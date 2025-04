"La ciberseguridad no tiene una solución definitiva y eso es lo que la hace tan emocionante"

Dado el continuo crecimiento de las ciberamenazas, ¿cómo identifica y selecciona Allianz Cyber Security a las empresas con mayor potencial de crecimiento y resiliencia en este sector en constante evolución?



La ciberseguridad ha sido un área en la que hemos visto innovaciones significativas en los últimos 30 años. No es algo nuevo. Lo que se suele encontrar son grandes transiciones que se producen dentro de la tecnología. Si pensamos en el pasado, empezamos con los ordenadores de sobremesa, pasamos a los teléfonos inteligentes. Hoy todo está conectado a aplicaciones basadas en la nube. Así que todas esas áreas han generado, ya sabes, yo diría que nuevos conceptos en términos de cómo enfocar las cosas desde una perspectiva de ciberseguridad. Ha hecho que surjan nuevos proveedores que no existían en el pasado. Y varios vendedores han tenido que recrearse a sí mismos. Eso es algo que yo esperaría que siga ocurriendo. Porque, ya sabes, el telón de fondo de esto, en pocas palabras, es todas estas empresas están tratando de resolver un problema y que es para proteger la infraestructura de TI en cierta capacidad. Lo que se sabe es que sistemáticamente es que hay muchos malos actores en el mercado que tienen mucho tiempo y dinero. Hay mucha innovación en los mercados privados. Hoy seguimos a muchas empresas privadas en un universo que hemos establecido. Espero ver muchas de esas empresas en una forma diferente en algún momento en el futuro. Ya sea siendo adquiridas por otra organización o haciéndose públicas con el tiempo, es algo que también podría ocurrir.



Con más de dos décadas de experiencia en inversiones en tecnología, ¿cuáles cree que son las principales tendencias o innovaciones en ciberseguridad que darán forma al panorama de inversión en los próximos 5 a 10 años?



En cuanto a las tendencias más grandes dentro de la tecnología, y es una especie de lo que ha sido la base del crecimiento desde una perspectiva tecnológica, sino también en lo que se refiere específicamente a la seguridad cibernética, gira alrededor de la nube.



Y lo que la evolución de la nube ha traído es un nuevo nivel de sofisticación en las aplicaciones, en la entrega de esas aplicaciones, la infraestructura que lo soporta también. Y creo que en términos generales, no hay algo en particular que se podría decir, oh, esto va a ser la única cosa que lo resuelve todo. De hecho, una de las cosas interesantes y emocionantes de la ciberseguridad es que no hay un fin que lo resuelva todo. Si pensamos hacia dónde intentan avanzar estas empresas, se trata de averiguar los problemas en tiempo real y resolverlos lo antes posible. Así, si se produce una brecha o un ataque, puede resolverse lo antes posible. Sigo pensando que las áreas en torno a la nube van a ser interesantes.



Tenemos una larga carrera por delante, pero hay áreas como la gestión de identidades que se están volviendo muy interesantes en estos días. Y eso es debido a lo que ha estado sucediendo con respecto a la inteligencia artificial. Vemos agentes en las redes que están relacionados con la inteligencia artificial. Quiero decir, eso es toda una serie de nuevos problemas y complejidades que simplemente no existían en el pasado.



El fondo Allianz Cyber Security incorpora factores de sostenibilidad en su gestión. ¿Podría explicar cómo se integran los criterios ESG en el proceso de selección de inversiones dentro del sector de la ciberseguridad?



La ESG ha sido parte de nuestro proceso desde el principio de mi estancia en Allianz. Este es un fondo del artículo 8. Así que hay ciertas características a las que nos adherimos, una de las cuales es una métrica de emisiones de gases de efecto invernadero, que seguimos de forma regular. Utilizamos el enfoque relativo de los KPI. Nuestro mandato es mejorar lo que la puntuación se ve en el nivel agregado en comparación con los puntos de referencia que estamos en contra. Para ser franco, sin embargo, la ciberseguridad por lo general se compone de empresas de software. Y ahí es donde creo que hay mucho valor que se acumulará con el tiempo. Es una manera apropiada de pensar a través de estas empresas y evaluar lo que están haciendo bien o mal, y cómo evaluar eso. Para nosotros un equipo de gestión es extraordinariamente importante, así como la representación en la junta. Y así, obviamente, queremos tener las mejores perspectivas posibles que están alimentando las decisiones de una manera u otra.



