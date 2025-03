El 'efecto Trump' dispara las consultas a Hacienda de empresas que se plantean salir de España

Las consultas de empresas a Hacienda sobre el régimen fiscal de fusiones y escisiones que regula los cambios de sede se disparan desde 2023 tras la mudanza de Ferrovial, con un interés creciente desde la llegada de Donald Trump al poder de Estados Unidos, según se desprende de la base de datos de la Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo de Hacienda, y trasladan despachos consultados por Vozpópuli.

Entre los interesados hay grandes grupos empresariales, pero no sólo, con presencia internacional, concernidos por la incertidumbre regulatoria española y global y, ahora mismo especialmente, por los posibles peajes comerciales y fiscales de Trump a empresas de la Unión Europea. Una preocupación que afecta ya potencialmente a grandes, medianas y pequeñas empresas españolas de sectores como el agrícola, el metalúrgico, el farmacéutico o el automovilístico, entre otros.

Fuentes del mercado trasladan que una de las respuestas a la situación que se están barajando, en especial de parte de medianas y grandes empresas, es la posibilidad de un cambio de sede a Estados Unidos, una cuestión que ha suscitado inquietud al respecto de las implicancias para con Hacienda.

La respuesta de Tributos se denomina consulta vinculante y su doctrina es ley para casos como el que trata. Empresas y despachos las plantean para intentar blindarse de inspecciones. En el caso de los cambios de sede, la Agencia Tributaria (AEAT) vigila que el movimiento tenga un motivo económico válido. Si considera que no es así, impone un castigo fiscal, según le habilita la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Eduardo Gracia, socio de Ashurst responsable de la Práctica Tributaria en EMEA y EEUU, constata un aumento en las consultas a Tributos sobre cambios de sede que se observa desde la salida de Ferrovial, empresa que se adelantó a esta tendencia, traslada, ahora impulsada por las decisiones arancelarias y tributarias de Trump.

Raúl Salas, socio de Fiscalidad Internacional de Roca Junyent, es consciente de este interés de las empresas, que en el caso de Europa ve no sólo en Ámsterdam sino también hacia Luxemburgo, y traslada que se le plantean muchas consultas sobre vehículos de inversión. Asimismo, avisa de que la complejidad del régimen de fusiones y escisiones lleva a plantear muchas cuestiones y advierte del criterio restrictivo de Hacienda.

Fuentes próximas a Tributos apuntan además a otro factor, y es el atasco de consultas que había hasta cuando Ferrovial anunció su mudanza en marzo de 2023 y que contribuyó al cese de la reponsable del Impuesto sobre Sociedades. "El de fusiones y escisiones es un régimen terriblemente incierto y Tributos puede aportar", explican.

Desde el 12 de marzo de 2023 Tributos ha contestado a 349 consultas sobre este asunto concreto, un número significativo que incluye varias decenas que se han sucedido en los meses posteriores a las últimas elecciones en Estados Unidos. Teniendo en cuenta el decalaje en la respuesta, las fuentes consultadas auguran que seguirán al alza en los próximos meses.

El atractivo de Euronext

Socios internacionales de Freshfields de visita en Madrid este miércoles han tratado el papel de Euronext como posible polo de atracción de empresas a Ámsterdam y otras plazas. La "flexibilidad" es clave para Hanneke Rothbarth, socia de M&A de Freshfields en Ámsterdam, preguntada por si la venta de BME a SIX en lugar de a Euronext puede penalizar el atractivo de la bolsa de Madrid.

"Vemos movimientos así todo el tiempo", destaca. Rothbarth explica que no participó en el movimiento de Ferrovial, pero subraya que en los últimos cinco años sólo han hecho una salida a bolsa de una empresa holandesa en Ámsterdam. "No es tanto una cuestión de dónde estás ubicado. Se trata realmente de encontrar el plan óptimo", sentencia.

Vozpópuli informó de cómo la familia Del Pino responsabilizó a Nadia Calviño de quitar atractivo a la Bolsa española por la opa de SIX sobre BME. Consideraban que la venta de Bolsas y Mercados Españoles al grupo suizo en lugar de a Euronext fue un grave error que penaliza a las empresas españolas, que no pueden disfrutar de los criterios y facilidades de las bolsas europeas.

Es la opinión que trasladaban en privado cuando a 15 días de que se celebrara la Junta de accionistas, se reactivaban los cruces de acusaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Ferrovial por la deslocalización de la matriz a Holanda, enfrentamiento centrado ahora en las dificultades que ha alegado la empresa para cotizar en EEUU desde España.

Lo que dice la norma fiscal

En su capítulo VII, la Ley del Impuesto sobre Sociedades contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a otro Estado de la UE por el que la operación no tiene que pasar por caja y evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de esta reestructuración empresarial.

Sin embargo, el artículo 89.2 de la Ley veta la aplicación de este régimen "cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal".

La penalización se establecerá a las plusvalías latentes a valor de mercado en el momento de su salida, para lo que se calcula la diferencia entre dicho valor de mercado de las filiales y el valor de cartera de la matriz y de sus participadas en su balance.

La importancia de la labor de Tributos para las empresas en el cambio se sede es tal, que la propia Ley del Impuesto sobre Sociedades establece cuando regula los cambios de sede que "los interesados podrán formular consultas a la Administración tributaria sobre la aplicación y cumplimiento de este requisito [el motivo económico válido] en operaciones concretas, cuya contestación tendrá carácter vinculante para la aplicación del régimen especial del presente capítulo en este y cualesquiera otros tributos".