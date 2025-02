Así está la situación con los médicos de Muface tras la última mejora del Gobierno

La reciente mejora en la licitación de Muface, con un aumento del valor del contrato hasta los 4.800 millones de euros, no ha calmado las aguas. La Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) y la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) están trabajando en una plataforma para agrupar a los profesionales afectados por los "abusos de poder" de las aseguradoras. Los médicos autónomos de Muface exigen una subida de tarifas del 150%, tras décadas con sus honorarios "congelados".

Esta situación de descontento surge tras la última propuesta de licitación, que si bien ha logrado que SegurCaixa Adeslas reconsidere su participación, ha dejado a los médicos con una sensación de "engaño" y "baremos indignos". El presidente de Unipromel, Ignacio Guerrero, denuncia que las aseguradoras llevan más de 20 años con estas prácticas.

Médicos al límite: tarifas y condiciones laborales

Los médicos exigen que el precio de la consulta general se eleve de 7-9 euros a 25 euros, y que la de especialista pase de 15-20 euros a 35-45 euros. Según Unipromel, las pólizas privadas pagan un 10% más que las de Muface. Los profesionales argumentan que se ven obligados a atender un gran volumen de pacientes para compensar sus ingresos, comparándose con los salarios de los médicos de la sanidad pública.

Además, la asociación critica que la relación entre el prestador y el cliente se ve alterada cuando es la compañía aseguradora la que paga el servicio. Esto deja al asegurado sin capacidad de control, desconociendo las facturas y lo que su aseguradora ha abonado. Las compañías, al tener el monopolio de los pagos a los proveedores, "abusan de su posición de dominio y manipulan el mercado fijando precios y obligando a los prestadores a trabajar a volumen".

La amenaza de una posible "fuga de médicos" es real si no se produce un cambio en las condiciones, aunque no se prevé que se vaya a llegar nunca a ese punto. Según Unipromel, los médicos están hartos de cobrar entre 8 y 15 euros por consulta. La asociación ya estudia una posible demanda para solicitar una indemnización ante la "precariedad laboral" que sufren. El objetivo de la plataforma es recoger información para presentar una Proposición No de Ley para aumentar la protección al proveedor de servicios.

Los médicos no solo están luchando por sus honorarios, sino también por la calidad de la atención sanitaria. La situación actual, con tarifas bajas y una gran carga de trabajo, puede llevar a un deterioro en la calidad del servicio. Esta 'rebelión' podría marcar un antes y un después en el modelo de Muface, con consecuencias para todos los implicados: aseguradoras, médicos y, en última instancia, los funcionarios que dependen de este sistema.