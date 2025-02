Un campo sin trabajadores: el 70% de los agricultores españoles estará jubilado en 10 años

El campo europeo tiene que hacer frente a múltiples y diversos problemas. Desde la elevada burcracia hasta la compleja competencia con terceros países, pasando por dificultades climáticas cada vez más frecuentes. Y todo ello lo afrontan sin apenas trabajadores y sin recambio generacional. De hecho, según los datos oficiales, casi el 70% de los agricultores españoles activos en la actualidad estarán jubilados o en edad de hacerlo en apenas una década. Y no hay suficientes manos nuevas que les puedan sustituir.

La preocupación sobre el futuro del campo es una constante durante los últimos años. Por ello, se han iniciado movimientos para empezar a buscar soluciones. Entre otros, la plataforma SOS Rural, un organismo independiente que trabaja en defensa de los intereses del mundo rural, "exige medidas urgentes por parte de la Administración para facilitar la entrada de los jóvenes y evitar la desaparición de un sector muy envejecido". "La edad media de los agricultores españoles es de 62 años, más de la mitad de ellos tiene más de 65 años y casi el 70% es mayor de 56", destaca Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.

En España hay 676.600 personas que se dedican a labores agrícolas, según la Encuesta de Población Activa (EPA), un 3,1% del total de ocupados. De ellos, aproximadamente un 8% tiene menos de 41 años. Hay que tener que tener en cuenta también que el 80% de las expotaciones son pequeñas explotaciones con un autónomo al frente. "Estas cifras amenazan con convertir a la agricultura en una actividad residual, con el gravísimo riesgo que eso supone para un país y sus ciudadanos", denuncia Corbalán.

Sin recambio generacional

Los datos lo demuestran: el recambio generacional supone un problema serio para el sector. Otro ejemplo que refuta esta preocupación es que alrededor de un 35% de los jefes de las explotaciones agrarias en España tiene más de 65 años.

Así se puede desprender de los datos del informe 'Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo' de Cajamar en colaboración con el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), en su edición de 2023. En este citado informe, en el capítulo en el que desarrollan datos sobre la radiografía del sector agroalimentario tanto en España como en la Unión Europea, explican que "desde la perspectiva de la edad, el 86,1% de los jefes de explotaciones agrarias españolas son mayores de 45 años. Especialmente crítico es el tramo de mayores de 65 años que concentra 41,3 puntos porcentuales de ese porcentaje". El 41,3% del 86,1% es un 35,5%, el porcentaje que corresponde a los encargados mayores de 65.

En esta misma línea, Cocampo, en su informe 'Estructura del suelo Rústico en España 2023', dio un dato muy similar. El 41% de los titulares de explotaciones agrarias en España son mayores de 65 años, frente al 31% que suponían el año anterior. Cabe concretar que titular no es exactamente lo mismo que encargado.

Política de subvenciones

En este contexto, las asociación agrarias exigen más inversión para atraer a los jóvenes a un sector que sufre "la decadencia". En la actualidad, las comunidades autónomas tienen programas de incorporación de jóvenes agricultores basados, en su mayor parte, en el pago de subvenciones a ese 8% de trabajadores que son menores de 41 años.

Sin embargo, desde SOS Rural califican esta medida de "ineficaz", y consideran que evidencia que la Administración no ha entendido la raíz del problema, ya que, a su juicio, "la cuestión clave pasa por preguntarse por qué los hijos, nietos y jóvenes en general han decidido no continuar con la actividad agrícola" (aunque la ayuda económica siempre será bienvenida).



Ante esta situación, la portavoz de SOS Rural insta a toda la Administración Pública, tanto española —local, regional y estatal— como europea, a que se alinee con los productores de alimentos en busca de un objetivo común. "La Administración y los productores debieran ser como las dos ruedas de una misma bicicleta, alineadas, armónicas en el movimiento y trabajar coordinadas para conseguir el mismo fruto, que no es otro que una sociedad más saludable y vertebrada", defiende Corbalán.