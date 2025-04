Caos tributario en las comunidades por la rebaja exprés del SMI

La enmienda de PSOE y Sumar para eximir de tributación al SMI en el IRPF en 2025 no logra su objetivo y hace tributar a estos contribuyentes, según ha informado Vozpopuli. En concreto, entre 178,72 euros y 110,89 euros ha calculado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Cabía atribuirlo a un error, pero se debe a que la fórmula exprés elegida por Hacienda tras la pugna que ha mantenido con Trabajo no le permite actuar sobre la cuota autonómica y sólo rebaja la estatal. La pelota queda ahora en el tejado de las comunidades autónomas, que deberían replicar la deducción en su parte de la tarifa en 2025 para que pueda disfrutarse en la Campaña de la Renta en la primavera de 2026.

La rebaja completa que se ha anunciado queda de esta forma supeditada a que las comunidades autónomas la aprueben y a que ajusten la tarifa con tino. De hecho, en el caso de que lo hicieran, en Asturias se tributaría, según ha advertido el REAF. El Principado debería hacer más ajustes si pretende que sus contribuyentes no tributen.

Este nuevo caos tributario se debe a que para bonificar el SMI no se va a articular una rebaja de la reducción por rendimientos del trabajo en el IRPF como se hizo en 2024, lo que permite a Hacienda actuar de lleno en el impuesto y modificar la tarifa por completo. El Fisco ha pactado con Sumar que se cree una deducción en cuota, en la que sólo puede modificar la parte estatal, advierte Francisco de la Torre, inspector de Hacienda.

Al ser una deducción, en principio sólo opera en la Campaña de la Renta, que se celebrará en la primavera de 2026, y en 2025 al contribuyente se le retiene. El encargado de retener es el Estado. Y en la Campaña se le devolverá. De momento, sólo la parte estatal.

A la espera de ver qué hacen las comunidades autónomas, hay otro elemento distorsionador y es que los contribuyentes en País Vasco disfrutan de una situación más beneficiosa. Tienen asegurado ya que no pagarán en ningún caso y no se les va a retener en 2025. En la reforma fiscal en País Vasco, la obligación de declarar se eleva 20.000 euros, lo que supone que 342.500 personas con rentas inferiores a esa cantidad no tendrán que presentar, lo que afecta directamente a las personas que cobran el SMI,

Este acuerdo exprés ha llegado tras la pugna entre Hacienda y Trabajo en la que María Jesús Montero sostenía que en 2025 iba a tributar.

Fuentes de Hacienda trasladan que se estudiará la situación y que "hay margen", ya que se trata de una enmienda que todavía no se ha aprobado.

Lo que se paga de momento en las CCAA

Los expertos del REAF han realizado cálculos para comparar las diferencias que se producen para quienes han cobrado el SMI en 2024 o en 2025. Su sorpresa al analizar la enmienda del PSOE y Sumar registrada en el Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor en el Congreso es que sólo desarrolla la rebaja de la cuota estatal pero no la de la cuota autonómica, con lo que en lugar de habilitar la deducción de cerca de 300 euros que supone que estos contribuyentes no tributen, al bonificar sólo la estatal estos acaban tributando por unas cuantías que van desde los 178,72 euros en Asturias a los 110,89 euros en la Comunidad Valenciana.

En Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia la tributación será de 169,78 euros; en Baleares y Castilla y León, de 160.84 euros; en Canarias, de 155,80 euros; en Cantabria, de 151,91 euros; en Andalucía, de 146,98 euros; en Extremadura y La Rioja, de 142,97 euros; en Galicia, de 139,33 euros, y en Madrid, de 117,34 euros, según sus cálculos.

En el caso de que se corrija este error, la cuota será cero, menos en Asturias, han avisado, donde se pagarían 8,72 euros, por ser la comunidad con el tramo más bajo más elevado, por encima del 9,5% estatal.

El REAF ha elaborado además una propuesta de deducción para que opere como un impuesto negativo, como la deducción de madres trabajadoras, y que pueda cobrarse ya en 2025 y no al hacer la declaración de la Renta de 2025 en la primavera de 2026 como establece la enmienda.

Malestar con la deficiente técnica legislativa

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, ha tildado de "desatinada" la redacción de la enmienda. Asimismo, el presidente de los Economistas ha insistido en que se debe deflactar la tarifa y aumentar los mínimos para que los contribuyentes no pierdan poder adquisitivo.

Pich ha manifestado su "malestar" con la situación que ha provocado la no regulación de la prórroga del régimen de módulos y la devolución a los mutualistas. "Se ha tardado mucho en reaccionar y esto ha creado un clima de inseguridad jurídica y de incertidumbre tanto para los ciudadanos como para los profesionales tributarios y estas situaciones no son buenas para nuestro sistema tributario”. Ha puntualizado que “no es aceptable que se regule materia fiscal por ley y, posteriormente, se reinterprete la misma sin pasar por el BOE".

Por su parte, Agustín Fernández, presidente del REAF, ha afirmado que "la técnica legislativa regulada para quienes cobran el SMI y no paguen el IRPF es peor que la regulada para el 2024, ya que estos trabajadores adelantan el pago del Impuesto en 2025 y, posteriormente, quedan obligados a presentar la declaración para recuperar las cantidades ya satisfechas".

Respecto a las devoluciones a los mutualistas ha destacado que "las reglas de juego en cualquier sistema tributario que se considere serio han de estar claras y no se puede legislar de un día para otro, porque genera inseguridad en todo el mundo, contribuyentes, asesores e inversores".