefónica durante los últimos 13 años, así como su liderazgo en la ejecución de las plataformas Data-Centric de la compañía y la creación del nuevo ecosistema de relación con la industria y Open Gateway en su última etapa”.

Para ocupar su puesto se ha contratado a Sebas Muriel, que durante los últimos tres años ha sido CEO de GroupM Spain. El informático es Ingeniero de Telecomunicaciones y MBA en IESE y cuenta con una amplia experiencia en gestión empresarial y transformación digital.