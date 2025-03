Las claves para una cartera global ganadora en tiempos de incertidumbre

Los primeros meses del 2025 se están desarrollando con mucha incertidumbre y volatilidad con un presidente de EEUU, Donald Trump, que parece estar volviendo locos a los inversores. Sus cambios de humor y cambios en sus políticas no están gustando al mercado, ya que incluso Wall Street ha tocado territorio negativo.



Aunque es cierto que echando la vista atrás, en los últimos cinco años, el mercado ha tenido un rendimiento muy bueno, si nos fijamos en la renta variable global ha duplicado su valor. En este sentido, Andrés Pedreño, responsable de ventas Iberia de Wellington Management afirma que esto “podría ser sostenible a largo plazo. La confianza en EEUU está cayendo, y creo podría ser un buen momento para diversificar globalmente”.



Y es que, con las condiciones macroeconómicas actuales, con mucha incertidumbre, y tras más de 15 años de predominio de las acciones estadounidenses, se observa una rotación hacia mercados no estadounidenses. Desde Caixabank AM opinan que el mercado en otros momentos ha ignorado muchas de ellas centrándose en lo positivo, y ahora, su gestor y selector de fondos, Jesús Borrás cree que “habrá un proceso de democratización con más altibajos”. Para lo que se necesitará un enfoque más global para protegerse y adaptarse a los cambios.

¿Carteras más globales para protegerse y con una selección más precisa?

La incertidumbre está provocando que los flujos se estén moviendo hacia Europa, China e incluso el oro, lo que demuestra que la confianza en EEUU ha caído. Estamos en medio de un cambio económico, con ciclos más frecuentes y cortos que favorece a la gestión activa. Y para los expertos esto es signo de nuevas oportunidades con una diversificación global.



Un sentimiento que también tiene Samuel Álvarez, analista de Orienta Wealth que cree que “conviene diversificar el riesgo de concentración en EEUU, especialmente con las “Siete Magníficas". Por lo que diversificar hacia sectores más olvidados, como small caps, mercados emergentes y Europa, es una estrategia adecuada para este entorno”.



En un mercado cada vez más concentrado, tener un enfoque claro es más importante que nunca y desde Caixabank AM lo tienen y se centran en que cada estrategia refleje realmente lo que promete, sin importar si se aleja o sigue de cerca el índice. Y además, señalan que quieren tener claro de dónde proviene su rentabilidad, asegurándose de que sea por selección de compañías y no por sesgos ocultos.



Por su parte, Wellington Management tiene un enfoque de inversión único: no hay un CIO ni un jefe de inversiones global, sino que funciona como una comunidad de boutiques, donde cada equipo es independiente en su estrategia.

Uno de esos equipos es el Global Quality Growth, creado hace 14 años y muy reconocido en España. Mediante un proceso de inversión sistemático y disciplinado, trata de seleccionar empresas de calidad con un potencial de crecimiento atractivo basándose en cuatro pilares:

Crecimiento, medido por el potencial de crecimiento orgánico de los ingresos.

Alta calidad, medida por buenos márgenes de flujo de caja libre y la capacidad de generar rentabilidad sobre el capital invertido.

Rendimiento total del capital, calculada vía pago de dividendos y recompra de acciones.

Potencial de revalorización de las compañías en cartera, según su análisis del valor razonable de una empresa.

El resultado: una cartera global compuesta normalmente, por entre 60 y 90 compañías, diversificada por sectores y regiones geográficas, que, en su opinión, tiene el potencial de superar al MSCI AWCI, su índice de referencia.

Y, por supuesto, la selección aquí también es clave y de ello habla Samuel Álvarez que dice que sus criterios de selección de gestores son siempre los mismos, independientemente del contexto. “Nos enfocamos en el equipo, su sistema de incentivos, proceso de inversión y filosofía, analizando y entendiendo cómo han generado alfa históricamente, en qué condiciones y si su enfoque es consistente y replicable, para entender cuándo pueden hacerlo bien o mal y evitar decisiones erróneas en la selección”.

Sectores, zonas geográficas y riesgos

Incertidumbre y volatilidad son sinónimo de oportunidades. Está habiendo rotación hacia otros sectores, pero hay otros muchos que siguen la senda positiva y es esencial saber cuáles son.



En Wellington Management, Andrés Pedreño señala las temáticas en las que está viendo más interés, que son "la Inteligencia Artificial y todo lo relacionado con la transformación tecnológica. Dentro del sector financiero, destacaría la parte de pagos digitales y Fintech. Además, vemos que el interés sigue creciendo en mercados privados. Y por último, vemos interés en el consumo global y tendencias en mercados emergentes, impulsado por el crecimiento de la clase media."



Por zonas, en Orienta Wealth tienen una sobreponderación en Europa y mercados emergentes, aunque siguen manteniendo una fuerte exposición estructural a EEUU. Y es que, a pesar de sus múltiplos más exigentes, “sigue siendo la economía más dinámica a largo plazo, aunque aún está por ver el impacto de la inteligencia artificial en la productividad”.