¿Cómo están afectando las tensiones geopolíticas actuales y las nuevas regulaciones internacionales de privacidad y seguridad a sus decisiones de inversión en ciberseguridad?



Para nosotros, es un tema nuevo sobre el que a la gente le gusta hablar, pero al mismo tiempo está muy arraigado en nuestro proceso de inversión tradicional y en nuestra filosofía de evaluación de empresas. Así que los conflictos mundiales que se han producido en los últimos años han puesto de relieve la importancia de la ciberseguridad. Y digo esto específicamente porque, ya sabes, hemos visto evolucionar estos conflictos. Y una parte integral de lo que está sucediendo todos los días de hoy son los ataques cibernéticos. Y eso es para derribar ciertas partes de la infraestructura, los componentes críticos de la infraestructura, ya sea en relación con las redes de energía o el agua cosas a lo largo de esas líneas, creo que es algo que vamos a seguir viendo más, y sobre todo a medida que empezamos a entrar más en este tipo de guerra donde los aviones no tripulados y otros vehículos autónomos son parte de esto. Creo que esto va a ser muy importante en el futuro. No creo que eso cambie mucho. Y sobre todo a medida que nos acercamos a que las cosas empiecen a suceder en la realidad desde una perspectiva de datos o de privacidad.



Una cosa que trato de recordarme a mí mismo es que estamos viviendo en un mundo que está cada vez más influenciado por los nativos digitales. Y esos nativos digitales tienen una perspectiva diferente de la privacidad que yo como alguien que se acerca a los 50 años. Así que cuando pienso en mi hijo, que tiene 12 años, se preocupa mucho menos por lo que le rodea. Mis padres, en cambio, son personas que nunca querrían poner nada en Internet. Y esa es sólo su perspectiva. Así que, ya sabes, creo que hay un término medio en algún lugar. Creo que todavía hay salvaguardias que deben ponerse en marcha, especialmente en torno a cosas como los registros médicos y las cosas que son verdaderamente privadas. Ya sabes, un perfil es una perspectiva diferente. Y así que creo que, ya sabes, ahí es donde vamos a, realmente vamos a empezar a ver, ya sabes, un poco más de movimiento desde una perspectiva de gobierno, de verdad.



Y estoy pensando más en el gobierno de los gobiernos de todo el mundo. Obviamente tienen incentivos para proteger la privacidad tanto como sea posible. Así que realmente no veo cómo eso va a cambiar mucho en el futuro. En todo caso, se convierte en un tema más importante. Pero tal vez es un poco más específico a las cosas que están sucediendo en el mundo de hoy. Estos das se habla de la quiebra de 23andme y hay una gran cantidad de información de ADN que es bastante importante y es algo que me gustaría ver protegido porque no quiero que alguien tenga sin razón.



¿Podría compartir un ejemplo reciente de un tipo de empresa en cartera que demuestre su capacidad para innovar o responder eficazmente a un incidente de ciberseguridad, generando así valor adicional para los inversores?



Creo que uno de los ejemplos más recientes que más me ha llamado la atención es que, a medida que avanzamos por el camino de la inteligencia artificial, que se está convirtiendo cada vez más en una realidad, hemos pasado por diferentes fases y ahora estamos en la fase en la que algunos de estos casos de uso y aplicaciones están cobrando vida. Pero para que eso suceda, ya sabes, se ha gastado en infraestructura y eso ha permitido que cosas como los agentes residan ahora en las redes. Y es una forma totalmente diferente de pensar, porque la idea es que vas a automatizar o sustituir cómo interactúa un ser humano. Y lo interesante desde el punto de vista informático es que, en teoría, cada uno de esos agentes podría considerarse el equivalente de una persona. Ahí es donde algunas áreas como la gestión de identidades entran en juego. Creo que sin duda hay algunas cuestiones de cumplimiento que pasarían a primer plano, y luego, finalmente, tiene que haber infraestructura para apoyar todo eso. Así que dentro de esa sección transversal, en realidad hemos visto algunos desarrollos interesantes recientemente con las empresas que se mantienen en la cartera.



