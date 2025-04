El coche eléctrico no arranca: miedo al accidente, poca recarga y la cartera temblando

En el camino hacia la transición energética, Europa apuesta por la descarbonización. Una de las principales claves para conseguir este proceso es la electrificación del transporte. No obstante, los coches eléctricos parecen no terminar de triunfar en nuestro país y el número de este tipo de vehículos en circulación no ha tenido el crecimiento esperado. De hecho, España se encuentra en la cola de la UE, representando solo el 5,6% del total de ventas, según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Europa (ACEA).

Detrás de este estancamiento se esconden los pocos puntos de recarga y la poca seguridad generada por los accidentes de incendios. “Para acelerar su adopción, resulta imprescindible fortalecer la red de recarga, agilizar la instalación de puntos en comunidades de propietarios y optimizar los incentivos económicos”, defiende Rami David Orejón Sánchez, director del Máster en Ingeniería Industrial y profesor del Máster en Energías Renovables de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

De cara a 2030, se espera que haya 5.450.000 coches eléctricos en circulación por las carreteras españolas, según los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para conseguir este objetivo será necesario aumentar el parque de vehículos electrificados un 44,5%. En comparativa, el crecimiento que tiene que hacer la Unión Europea es del 26%, recoge el Observatorio sobre la Transición Energética de Exolum en colaboración con Deloitte.

El parque vehicular de España está envejecido y necesita un lavado de cara. Según refleja el Observatorio sobre la Transición Energética, más del 48% de los coches tienen más de 15 años. La edad media en la Unión Europea es de 12,3 años. Sin embargo, esto no ha servido para potenciar la adquisición de coches eléctricos.

El modelo más vendido en 2023 en nuestro país fue el Seat Arona, que funciona con gasolina. Este 2024 ha sido el Toyota Corolla, propulsado por gasolina y con hibridación convencional. Ambos vehículos tienen un precio reducido o moderado. Y aquí se esconde otra desventaja de los eléctricos, su elevado coste.

En esta línea, “la renta per cápita en España es inferior a la de los países con mayor penetración de esta tecnología, lo que reduce la capacidad de adquisición a pesar de los incentivos públicos”, explica a Vozpópuli el experto en ingeniería industrial de la VIU. A esto se le suma también la incertidumbre regulatoria y tecnológica que “genera reticencias en los consumidores” y ralentiza la transición.

Insuficiencia de puntos de recarga

Una de las principales razones del poco éxito de los coches eléctricos es la insuficiente red de recarga que hay en determinadas zonas de la geografía española. La evolución del número de estos puntos de energía ha sido aún más lenta que la adquisición de este tipo de vehículos.

Para el cierre de 2024, España contaba con 38.725 puntos de recarga de acceso público operativos. A pesar de que esto supone un aumento del 32% respecto al año anterior, estas cifras quedan muy alejadas de la meta que se tenía marcada para el pasado año -64.000 puntos de recarga-. Para poder alcanzar el objetivo del PNIEC habría que incrementar la red un 40,7%.

España es el segundo país de la UE con más personas viviendo en pisos -más del 60% de la población-. “Esto dificulta la instalación de puntos de recarga privados y limita el acceso al autoconsumo fotovoltaico, lo que encarece la carga doméstica”, argumenta Rami David Orejón. Asimismo, la distribución es irregular y con predominio de puntos de baja potencia -el 71% tienen una potencia igual o inferior a 22 kW- “que limitan su operatividad en desplazamientos largos”.

Inseguridad: incendios en vehículos eléctricos

El pasado 2 de abril, dos bomberos murieron por el incendio de un coche eléctrico en un garaje en Alcorcón (Madrid). Este accidente no ha sido un caso aislado, ya que en más de una ocasión la batería de estos vehículos ha echado humo. Este tipo de incidentes generan desconfianza e “influyen en la percepción de seguridad de los consumidores al momento de tomar una decisión de compra”, comenta Orejón Sánchez.

“A pesar de que las nuevas tecnologías, como las baterías de ion-ferrofosfato (LFP), han demostrado ser más seguras y menos propensas a la combustión térmica que las baterías tradicionales de iones de litio con cátodos de níquel-manganeso-cobalto (NMC), la falta de información clara y directa en campañas publicitarias genera incertidumbre entre los potenciales compradores”, expone el experto. “A diferencia de otros aspectos promocionados en el mercado automotriz, como la autonomía o la velocidad de carga, las mejoras en seguridad de las baterías rara vez son protagonistas en las estrategias de marketing”, agrega.