En cuanto a los mercados emergentes, los expertos ven potencial y mientras que en Orienta Wealth delegan la inversión y la asignación de capital entre países a un gestor de emergentes global, con una sobreponderación importante en India actualmente, desde Caixabank AM se muestran más prudentes y creen oportuno aumentar gradualmente la exposición allí sin esperar una recuperación inmediata.



Y en cuanto al riesgo, tanto Jesús Borrás como Samuél Álvarez coinciden en que la renta variable global ofrece un perfil de rentabilidad y riesgo más consistente a largo plazo, gracias a su diversificación. También advierten de que protege mejor en tiempos de volatilidad. E inciden que al contar con un universo más amplio de oportunidades, permite generar más alfa sin depender únicamente de las grandes empresas de EEUU, lo que tiene más sentido en un entorno de incertidumbre.

¿Gestión activa o pasiva?

En la actualidad, el inversor y su forma de invertir ha cambiado y, quizás, podamos hablar de que se está virando mucho hacia una gestión pasiva.



El auge de la inversión pasiva ha sido impresionante, impulsado por factores como los bajos costos, la transparencia y la dificultad de superar a los índices. Sin embargo, desde Caixabank AM creen que este ritmo no es sostenible a largo plazo. Jesús Borrás, gestor y selector de fondos de Caixabank AM está convencido de que en el futuro, habrá períodos en los que la gestión activa recupere relevancia y aporte valor. Y declara que “en lugar de ver a la gestión pasiva y activa como opciones excluyentes, creemos que ambas deben coexistir en las carteras, ajustándose al entorno del mercado y a las necesidades del inversor”. Y cree firmemente que la gestión activa, especialmente después de años de concentración, tendrá momentos en los que brillará.



Aquí, en este equilibrio también coincide Samuel Álvarez, analista de Orienta Wealth que ve como algo positivo la función de un buen gestor activo que “puede generar alfa y aportar valor, aprovechando un universo amplio de oportunidades”. Por lo que cree que “la gestión activa es clave para evitar el riesgo de concentración y en momentos más inciertos puede marcar la diferencia”.

Perspectivas

La renta variable global es una estrategia central en las carteras, ya que permite aprovechar las oportunidades de crecimiento en diferentes regiones del mundo, reduciendo riesgos innecesarios asociados a un enfoque demasiado localista. Y en este sentido, Andrés Pedreño de Wellington Management opina que una cartera equilibrada de un inversor medio “podría beneficiarse de tener una posición core en renta variable global”.



Hay que tener claro que en una cartera global cada región, cada sector es una pieza del puzle. EEUU siendo líder en tecnología, Europa con industrias un poco más nicho y Asia haciéndose hueco también en tecnología. Al final, la clave es acertar en el cómo configuras el puzle para que encajen todas las piezas.



Al final, los expertos están de acuerdo en que después de años de buenos resultados para la gestión pasiva, ahora es el momento para apostar por la gestión activa. En un entorno más volátil, un buen gestor puede aprovechar oportunidades adicionales que los índices no capturan. Y advierten de que aunque los últimos rendimientos han sido altos, es prudente rebajar las expectativas de rentabilidad para los próximos años y enfocarnos en una visión a largo plazo.



Wellington Global Quality Growth Fund - Riesgos de inversión



CAPITAL: Los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, normativos, políticos y de sentimiento de mercado. Todos los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital, antes de invertir. El valor de su inversión puede llegar a valer más o menos que en el momento de la inversión original. El Fondo puede experimentar una alta volatilidad de vez en cuando. CONCENTRACIÓN: La concentración de inversiones en valores, sectores o industrias, o regiones geográficas puede influir en la rentabilidad. DIVISAS: El valor del Fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio. El riesgo cambiario no cubierto puede someter al Fondo a una volatilidad significativa. MERCADOS EMERGENTES: Los mercados emergentes pueden estar sujetos a riesgos políticos y de custodia, así como a volatilidad. La inversión en divisas conlleva riesgos de cambio. RENTA VARIABLE: Las inversiones pueden ser volátiles y fluctuar en función de las condiciones del mercado, los resultados de las distintas empresas y los del mercado de renta variable en general. COBERTURA: Cualquier estrategia de cobertura que utilice derivados puede no lograr una cobertura perfecta. GESTOR: El rendimiento de las inversiones depende del equipo de gestión y de sus estrategias de inversión. Si las estrategias no rinden como se espera, si no surgen oportunidades para aplicarlas o si el equipo no aplica con éxito sus estrategias de inversión, el fondo puede obtener resultados inferiores a los esperados o experimentar pérdidas. SOSTENIBILIDAD: Un riesgo de sostenibilidad puede definirse como un acontecimiento o condición medioambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podría causar un impacto negativo material real o potencial en el valor de una inversión. CONSULTE EL FOLLETO DEL FONDO Y EL KID PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y LA INFORMACIÓN PREVIA A LA INVERSIÓN.



Información importante



Sólo para inversores profesionales. Capital en riesgo. Se trata de una comunicación de marketing. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales y/o los documentos de oferta de los Fondos antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Los resultados pasados no predicen los resultados futuros.



