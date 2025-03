Cambio en la fecha de la declaración de la renta 2025

Trabajadores de toda España se mantienen alerta y pendientes de los nuevos anuncios de Hacienda. Así, las autoridades introducen cambios en el calendario a seguir en la Declaración de la Renta, por lo que este 2025 deberán rendir cuenta a la Agencia Tributaria algo antes de lo habitual. Pero antes, es necesario repasar qué es la declaración de la renta, ese trámite que supone tantos quebraderos de cabeza para miles de españoles de forma anual.

La declaración de la renta no es más que la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF-, instaurado en el año 1978. Aún así, no todo el mundo está obligado a hacerla: aquellos que no superan los 22.000 euros brutos anuales y tan solo tienen un pagador quedan exentos, así como los que tienen más de uno pero no superan los 15.000 euros de ingresos brutos al año.

Nueva fecha en la declaración de la renta

Cumplir los plazos estipulados y ceñirse a las fechas marcadas por las autoridades es clave para evitar posibles problemas futuros, como sanciones o multas. Así, hay cuatro fechas clave en la Declaración de la Renta 2024-2025, y la primera de ellas es la que introduce un cambio clave: ahora, los españoles deberán adelantar los trámites respecto a pasados ejercicios. Así, estas son las fechas a tener en cuenta.

• 2 de abril de 2025. Se abre el plazo para presentar la declaración vía internet.

• 6 de mayo de 2025. Se abre el servicio de citas de la Agencia Tributaria para iniciar los trámites de forma presencial.

• 3 de junio de 2025. Inicio de la atención presencial.

• 30 de junio de 2025. Termina el plazo de la presentación del ejercicio, menos en el caso de la domiciliación bancaria, que se adelanta cinco días.

Finalmente, también es importante hacer referencia a las distintas vías por las que se puede acceder a la Agencia Tributaria. El DNI electrónico es uno de los más frecuentes, aunque no se debe esperar al último momento, pues para obtenerlo es necesario realizar unos trámites previos. Lo mismo ocurre con la Cl@ave PIN. Además, también se puede acceder por Renta Web o aplicación móvil, según sea más cómodo, aunque los más mayores suelen optar por la modalidad presencial y el trato de tú a tú.