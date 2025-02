Un reputado premio Nobel de Economía pone fecha a la muerte del Bitcoin

El mundo de las criptomonedas se encuentra nuevamente en el centro del debate tras las recientes declaraciones durante el podcast Capitalisn't del Premio Nobel de Economía en 2013, Eugene F. Fama, quien ha pronosticado el colapso de Bitcoin en un plazo de diez años. Fama, reconocido por su análisis empírico de los precios de los activos, argumenta que Bitcoin carece de valor intrínseco y utilidad práctica, asemejándolo a "papel" o "aire".

¿Por qué Fama cree que Bitcoin tiene los días contados? Para el economista, Bitcoin no cumple con los requisitos fundamentales de una moneda funcional. Un medio de intercambio saludable debe tener un valor real estable, algo que, según Fama, Bitcoin no posee debido a su extrema volatilidad. Esta volatilidad, que lo hace impredecible en el tiempo, lo descalifica como moneda funcional.

Además, Fama insiste en que Bitcoin es un activo especulativo sin valor real ni utilidad. Su argumento central es que, para ser considerado "oro digital", Bitcoin necesita ofrecer algo más que especulación. La falta de un uso tangible, sumada a su volatilidad extrema, lo aleja de la noción de reserva de valor confiable.

Otro punto de preocupación para Fama es la creciente integración de Bitcoin con el sistema financiero tradicional, ya que teme que esta conexión pueda tener consecuencias impredecibles y desestabilizadoras para la economía global. En caso de una crisis en el sector de las criptomonedas, Fama advierte que los gobiernos podrían verse presionados a intervenir, lo que iría en contra de la filosofía original de Bitcoin de eliminar la dependencia de los bancos y los reguladores estatales.

La economía de la atención contra los modelos económicos tradicionales

Sin embargo, algunos expertos argumentan que Fama y otros analistas subestiman el poder de la capital social en la era de las redes sociales. La capacidad de llamar la atención se ha convertido en un activo valiosísimo, y Bitcoin lo ha demostrado con creces.

Bitcoin, con su volatilidad y sus riesgos, sigue siendo un activo que genera interés y debate. Mientras siga generando esto, su valor, aunque difícil de definir, seguirá existiendo. El mundo digital ha cambiado las reglas del juego, y la atención es un activo tan valioso como cualquier otro. Bitcoin, para bien o para mal, ha sabido captar esa atención, y eso le da un valor que va más allá de lo que los modelos económicos tradicionales pueden predecir.

¿Es inevitable el fin de Bitcoin?

Si bien las críticas de Fama son válidas y su opinión tiene un peso considerable, no son todo. El futuro de Bitcoin es incierto y dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios, superar los desafíos regulatorios y encontrar una utilidad real en la economía global.

Pese a todo, es fundamental mantener una actitud cautelosa y no dar por sentado el éxito (ni el fracaso) de Bitcoin. La historia nos enseña que nada es eterno y que incluso los proyectos más sólidos pueden desaparecer si no se adaptan a los cambios. Bitcoin no es un matrimonio para toda la vida, sino una herramienta que podemos utilizar para alcanzar nuestros objetivos financieros. Y como toda herramienta, requiere ser utilizada con inteligencia y estrategia.