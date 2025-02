BBVA afronta un duro golpe en México por el impacto "muy negativo" de los aranceles de EEUU

BBVA asume un duro golpe en su principal locomotora. El grupo de La Vela genera la mitad de sus beneficios en México, en donde la incertidumbre se ha disparado por la amenaza de aranceles de Donald Trump. Tanto es así, que en BBVA advierten de que este tipo de tasas al comercio tendrían un “impacto muy negativo” tanto en la inversión como en la competitividad del país.

El 1 de febrero la Casa Blanca anunció que impondrá aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, y del 10% a las de China. Aunque la Administración Trump no aclaró ni la entrada en vigor ni si se aplicarían sólo a determinados sectores. Sin ir más lejos, Estados Unidos ha decidido suspender “por un mes” los aranceles al país azteca, según Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, quien se comprometió a desplegar 10.000 unidades de la Guardia Nacional en la frontera entre ambos países.

En caso de implementar un arancel del 25% sobre bienes finales e intermedios durante la mayor parte del año, en BBVA Research, el servicio de estudios del banco, estiman que el PIB de México podría caer un 1,5%, que se amplificaría por una “caída significativa” en la inversión “debido a los altos niveles de incertidumbre”.

Pese a que Trump ha dejado en stand by su decisión sobre las importaciones de México, en BBVA Research también advierten de un escenario precisamente en el que los inversores no tengan clara la hoja de ruta. “Incluso si los cambios anunciados no se materializan, la incertidumbre prolongada tendrá un impacto negativo en los proyectos de inversión, particularmente en las regiones con mayor participación del sector exportador”, alertan en un documento firmado por los economistas Javier Amador, Carlos Serrano, Saidé Salazar y Samuel Vázquez.

Daño a la inversión

En caso de que la diplomacia fracase, el departamento de estudios de BBVA calcula que los aranceles del 25% dañarían en 1,8 puntos porcentuales la inversión en la economía mexicana durante 2025, que supondría duplicar el golpe de 2019 cuando se canceló la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

“Hay mucha volatilidad por las declaraciones que se van sucediendo sobre qué pasa con los aranceles. Eso no es bueno en sí mismo. Es un impacto de volatilidad, pero tenemos una perspectiva muy positiva, pase lo que pase con los aranceles", defendió la semana pasada Carlos Torres, presidente de BBVA, preguntado por el impacto de la política comercial de Trump en el negocio mexicano.

La cúpula del grupo de La Vela puso sobre la mesa las ventajas “estructurales” de México, con una población media de 30 años y con un potencial de crecimiento de los servicios bancarios. El negocio azteca genera a BBVA 5.447 millones al cierre de las cuentas de 2024, las últimas presentadas al mercado. Se trata de un aumento del 2,4% respecto a 2023 y más del 50% beneficio atribuido récord de 10.000 millones cosechado por el grupo.

¿Baja probabilidad?

La apuesta a largo plazo tiene que ver también con la baja probabilidad que otorgan desde el banco a que los aranceles se impongan de forma permanente. Con esta medida, BBVA Research descuenta que se traduciría en un “incremento importante” en la inflación, sobre todo en productos agropecuarios, de los que más del 40% de las importaciones de Estados Unidos provienen de México.

BBVA perdió ayer más de 1.700 millones en Bolsa tras el anuncio de Trump

“Además, Estados Unidos perdería competitividad global, dado que las importaciones mexicanas disminuyen el coste de producción de muchas exportaciones. Además, en muchas de las industrias exportadoras de México se demandan hasta 30% de exportaciones de Estados Unidos en términos de valor agregado”, esgrimen los analistas del servicio de estudios del grupo de La Vela. También apuntan a que la política de aranceles podría tener un efecto perverso para la recaudación de la Administración Trump con una desaceleración de la economía a causa de estos o por el impacto de una estrategia más restrictiva de la Reserva Federal para frenar la inflación.

En medio de las idas y venidas sobre los aranceles, BBVA se dejó ayer en Bolsa más de 1.700 millones de euros tras el anuncio de Trump. Las acciones del banco perdieron un 2,76%, entre las cuatro caídas más pronunciada del Ibex 35. Aunque como teme la cúpula de BBVA, la volatilidad amenaza con ser una tónica en las próximas jornadas.