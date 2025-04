Caída de los mercados: Javier Molina (eToro) asegura que hay oportunidades para "inversores inteligentes"

Como podemos observar, estamos en un momento especialmente delicado para los mercados. La introducción de aranceles del 104% a productos chinos por parte de Donald Trump, como continuación a lo visto en el “Día de la Liberación”, ha generado una reacción inmediata en los activos financieros con caída en las bolsas, repunte de la volatilidad y, lo más preocupante, un comportamiento anómalo en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Javier Molina, analista de mercados de eToro, insiste en que esto no se trata de una crisis estructural, es decir, que no estamos ante un colapso total. En realidad, según Molina, lo que está pasando ahora es más bien un mercado bajista temporal, causado por el caos generado por las tarifas comerciales. Esto significa que las caídas que estamos viendo podrían durar un tiempo, pero no necesariamente durar años.

¿Cómo están reaccionando los inversores?

Aunque la bolsa ha caído bastante (el índice S&P 500 perdió un 9% en solo una semana, algo que no ocurría desde 2008), no todo son malas noticias para el analista. Los inversores están comprando acciones y ajustando sus carteras en lugar de vender todo en pánico. Incluso algunos fondos de inversión están comprando acciones, aunque de manera selectiva.

Por ejemplo, están apostando por sectores como tecnología e industrial y están dejando de lado otros como energía. Esto muestra que los inversores están pensando a largo plazo, no están huyendo del mercado, sino que están ajustando sus inversiones para aprovechar oportunidades.

Otra cosa que sí que se está viendo es que la confianza en el dólar está empezando a decaer. Los inversores están mirando otras opciones fuera de Estados Unidos, como Europa, para diversificar sus inversiones y no estar tan expuestos al riesgo de la política estadounidense. Aunque esto no es una tendencia masiva todavía, hay señales de que podría cambiar la forma en que el mundo ve al dólar.

Carteras diversificadas

Ahora más que nunca, según el propio Molina, "es clave mantener carteras diversificadas", no sobreexpuestas a una única región o clase de activo, y preparadas para navegar escenarios inciertos. De adoptar esa medida, el analista cree que se podrá superar bien este contexto eventual bajista de pérdidas.

"Mantener 'cash' no es ninguna tontería"

"Mantener 'cash' no es ninguna tontería, porque si algo está claro es que no podemos dar por concluido el proceso correctivo en este entorno de alta volatilidad", afirma el analista.

En resumen, el panorama actual está complicado, pero no es el fin del mundo. Los inversores están ajustando sus estrategias, comprando selectivamente en lugar de vender todo. Si eres inversor, lo más sensato es mantener una cartera diversificada, estar preparado para la volatilidad y no tener miedo de mantener algo de liquidez para aprovechar las oportunidades que puedan surgir.