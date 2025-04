Contreras y Utor agotan a la desesperada sus opciones para encontrar inversores en su lucha en Prisa

Con el agua al cuello. Esta es la expresión que mejor describe el momento por el que atraviesan los accionistas críticos a la gestión de Joseph Oughourlian al frente de Prisa. Los afines a Moncloa han perdido poder en el accionariado del conglomerado mediático después de la jugada maestra que llevó a cabo la semana pasada el dueño de Amber. Además, uno de sus socios ha decidido abandonar el proyecto vendiendo su participación, una situación que deja al borde del precipicio a José Miguel Contreras y Adolfo Utor.

La compañía anunció una ampliación de capital por valor de 40 millones de euros en la que se pondrán en circulación más de 100 millones de títulos. En el Hecho Relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo Prisa dejó claro que los nuevos títulos serán puestos a la venta al mercado y no podrán ser comprados por ningún accionista. Es decir, que ni Oughourlian ni ningún dueño optarán a tener más acciones en su cartera.

Esta maniobra provoca que todos los accionistas diluyan su participación, sin excepción. Pero Oughourlian sacó su varita para que él fuera el único que no perdiera poder. Tras confirmar la dilución de las acciones, Prisa comunicó que una de las sociedades adscritas a Amber Capital convertía parte de su deuda subordinada en acciones. Con esta conversión Amber Capital se quedará con el 29,6% que ostentaba antes de la ampliación de capital.

Con Oughourlian manteniendo poder y los accionistas críticos perdiendo músculo, Global Alconaba, fondo liderado por José Miguel Conteras; Adolfo Utor, propietario de Balearia, y Diego Prieto, empresario ligado al PSOE, intentan mover ficha. Fuentes del mercado confirman a este periódico que los propietarios, que ostentaban alrededor del 17% antes de la ampliación de capital, intentan reunir otra importante cantidad de dinero para poder aumentar su participación.

Este movimiento, a su vez, coincide con la información publicada por El Economista en la que se asegura que uno de los empresarios afines a Moncloa, Daniel Romero Abreu, ha vendido unas tres millones de acciones ante la dificultad de encontrar una solución a la situación actual que viven los accionistas críticos a Joseph Oughourlian. Tras la marcha del empresario del accionariado de Prisa, las opciones de vida se agotan para Utor y Contreras.

Por ahora, como detallan las fuentes consultadas, en su hoja de ruta estaría la de adquirir acciones en el mercado. Desde que se conociera la ampliación de capital, los accionistas alineados con Moncloa han mantenido diversas reuniones para afrontar la situación de la mejor manera posible y hacer frente a Joseph Oughourlian, que se sabe vencedor de una nueva batalla.

Fuentes cercanas al empresario armenio indican a este periódico que “da por ganada la batalla” y que “encara con gran optimismo la próxima junta de accionistas”, la madre de todas las batallas que le queda por lidiar al presidente y máximo accionista de la compañía.

Mientras tanto, los críticos han vuelto a levantar el teléfono para poder financiar una nueva operación en el accionariado de Prisa. Las fuentes consultadas inciden en que el movimiento de Joseph Oughourlian “ha pillado descolocado al grupo de Moncloa” por lo que buscan “a toda prisa” capacidad financiera para volver a su posición anterior a la ampliación de capital.

Malestar

Conviene recordar en este aspecto que Vivendi, uno de los principales accionistas de Prisa y que ostenta el 12% del capital social de Prisa, aterrizó en Madrid con una delegación para reunirse con todas las partes implicadas en los negocios que participa. Fuentes del mercado narran que durante su estancia en la capital española se reunió con los accionistas críticos de Joseph Oughourlian para conocer sus planes a futuro.

En el encuentro, los afines a Moncloa transmitieron el rechazo a la gestión que lleva desarrollando Joseph Oughourluian en Prisa y pidieron a Vivendi que apoyen en un futuro un posible cambio de manos en la gobernanza del conglomerado mediático.

La gota que colmó el vaso en la tormentosa relación entre las partes implicadas fue la aprobación de la ampliación de capital aprobada la pasada semana. Global Alconaba y Adolfo Utor se enteraron minutos antes del consejo de administración y conocieron los detalles de la operación en el mismo momento que se iba a someter a aprobación dicha maniobra.

El enfado es, por tanto, mayúsculo y los accionistas que anhelan un cambio de rumbo en Prisa intentarán torpedear la ampliación de capital. Desde el entorno cercano de Global Alconaba se asevera que se va a intentar denunciar el caso hasta los órganos pertinentes y no se descarta que acabe en los juzgados. No obstante, los afines a Moncloa aún no han pedido una investigación formal ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha podido saber este periódico.

Por otra parte, se da por hecho que Joseph Oughourlian también planee una reducción en el consejo de administración. En concreto, se espera que el órgano ejecutivo pase de 15 miembros a 11 con el fin de volver a poner coto a sus accionistas díscolos.