Aviso a universitarios: ¿qué pasa con Hacienda si tus padres te ingresan 500 euros todos los meses?

Todos los años gran cantidad de jóvenes tienen que abandonar sus hogares para irse a estudiar un grado universitario a otra ciudad. Esto lleva consigo una serie de gastos extras, más allá de la matrícula universitaria, como son el alquiler, las facturas, la comida, el ocio y un largo etcétera de gastos que se pueden sumar a esta lista. Para ello, es común que los padres vayan haciendo pequeñas tranferencias periódicas a sus hijos para que se puedan sustentar. Pero, ¿qué pasas con estas 'donaciones'? ¿las investiga Hacienda?

La primera respuesta que se nos viene a la cabeza es que no, que Hacienda no las investiga por eso que siempre hemos oído de que los bancos solo informarán a Hacienda de las operaciones de más de 3.000 euros, tal y como se estableció en la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, por la que se aprueba el modelo 171 de "Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento". Pero cuidado, porque la Agencia Tributaria podría echarle un ojo a esas transferencias igualmente.

Además, cabe recordar que cuando se realizan transferencias de dinero entre familiares, especialmente si se pueden llegar a considerar donaciones, es fundamental tener en cuenta el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Un impuesto que grava las transmisiones gratuitas de bienes y derechos entre personas físicas y su regulación varía según la comunidad autónoma. Y es que sí, si tu padre te transfiere 500 euros cada mes para ayudarte con el alquiler, Hacienda podría considerarlo una donación periódica, y técnicamente estaría sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

¿Hay que declararlo?

La respuesta a esta pregunta es que sí, en teoría sí que hay que declarar esta transferencia ya que, como cualquier donación, debería declararse y tributar según la normativa de tu comunidad autónoma. Sin embargo, en la práctica, las ayudas familiares de este tipo no suelen declararse, especialmente si los importes no son elevados y no levantan sospechas.

Recordemos que como las transferencias son menores a 3.000 euros, el banco no tiene la obligación automática de reportarlas (como hemos mencionado ya), sin embargo, si las transferencias son recurrentes y prolongadas en el tiempo, Hacienda podría considerarlas como una renta encubierta y pedir explicaciones si revisa tu cuenta.

¿Cómo evitar problemas con Hacienda?

Para poder evitar que 'salte la alarma' en la Agencia Tributaria, varios expertos en materia legal y fiscal recomiendan una serie de comportamientos:

● Justificar el concepto: lo ideal sería poner en el concepto de la transferencia algo como "Ayuda familiar – pago de alquiler", en lugar de "donación" o "regalo". Si el dinero es para cubrir un gasto compartido (ejemplo: pago directo al casero), se podría argumentar que es una contribución familiar y no una donación.

● Contrato de préstamo entre familiares: si tu padre quiere evitar que se considere una donación, otra opción es hacer un contrato de préstamo sin intereses y presentarlo ante Hacienda. Esto permite que las transferencias se vean como un préstamo a devolver en el futuro (aunque no siempre se devuelvan).

● Bonificaciones autonómicas: algunas comunidades autónomas tienen bonificaciones del 99-100% en donaciones entre padres e hijos, por lo que el impuesto sería insignificante o nulo si se declara correctamente.

Todo esto quiere decir que, en la práctica, Hacienda no suele investigar pequeñas ayudas familiares de pequeñas cifras como 500 euros al mes, pero si son recurrentes y llaman la atención en una inspección, podrían requerirte que las justifiques. Igualmente, para evitar problemas es recomendable escribir un concepto adecuado en la transferencia y, si las cantidades son altas o prolongadas en el tiempo, estudiar opciones como un contrato de préstamo o una declaración de donación según la normativa de tu comunidad.