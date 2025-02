Asesor fiscal: estas son las tres novedades a la hora de hacer la declaración de la Renta este año

La próxima Campaña de la Renta 2024-2025 trae consigo varias novedades que impactarán a los contribuyentes españoles. Sergio Sánchez Hernández, asesor fiscal, destaca los cambios más relevantes que debes tener en cuenta para cumplir con tus obligaciones fiscales.

Uno de los cambios más significativos es el incremento en los límites de ingresos para la obligación de declarar. Si tienes más de un pagador, el límite de ingresos del segundo y restantes pagadores aumenta de 1.500 a 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2025. Esto significa que si tus ingresos totales no superan los 22.000 euros y la suma de lo percibido del segundo y demás pagadores no excede los 2.500 euros, no estarás obligado a presentar la declaración.

A partir de esta campaña, todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo deberán presentar la declaración de la renta, independientemente del importe percibido. Además, para modernizar el proceso, Hacienda permitirá el pago de la declaración a través de Bizum y tarjetas de crédito en condiciones de comercio electrónico seguro.

Fechas clave

⁃ Inicio de la campaña: 2 de abril de 2025.

⁃ Presentación por internet: a partir del 2 de abril a través de Renta Web o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

⁃ Atención telefónica: desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, con cita previa desde el 29 de abril.

⁃ Atención presencial: del 2 al 30 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo.

Es fundamental estar al tanto de estas novedades para cumplir correctamente con tus obligaciones fiscales y aprovechar las facilidades ofrecidas. Y, en caso de dudas, consultar la página oficial de la Agencia Tributaria o contactar con un asesor fiscal.