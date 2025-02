Contreras y Núñez exigieron el 10% de la nueva televisión de Prisa a Oughourlian

José Miguel Contreras y Carlos Núñez, principales valedores de crear una nueva televisión en Prisa, quisieron sacar tajada del proyecto que movían desde hace meses. Fuentes de toda solvencia indican a este periódico que en la reunión mantenida el pasado martes el director de contenidos y el presidente ejecutivo de Prisa Media pidieron hasta un 10% del capital social del canal.

Los dos ideólogos de La Séptima -así se iba a llamar la nueva televisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT)-, con Pedro Sánchez y el PSOE moviendo los hilos políticos, querían lanzar el dial a toda costa y que se estrenara en otoño. Precisamente, por haber estado meses trabajando en el proyecto desde hace casi un año, tanto Contreras como Núñez etendían que debían ser compensados con una participación en el accionariado.

Eso sí, ni Contreras ni Núñez iban a poner un solo euro en la salida del canal de la televisión. Todos los costes los iba a tener que asumir el Grupo Prisa, que atraviesa una situación más que delicada financieramente y registró pérdidas en 2024. Fue en ese momento cuando Joseph Oughourlian terminó por dar carpetazo al modelo televisivo que se quería implantar por parte de los accionistas y directivos afines a Moncloa.

El presidente de Prisa dio por zanjadas las negociaciones en el mismo momento en el que Carlos Núñez, en plena presentación del proyecto en el consejo de administración, pidió su parte del accionariado. Fuentes presentes en la reunión celebrada aclaran que Joseph Oughourlian mostró “su gran malestar ante las peticiones” propuestas.

20 millones de euros

Además, Carlos Núñez pidió una cantidad cercana a los 20 millones de euros para dar sostenibilidad financiera a la nueva televisión. Fue también el propio Joseph Oughourlian el que tiró por la borda esta cantidad, no por alta, sino por insuficiente. El empresario de origen armenio cree que para lanzar una nueva plataforma en abierto requiere de un montante muy superior al que consideraban Contreras y Núñez.

El presidente confirmó en una entrevista a Expansión este hecho. “Un grupo de accionistas de Prisa propuso un proyecto de televisión que no ofrecía garantías al consejo, al nacer con una financiación de solo 20 millones, que en una cadena da para apenas cinco minutos, sin más apoyos para continuar el eventual proyecto, que no parece estar sustentado en unas espaldas sólidas”.

En la misma entrevista, Joseph Oughourlian, con un tono duro hacia los directivos y accionistas que han estado durante todo este tiempo intentando crear el canal, aseguró que "invertir en 2025 en una cadena de TDT no parece un proyecto de futuro", dando un portazo definitivo a la idea.

Fuentes consultadas por este periódico aseveran que el consejo de administración “se tensionó” cuando Carlos Núñez exigió una participación en forma de acciones tanto para él como para José Miguel Contreras.

Conviene recordar, que José Miguel Contreras ya hizo negocio con la colocación de su productora (Lacoproductora) al Grupo Prisa. El primer paso del proceso de adquisición se inició hace tresaños, cuando Prisa Media se adueñó de un 51% de las acciones, proveniente de sus fundadores Jorge Pezzi -actual CEO de Boomerang TV- y José Miguel Contreras, conviviendo con éstos en el accionariado, poseedores de un 20% y un 29%, respectivamente.

Durante todo este tiempo, la sociedad ha sido capaz de ser un proveedor de referencia de Radio Televisión Española (RTVE). Desde que su creación, Lacoproductora ya ha facturado al ente público más de 28 millones de euros, tal y como adelantó Vozpópuli recientemente.

Tras las exigencias de Carlos Núñez y José Miguel Contreras, Joseph Oughourlian entendió que el ciclo de ambos en Prisa estaba cumplido. Horas más tarde, el presidente de Prisa se vio las caras con los dos directivos afines al PSOE y les comunicó que debían marcharse de la compañía.

La televisión saldrá “sí o sí”

A pesar del frenazo en seco que ha supuesto la negativa de Joseph Oughourlian a la creación de la televisión, los ideólogos y accionistas partidarios del proyecto (Adolfo Utor y Global Alconaba) no se dan por vencidos. “La TV saldrá sí o sí”, apuntan fuentes cercanas.

Por ahora, los principales interesados “van a tomarse un respiro”, para asimilar lo ocurrido. Será en la primavera, como explican las fuentes consultadas, cuando pongan toda la carne en el asador e intenten convencer a otros inversores o empresas de la necesidad de lanzar un nuevo dial en TDT.

Como avanzó este periódico, el Gobierno ya maniobra para que sea Telefónica, a través de Movistar+, la encargada de lanzar La Séptima, un anhelo expreso de Pedro Sánchez.